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В поисках «Голубой стрелы»

Семейный квест в петербургском Музее железных дорог
Железные пути настолько интересны, что в Петербурге им посвящён целый музей! Отправимся туда для знакомства с большими паровозами. Вы узнаете, почему российскую колею строили по американским образцам. Поймёте, что отличало императорский вагон от вагона 4 класса.

Разгадаете увлекательные задачки квеста и доберётесь до главного экспоната — электровоза «Голубая стрела».
В поисках «Голубой стрелы»
В поисках «Голубой стрелы»
В поисках «Голубой стрелы»
Ближайшие даты:
16
июл17
июл23
июл24
июл26
июл27
июл28
июл
Время начала: 11:00, 12:00, 14:00, 16:00

Описание квеста

Исторический зал. Вы увидите модели первых паровых машин и проследите на макетах маршруты первых железных дорог в России.

Зал с паровозами разных классов. Посмотрим на почтовые, товарные и пассажирские вагоны.

Зал с электровозами и тепловозами. Рассмотрим устройство паровоза в разрезе.

Интерактивное приключение. Чтобы наше путешествие было захватывающим, превратим его в квест. Я раздам вам планшеты с заданиями, и каждый найденный ответ станет подсказкой, куда двигаться дальше. В конце концов мы дойдём до электровоза «Голубая стрела».

Вы узнаете:

  • что пугало русского человека при появлении железной дороги
  • чем отличался императорский вагон от вагона 4 класса и почему ни один из них не сохранился до наших дней
  • почему при выборе размера колеи русские инженеры отталкивались от американского образца
  • как выглядел маршрут Великого Сибирского пути
  • как было устроено веерное депо, которое раньше находилось на месте музея
  • за что Анна Ахматова прозвала вокзал в Павловске «солёным мужиком»

и многое другое!

А ещё услышите, как звучит железная дорога, и отправите открытку через почтовый вагон.

Организационные детали

  • Квест подойдёт семьям с детьми 5-13 лет. Но его можно адаптировать и под взрослую публику
  • Входные билеты включены в стоимость. При желании можете дополнительно (заранее) приобрести билет на тренажёр «Кабина машиниста»
  • В музее есть кафе с антуражем вагона-ресторана — там можно перекусить после квеста

в понедельник в 11:00, в среду и воскресенье в 11:00 и 14:00, в четверг и пятницу в 12:00, в субботу в 16:00

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 12 лет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ст. метро «Балтийская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, в среду и воскресенье в 11:00 и 14:00, в четверг и пятницу в 12:00, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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