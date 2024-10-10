В Старую Ладогу - в мини-группе из Петербурга

Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Приглашаем отправиться в Старую Ладогу — древнюю как сама Русь. Поселение на берегу могучей реки Волхов появилось ещё в середине 8 века. Именно здесь начал правление князь Рюрик, здесь проходили варяжские торговые пути. Мы покажем все главные места этого удивительного города: крепость, монастыри, церкви и курганы. А ещё вы сможете совершить омовение в святом источнике.
5
1 отзыв
В Старую Ладогу - в мини-группе из Петербурга
В Старую Ладогу - в мини-группе из Петербурга
В Старую Ладогу - в мини-группе из Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30

Описание экскурсии

Старая Ладога — мать городов русских

Гуляя по историческому центру города, вы узнаете:

  • Какова история Староладожской крепости и кто основал соседнюю Новую Ладогу
  • В каком белокаменном храме города находятся фрески 12 века
  • Какие четыре известные женщины в разное время попали в Успенский монастырь
  • В память о какой царственной узнице река Ладожка получила второе название
  • Какому храму Борис Годунов пожертвовал два колокола с надписями
  • Кто такая Великомученица Параскева, в честь которой назван древний источник
  • Почему многие верят в магическую силу кургана Вещего Олега

Маршрут

Никольский мужской монастырь — Староладожская крепость — Варяжская улица — памятник Олегу и Рюрику — Успенский девичий монастырь — церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе — святой источник Параскевы Пятницы с купелью — курган Вещего Олега — виды на реку Волхов

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. В зависимости от количества человек в группе, экскурсия будет проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito Tourer, микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, или легковом автомобиле (Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5, Chery Tiggo, Lada Xray и др.)
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепостной комплекс — 300 рублей, дети 0-6 — бесплатно
  • При желании мы можем также посетить Новую Ладогу. Детали уточняйте в личном сообщении
  • Староладожскую крепость вы посещаете в свободное время. По желанию, можно заказать там экскурсию, которые проводят местные экскурсоводы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник в 09:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «ул. Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
10 окт 2024
Очень увлекательно, познавательно, душевно прошла наша экскурсия. И не догадывались, что Рядом с Санкт Петербургом места хранят ТЫСЯЧЕЛЕТНЮЮ!!! историю, поэтому если вы насладились красотами Питера, вам непременно в Старую Ладогу! С лучшим гидом Элеонорой. Всём удивительных открытий.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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