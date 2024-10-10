Приглашаем отправиться в Старую Ладогу — древнюю как сама Русь. Поселение на берегу могучей реки Волхов появилось ещё в середине 8 века. Именно здесь начал правление князь Рюрик, здесь проходили варяжские торговые пути. Мы покажем все главные места этого удивительного города: крепость, монастыри, церкви и курганы. А ещё вы сможете совершить омовение в святом источнике.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30
Описание экскурсии
Старая Ладога — мать городов русских
Гуляя по историческому центру города, вы узнаете:
- Какова история Староладожской крепости и кто основал соседнюю Новую Ладогу
- В каком белокаменном храме города находятся фрески 12 века
- Какие четыре известные женщины в разное время попали в Успенский монастырь
- В память о какой царственной узнице река Ладожка получила второе название
- Какому храму Борис Годунов пожертвовал два колокола с надписями
- Кто такая Великомученица Параскева, в честь которой назван древний источник
- Почему многие верят в магическую силу кургана Вещего Олега
Маршрут
Никольский мужской монастырь — Староладожская крепость — Варяжская улица — памятник Олегу и Рюрику — Успенский девичий монастырь — церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе — святой источник Параскевы Пятницы с купелью — курган Вещего Олега — виды на реку Волхов
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. В зависимости от количества человек в группе, экскурсия будет проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito Tourer, микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, или легковом автомобиле (Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5, Chery Tiggo, Lada Xray и др.)
- Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепостной комплекс — 300 рублей, дети 0-6 — бесплатно
- При желании мы можем также посетить Новую Ладогу. Детали уточняйте в личном сообщении
- Староладожскую крепость вы посещаете в свободное время. По желанию, можно заказать там экскурсию, которые проводят местные экскурсоводы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник в 09:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ул. Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4518 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
10 окт 2024
Очень увлекательно, познавательно, душевно прошла наша экскурсия. И не догадывались, что Рядом с Санкт Петербургом места хранят ТЫСЯЧЕЛЕТНЮЮ!!! историю, поэтому если вы насладились красотами Питера, вам непременно в Старую Ладогу! С лучшим гидом Элеонорой. Всём удивительных открытий.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Петербурга - в Старую Ладогу и знаменитую крепость Орешек
Побывать в первой столице Руси и прикоснуться к эпохам шведских сражений и петровских завоеваний
Начало: В районе станции метро «Улица Дыбенко»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
9 900₽ за человека