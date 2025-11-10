Это путешествие на мотоцикле с апреля по октябрь или на автомобиле в любое время года.
Вас ждёт несколько остановок — Новгородский кремль (с экскурсией или просто прогулка), музей деревянного зодчества «Витославлицы», резиденция новгородских владык (Грановитая палата) или Свято-Троицкий Михайло-Клопский монастырь. В дружеской атмосфере и с интересными фактами!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Главная достопримечательность Великого Новгорода — древнейший кремль России
- Софийский собор и памятник «Тысячелетие России» — главные символы города
- Переход по мосту через реку Волхов
- Торговая сторона города и Ярославово дворище с архитектурой 12–17 веков
- Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
- Грановитая палата или Свято-Троицкий Михайло-Клопский монастырь на выбор
Вы узнаете много любопытного из истории Новгорода Великого, например, о чём шумело новгородское вече, почему на территории торга так много храмов и где располагался княжеский двор легендарного русского князя Ярослава Мудрого.
Организационные детали
- Поездка подойдёт детям от 12 лет
- Мы заберём вас из отеля, если он находится в районе Невского проспекта, либо же у Московского вокзала
- Дорога до Великого Новгорода займёт около 2,5 часов
- Экскурсию для вас проведёт местный профессиональный экскурсовод
Если вы выбираете мотопоездку:
- Поедете пассажиром на комфортабельном мотоцикле Honda Gold Wing 1800
- Всю необходимую защитную экипировку мы предоставляем, в том числе на случай дождя
- Ограничение веса участника — 110 кг. Если вес пассажира от 95 до 110 кг, +1000 ₽ к стоимости поездки
Если вы выбираете автопоездку:
- Поедем на комфортабельном автомобиле Lifan Х60
Дополнительные расходы:
- Билет в «Витославлицы» — от 0 до 500 ₽ с человека в зависимости от льгот
- Билет в Грановитую палату — от 0 до 400 ₽ с человека в зависимости от льгот
- Обед — по меню
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 619 туристов
Обзорными мотопрогулками по Петербургу и мотопутешествиями по его окрестностям наша команда занимается уже 5 лет. Но опыт наших водителей намного больше. Они станут вашими надёжными проводниками, гидами и телохранителями, покажут
