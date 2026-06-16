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удивил и восхитил ведь там сохранились такие вещи, которые пришли к нам из далекого -далекого прошлого: кожаный башмачок с остатками тиснения, кусок расписанной материи, рыболовные крючки, женские украшения, и всякие разные предметы про которые нам рассказала гид в музее. (я всегда интересовалась археологией и это было прямо "бальзам" на душу).

Мы все исследовали в крепости: поднимались по древним лестницам в стене, заглядывали в печуры, ходили по боевому ходу, поднимались в башни и ощущали себя древними защитниками крепости. Но самое удивительное, что в Старой Ладоге каким-то чудом сохранились древние храмы 12века и старейшие монастыри, а еще курган Вещего Олега. Храм Георгия Победоносца хоть и был закрыт, но поразил своей формой и гармонией, и удивительно что в 12 веке люди могли такое создать! А потом мы посетили еще и монастыри Успенский,Никольский и храм Иоанна Предтечи, и источник Параскевы Пятницы. А ведь они намоленные, старые, но с очень драматической судьбой о чем нам с упоением рассказывала наша гид Светлана.

Я уже не говорю про виды, которые открываются с высоких берегов Волхова-батюшки. Когда ты стоишь замирая смотришь на все это великолепие и вспоминаются Есенинские строки" Если крикнет рать святая, кинь ты Русь живи в раю, я скажу не надо рая дайте Родину мою!"



Большое спасибо организатору Элеоноре,гиду Светлане и всей этой блестящей команде, сказать,что я поражена ничего не сказать. Было интересно, красиво, комфортно и очень душевно.