Погрузитесь в атмосферу императорской России с экскурсией в Екатерининский дворец и парк в Царском Селе.
Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность насладиться историей и красотой одного из самых великолепных дворцов России.
Вас ждет комфортабельный микроавтобус туристического класса из Санкт-Петербурга к Царскому Селу, где профессиональный гид увлекательно расскажет о захватывающих страницах истории.
Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность насладиться историей и красотой одного из самых великолепных дворцов России.
Вас ждет комфортабельный микроавтобус туристического класса из Санкт-Петербурга к Царскому Селу, где профессиональный гид увлекательно расскажет о захватывающих страницах истории.
Описание экскурсииПогружение в атмосферу императорской России! Наше путешествие начнется из центра Санкт-Петербурга. За полчаса автобус нас довезет до императорской резиденции — ныне город Пушкин. За это время вы узнаете историю Царского села, как возник город и чем он привлекал императоров. Екатерининский дворец и знаменитая Янтарная комната Вы узнаете историю появления официальной летней резиденции монархов, а также её судьбу при разных властителях. Вы посетите жемчужину русского барокко и любимую летнюю резиденцию Екатерины II — Большой Екатерининский дворец с его знаменитой на весь мир Янтарной комнатой (*работа по воссозданию комнаты после войны заняла 24 года), а также пройдете по парадной лестнице из белого мрамора и по основным залам дворца: Большой зал, Антикамеры, Портретный и Картинный залы, Белая парадная и Кавалерская столовые. Вы увидите изразцовые печи, выполненные по эскизам Растрелли. В конце экскурсии вы познакомитесь с уникальными фотографиями дворца в период Великой Отечественной войны, а также ходом его восстановления после войны. Прогулка по «Старому парку» Во второй части нашей программы вы посетите живописный Екатерининский парк, который дополняет общую картину величия дворцово-паркового ансамбля. «Старый» парк» был создан голландскими мастерами по приказу самого Петра I. Важная информация:
- Не забудьте документы, подтверждающие право на льготы (пенсионные, детские и пр.), они могут понадобиться при проверке билетов.
- На территории парка есть кафе и рестораны, также можно взять перекус и воду с собой, на случай, если не захочется терять время в очередях.
- Одевайтесь по погоде, можете взять с собой дождевик на случай дождя, чтобы прогулка по парку прошла с комфортом.
в 12:00 каждый день,кроме ВТ
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Лиговский проспект, дом 43-45, офис - 329, 3 этаж
Когда и сколько длится?
Когда: в 12:00 каждый день,кроме ВТ
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Лиговский проспект, дом 43-45 (вход между салонами сотовой связи Мегафон и Билайн, большая деревянная дверь, 3 этаж, офис 329)
- Рекомендуем прибыть в офис компании за 15-20 минут до начала экскурсии. Телефон менеджера: + 7 812 982 09 28
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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