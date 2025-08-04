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Погрузитесь в атмосферу императорской России с экскурсией в Екатерининский дворец и парк в Царском Селе.



Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность насладиться историей и красотой одного из самых великолепных дворцов России.



Вас ждет комфортабельный микроавтобус туристического класса из Санкт-Петербурга к Царскому Селу, где профессиональный гид увлекательно расскажет о захватывающих страницах истории.