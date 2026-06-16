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В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга

Погрузитесь в историю Руси, посетив Старую Ладогу. Узнайте о князе Рюрике, варяжских путях и омовении в святом источнике
Экскурсия в Старую Ладогу - это возможность прикоснуться к истокам русской истории. Город, основанный в 8 веке, хранит множество тайн и легенд. Участники увидят Староладожскую крепость, древние монастыри и храмы
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с уникальными фресками.

Также можно будет посетить святой источник Параскевы Пятницы и узнать о знаменитых женщинах, связанных с Успенским монастырем. Программа включает посещение кургана Вещего Олега и прогулку по живописным берегам Волхова

5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть древнюю крепость
  • 🕍 Посетить исторические монастыри
  • ⛪ Оценить уникальные фрески
  • 💧 Омовение в святом источнике
  • 📜 Узнать о варяжских путях
  • 🌳 Прогулка по живописным местам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки в Старую Ладогу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться природой и историческими достопримечательностями. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для тех, кто не боится морозов.
Сейчас август — это идеальное время.
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга

Что можно увидеть

  • Староладожская крепость
  • Никольский мужской монастырь
  • Успенский девичий монастырь
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Курган Вещего Олега

Описание экскурсии

Старая Ладога — мать городов русских

Гуляя по историческому центру города, вы узнаете:

  • Какова история Староладожской крепости и кто основал соседнюю Новую Ладогу
  • В каком белокаменном храме города находятся фрески 12 века
  • Какие четыре известные женщины в разное время попали в Успенский монастырь
  • В память о какой царственной узнице река Ладожка получила второе название
  • Какому храму Борис Годунов пожертвовал два колокола с надписями
  • Кто такая Великомученица Параскева, в честь которой назван древний источник
  • Почему многие верят в магическую силу кургана Вещего Олега

Маршрут

Никольский мужской монастырь — Староладожская крепость — Варяжская улица — памятник Олегу и Рюрику — Успенский девичий монастырь — церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе — святой источник Параскевы Пятницы с купелью — курган Вещего Олега — виды на реку Волхов

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Крепостной комплекс — 300 рублей, дети 0-6 — бесплатно
  • При желании мы можем также посетить Новую Ладогу. Детали уточняйте в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 11370 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Л
Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, профессиональный историк, очень аккуратный водитель и приятный в общении человек. Поездка была комфортной, насыщенной и интересной. Всем рекомендую!
Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, профессиональный историк, очень аккуратный водитель и приятный в общении человек.
Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, профессиональный историк, очень аккуратный водитель и приятный в общении человек.
Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, профессиональный историк, очень аккуратный водитель и приятный в общении человек.
Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, профессиональный историк, очень аккуратный водитель и приятный в общении человек.
Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, профессиональный историк, очень аккуратный водитель и приятный в общении человек.
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Евгения
Душевная экскурсия в Старую Ладогу. Экскурсовод Ирина дала и отличную путевую информацию, и информацию на месте. Приятный формат дружеской беседы делает экскурсию, а вернее дорогу до Старой Ладоги лёгкой и
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почти незаметной.
Сама Старая Ладога - место удивительное: с одной стороны, есть куда залезть и что посмотреть, а с другой стороны, накатывает какое-то умитворение, особенно, когда смотришь на Волхов, что никуда особо лезть и не хочется.
Экскурсия подойдет увлеченным историей и археологией (там сейчас ведутся раскопки).

