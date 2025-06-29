Отправиться в один из древнейших городов Ленинградской области и посетить старинные монастыри
История Старой Ладоги берёт начало со времён Рюрика. А первое письменное упоминание о ней встречается в «Повести временных лет».
Приглашаем вас познакомиться с этим древним городом! Вы осмотрите экспозиции в башнях Староладожской крепости и местные храмы. На обратном пути заедете в Кировск, чтобы посетить музей «Прорыв блокады Ленинграда».
Обзорная экскурсия по Старой Ладоге. Вы посетите крепостной комплекс, экспозицию «Военно-политическая история Ладоги» в Воротной башне и экспозицию «Археология: от Неолита до раннего Средневековья» в Стрелочной башне.
Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь. Мы покажем вам его главную жемчужину — храм Успения Пресвятой Богородицы 12 века.
Никольский мужской монастырь. Он был основан Александром Невским после битвы 1240 года. Вы осмотрите храмы монастыря: Святителя Николая Чудотворца и Иоанна Златоуста.
Свободное время в Старой Ладоге. У вас будет 45 минут, чтобы перекусить, сделать фото и приобрести сувениры.
Музей «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске. Вы увидите военные экспонаты 40-х годов. Экспозиция оформлена в виде огневой точки. Её авторами стали ленинградские художники-фронтовики.
Организационные детали
Транспорт и входные билеты включены в стоимость
Время в пути в одну сторону — около 3 часов
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 12701 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
29 июн 2025
Экскурсия среднего качества. Подача материала экскурсоводом в автобусе неочень, как-то обо всем и ни о чем. В Ладоге нас передали другому экскурсоводу. Обращаю внимание, что в Ладоге кроме крепости смотреть читать дальше
больше не на что. И вас водят более 2 часов вокруг да около башни. Просили, чтобы завезли на обратной дороге на Св источник, но сказали, что нет, тогда не успеем в музей блокады Ленинграда. В итоге попали в пробку и не успели ни в музей ни в источник.
Роза
Ответ организатора:
Анастасия, добрый день!
Благодарим вас за отзыв о вашей недавней экскурсии. Нам очень жаль слышать, что вы остались недовольны подачей материала читать дальше
и общей организацией тура. Мы понимаем, как важно иметь качественное и увлекательное сопровождение, и ваши замечания будут учтены для улучшения работы наших экскурсоводов.
Сожалеем, что ваш визит в Ладогу не оправдал ваших ожиданий. Посещение Источника во имя Святой Параскевы Пятницы не входит в программу, по этой причине гид Вам отказал. Пробки, к сожалению, могут существенно повлиять на расписание, но мы всегда стараемся делать все возможное, чтобы наши туристы оставались довольны.
Ваши комментарии помогут нам лучше организовать наши экскурсии в будущем. Надеемся, вы все же найдете возможность путешествовать с нами снова и Вы сможете насладиться полноценной и интересной программой.