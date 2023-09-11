Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Приглашаем отправиться в Старую Ладогу — древнюю как сама Русь. Поселение на берегу могучей реки Волхов появилось ещё в середине 8 века. Именно здесь начал правление князь Рюрик, здесь проходили варяжские торговые пути. Мы покажем все главные места этого удивительного города: крепость, монастыри, церкви и курганы. А ещё вы сможете совершить омовение в святом источнике.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Старая Ладога — мать городов русских
Гуляя по историческому центру города, вы узнаете:
- Какова история Староладожской крепости и кто основал соседнюю Новую Ладогу
- В каком белокаменном храме города находятся фрески 12 века
- Какие четыре известные женщины в разное время попали в Успенский монастырь
- В память о какой царственной узнице река Ладожка получила второе название
- Какому храму Борис Годунов пожертвовал два колокола с надписями
- Кто такая Великомученица Параскева, в честь которой назван древний источник
- Почему многие верят в магическую силу кургана Вещего Олега
Маршрут
Никольский мужской монастырь — Староладожская крепость — Варяжская улица — памятник Олегу и Рюрику — Успенский девичий монастырь — церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе — святой источник Параскевы Пятницы с купелью — курган Вещего Олега — виды на реку Волхов
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Староладожская крепость — 50 рублей (для льготных категорий бесплатно)
- При желании мы можем также посетить Новую Ладогу. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 888 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами; экскурсии наши — лёгкие для восприятия: будут и легенды, и шутки.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
11 сен 2023
Интересная, познавательная экскурсия к истокам Руси. Необычайная красота природы, значительное количество объектов, хорошие темп и организация. Большое спасибо гиду Ирине.
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