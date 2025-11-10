Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 619 туристов

читать дальше главные достопримечательности и развод мостов, красоту белых ночей и ночного Петербурга. У нас много программ, но по вашему желанию мы составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на ваше участие в мотопробегах в качестве пассажиров. С нами вы получите море ярких впечатлений!

Обзорными мотопрогулками по Петербургу и мотопутешествиями по его окрестностям наша команда занимается уже 5 лет. Но опыт наших водителей намного больше. Они станут вашими надёжными проводниками, гидами и телохранителями, покажут