Железные пути настолько интересны, что в Петербурге им посвящён целый музей! Отправимся туда для знакомства с большими паровозами. Вы узнаете, почему российскую колею строили по американским образцам. Поймёте, что отличало императорский вагон от вагона 4 класса. Разгадаете увлекательные задачки квеста и доберётесь до главного экспоната — электровоза «Голубая стрела».

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Ирина Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 11:00, 12:00, 14:00, 16:00

Описание квеста

Исторический зал. Вы увидите модели первых паровых машин и проследите на макетах маршруты первых железных дорог в России.

Зал с паровозами разных классов. Посмотрим на почтовые, товарные и пассажирские вагоны.

Зал с электровозами и тепловозами. Рассмотрим устройство паровоза в разрезе.

Интерактивное приключение. Чтобы наше путешествие было захватывающим, превратим его в квест. Я раздам вам планшеты с заданиями, и каждый найденный ответ станет подсказкой, куда двигаться дальше. В конце концов мы дойдём до электровоза «Голубая стрела».

Вы узнаете:

что пугало русского человека при появлении железной дороги

чем отличался императорский вагон от вагона 4 класса и почему ни один из них не сохранился до наших дней

почему при выборе размера колеи русские инженеры отталкивались от американского образца

как выглядел маршрут Великого Сибирского пути

как было устроено веерное депо, которое раньше находилось на месте музея

за что Анна Ахматова прозвала вокзал в Павловске «солёным мужиком»

и многое другое!

А ещё услышите, как звучит железная дорога, и отправите открытку через почтовый вагон.

Организационные детали