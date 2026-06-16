Экскурсия в Старую Ладогу - это возможность прикоснуться к истокам русской истории. Город, основанный в 8 веке, хранит множество тайн и легенд. Участники увидят Староладожскую крепость, древние монастыри и храмы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть древнюю крепость
- 🕍 Посетить исторические монастыри
- ⛪ Оценить уникальные фрески
- 💧 Омовение в святом источнике
- 📜 Узнать о варяжских путях
- 🌳 Прогулка по живописным местам
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для поездки в Старую Ладогу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться природой и историческими достопримечательностями. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для тех, кто не боится морозов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Староладожская крепость
- Никольский мужской монастырь
- Успенский девичий монастырь
- Церковь Иоанна Предтечи
- Курган Вещего Олега
Описание экскурсии
Старая Ладога — мать городов русских
Гуляя по историческому центру города, вы узнаете:
- Какова история Староладожской крепости и кто основал соседнюю Новую Ладогу
- В каком белокаменном храме города находятся фрески 12 века
- Какие четыре известные женщины в разное время попали в Успенский монастырь
- В память о какой царственной узнице река Ладожка получила второе название
- Какому храму Борис Годунов пожертвовал два колокола с надписями
- Кто такая Великомученица Параскева, в честь которой назван древний источник
- Почему многие верят в магическую силу кургана Вещего Олега
Маршрут
Никольский мужской монастырь — Староладожская крепость — Варяжская улица — памятник Олегу и Рюрику — Успенский девичий монастырь — церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе — святой источник Параскевы Пятницы с купелью — курган Вещего Олега — виды на реку Волхов
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Крепостной комплекс — 300 рублей, дети 0-6 — бесплатно
- При желании мы можем также посетить Новую Ладогу. Детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 11370 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, профессиональный историк, очень аккуратный водитель и приятный в общении человек. Поездка была комфортной, насыщенной и интересной. Всем рекомендую!
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Душевная экскурсия в Старую Ладогу. Экскурсовод Ирина дала и отличную путевую информацию, и информацию на месте. Приятный формат дружеской беседы делает экскурсию, а вернее дорогу до Старой Ладоги лёгкой и
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Про Старую Ладогу я раньше только слышала и очень хотела туда съездить. Но вот,наконец, свершилось!
Ощущение, что мы на машине времени перенеслись в далекое прошлое. Величественная крепость покорила сразу, музей археологии
Ощущение, что мы на машине времени перенеслись в далекое прошлое. Величественная крепость покорила сразу, музей археологии
+2
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Г
Посетили Старую Ладогу со Светланой. Великолепный маршрут, были учтены все наши пожелания, получили обширную информацию, много нового и отличный маршрут для прогулки
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А
Для меня это была вторая эскурсия, которую организовывала и проводила Елена. Очень удобный по логистике эскурсионный маршрут (в Старой Ладоге все объекты экскурсионного показа достаточно компактно расположены). Но при этом
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А
Поездка в Старую Ладогу - это для тренированного экскурсанта: и дорога 2 часа в одну сторону (если повезёт), и подъём по высоким ступеням средневековой лестницы на третий ярус крепостной башни
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