Железные пути настолько интересны, что в Петербурге им посвящён целый музей! Отправимся туда для знакомства с большими паровозами. Вы узнаете, почему российскую колею строили по американским образцам. Поймёте, что отличало императорский вагон от вагона 4 класса.
Разгадаете увлекательные задачки квеста и доберётесь до главного экспоната — электровоза «Голубая стрела».
Разгадаете увлекательные задачки квеста и доберётесь до главного экспоната — электровоза «Голубая стрела».
Описание квеста
Исторический зал. Вы увидите модели первых паровых машин и проследите на макетах маршруты первых железных дорог в России.
Зал с паровозами разных классов. Посмотрим на почтовые, товарные и пассажирские вагоны.
Зал с электровозами и тепловозами. Рассмотрим устройство паровоза в разрезе.
Интерактивное приключение. Чтобы наше путешествие было захватывающим, превратим его в квест. Я раздам вам планшеты с заданиями, и каждый найденный ответ станет подсказкой, куда двигаться дальше. В конце концов мы дойдём до электровоза «Голубая стрела».
Вы узнаете:
- что пугало русского человека при появлении железной дороги
- чем отличался императорский вагон от вагона 4 класса и почему ни один из них не сохранился до наших дней
- почему при выборе размера колеи русские инженеры отталкивались от американского образца
- как выглядел маршрут Великого Сибирского пути
- как было устроено веерное депо, которое раньше находилось на месте музея
- за что Анна Ахматова прозвала вокзал в Павловске «солёным мужиком»
и многое другое!
А ещё услышите, как звучит железная дорога, и отправите открытку через почтовый вагон.
Организационные детали
- Квест подойдёт семьям с детьми 5-13 лет. Но его можно адаптировать и под взрослую публику
- Входные билеты включены в стоимость. При желании можете дополнительно (заранее) приобрести билет на тренажёр «Кабина машиниста»
- В музее есть кафе с антуражем вагона-ресторана — там можно перекусить после квеста
в понедельник в 11:00, в среду и воскресенье в 11:00 и 14:00, в четверг и пятницу в 12:00, в субботу в 16:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 12 лет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Балтийская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, в среду и воскресенье в 11:00 и 14:00, в четверг и пятницу в 12:00, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1363 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.Задать вопрос
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