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Гайдукова
Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!
Ощущение, что мы на машине времени перенеслись в далекое прошлое. Величественная крепость покорила сразу, музей археологии
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удивил и восхитил ведь там сохранились такие вещи, которые пришли к нам из далекого -далекого прошлого: кожаный башмачок с остатками тиснения, кусок расписанной материи, рыболовные крючки, женские украшения, и всякие разные предметы про которые нам рассказала гид в музее. (я всегда интересовалась археологией и это было прямо "бальзам" на душу).
Мы все исследовали в крепости: поднимались по древним лестницам в стене, заглядывали в печуры, ходили по боевому ходу, поднимались в башни и ощущали себя древними защитниками крепости. Но самое удивительное, что в Старой Ладоге каким-то чудом сохранились древние храмы 12века и старейшие монастыри, а еще курган Вещего Олега. Храм Георгия Победоносца хоть и был закрыт, но поразил своей формой и гармонией, и удивительно что в 12 веке люди могли такое создать! А потом мы посетили еще и монастыри Успенский,Никольский и храм Иоанна Предтечи, и источник Параскевы Пятницы. А ведь они намоленные, старые, но с очень драматической судьбой о чем нам с упоением рассказывала наша гид Светлана.
Я уже не говорю про виды, которые открываются с высоких берегов Волхова-батюшки. Когда ты стоишь замирая смотришь на все это великолепие и вспоминаются Есенинские строки" Если крикнет рать святая, кинь ты Русь живи в раю, я скажу не надо рая дайте Родину мою!"

Большое спасибо организатору Элеоноре,гиду Светлане и всей этой блестящей команде, сказать,что я поражена ничего не сказать. Было интересно, красиво, комфортно и очень душевно.

Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!
Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!
Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!
Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!
Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!
Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!
Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!
Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!+2
Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!
Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!
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Г
Посетили Старую Ладогу со Светланой. Великолепный маршрут, были учтены все наши пожелания, получили обширную информацию, много нового и отличный маршрут для прогулки
Посетили Старую Ладогу со Светланой. Великолепный маршрут, были учтены все наши пожелания, получили обширную информацию, много
Посетили Старую Ладогу со Светланой. Великолепный маршрут, были учтены все наши пожелания, получили обширную информацию, много
Посетили Старую Ладогу со Светланой. Великолепный маршрут, были учтены все наши пожелания, получили обширную информацию, много
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А
Для меня это была вторая эскурсия, которую организовывала и проводила Елена. Очень удобный по логистике эскурсионный маршрут (в Старой Ладоге все объекты экскурсионного показа достаточно компактно расположены). Но при этом
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экскурсионный маршрут разнообразен по своему содержанию (крепость, храмы и монастыри, курганы… и, конечно, красота реки Волхов и северной природы). Елена - прекрасный гид, увлекающий своим рассказом! Она легко переходила от одной темы к другой, отвечала на все возникающие вопросы. Если чувствовала мой интерес к определенной теме, достаточно основательно погружалась в нее. Большое спасибо за удивительный день, проведенный в Старой Ладоге!

Для меня это была вторая эскурсия, которую организовывала и проводила Елена. Очень удобный по логистике эскурсионный
Для меня это была вторая эскурсия, которую организовывала и проводила Елена. Очень удобный по логистике эскурсионный
Для меня это была вторая эскурсия, которую организовывала и проводила Елена. Очень удобный по логистике эскурсионный
Для меня это была вторая эскурсия, которую организовывала и проводила Елена. Очень удобный по логистике эскурсионный
Для меня это была вторая эскурсия, которую организовывала и проводила Елена. Очень удобный по логистике эскурсионный
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А
Поездка в Старую Ладогу - это для тренированного экскурсанта: и дорога 2 часа в одну сторону (если повезёт), и подъём по высоким ступеням средневековой лестницы на третий ярус крепостной башни
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к музейной экспозиции археологических находок, и подъём просто по крутым склонам могильного кургана высокопоставленного русича, кабы не самого Вещего Олега… Усилия того стоят, ибо не каждый день соприкасаешься с такой древней историей, с легендарным началом истории родной страны. А тем более когда это происходит в сопровождении занимательного рассказа замечательного экскурсовода Елены, дополняющего привязкой к местности сведения из школьного учебника истории. В общем, отличная экскурсия!

Поездка в Старую Ладогу - это для тренированного экскурсанта: и дорога 2 часа в одну сторону
Поездка в Старую Ладогу - это для тренированного экскурсанта: и дорога 2 часа в одну сторону
Поездка в Старую Ладогу - это для тренированного экскурсанта: и дорога 2 часа в одну сторону
Поездка в Старую Ладогу - это для тренированного экскурсанта: и дорога 2 часа в одну сторону
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