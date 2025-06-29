История Старой Ладоги берёт начало со времён Рюрика. А первое письменное упоминание о ней встречается в «Повести временных лет». Приглашаем вас познакомиться с этим древним городом! Вы осмотрите экспозиции в башнях Староладожской крепости и местные храмы. На обратном пути заедете в Кировск, чтобы посетить музей «Прорыв блокады Ленинграда».

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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Старой Ладоге. Вы посетите крепостной комплекс, экспозицию «Военно-политическая история Ладоги» в Воротной башне и экспозицию «Археология: от Неолита до раннего Средневековья» в Стрелочной башне.

Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь. Мы покажем вам его главную жемчужину — храм Успения Пресвятой Богородицы 12 века.

Никольский мужской монастырь. Он был основан Александром Невским после битвы 1240 года. Вы осмотрите храмы монастыря: Святителя Николая Чудотворца и Иоанна Златоуста.

Свободное время в Старой Ладоге. У вас будет 45 минут, чтобы перекусить, сделать фото и приобрести сувениры.

Музей «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске. Вы увидите военные экспонаты 40-х годов. Экспозиция оформлена в виде огневой точки. Её авторами стали ленинградские художники-фронтовики.

Организационные детали