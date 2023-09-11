В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга

Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории

5
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Приглашаем отправиться в Старую Ладогу — древнюю как сама Русь. Поселение на берегу могучей реки Волхов появилось ещё в середине 8 века. Именно здесь начал правление князь Рюрик, здесь проходили варяжские торговые пути. Мы покажем все главные места этого удивительного города: крепость, монастыри, церкви и курганы. А ещё вы сможете совершить омовение в святом источнике.
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

Старая Ладога — мать городов русских

Гуляя по историческому центру города, вы узнаете:

  • Какова история Староладожской крепости и кто основал соседнюю Новую Ладогу
  • В каком белокаменном храме города находятся фрески 12 века
  • Какие четыре известные женщины в разное время попали в Успенский монастырь
  • В память о какой царственной узнице река Ладожка получила второе название
  • Какому храму Борис Годунов пожертвовал два колокола с надписями
  • Кто такая Великомученица Параскева, в честь которой назван древний источник
  • Почему многие верят в магическую силу кургана Вещего Олега

Маршрут

Никольский мужской монастырь — Староладожская крепость — Варяжская улица — памятник Олегу и Рюрику — Успенский девичий монастырь — церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе — святой источник Параскевы Пятницы с купелью — курган Вещего Олега — виды на реку Волхов

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Староладожская крепость — 50 рублей (для льготных категорий бесплатно)
  • При желании мы можем также посетить Новую Ладогу. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
11 сен 2023
Интересная, познавательная экскурсия к истокам Руси. Необычайная красота природы, значительное количество объектов, хорошие темп и организация. Большое спасибо гиду Ирине.

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