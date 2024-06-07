Экскурсии от Ж/Д вокзала Санкт-Петербурга

Найдено 5 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Санкт-Петербурге, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописный Сестрорецк
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
7 отзывов
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
Начало: У ж/д вокзала Сестрорецка
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 12:00
3 июля в 12:00
5 июля в 12:00
950 за человека
Финские истории Зеленогорска
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
40 отзывов
Финские истории Зеленогорска: экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: ежедневно в 12:00
3 июля в 12:00
5 июля в 12:00
950 за человека
Знакомьтесь, Зеленогорск
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
38 отзывов
Знакомьтесь, Зеленогорск
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
6 июля в 12:30
21 июля в 12:30
от 600 за человека
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
18 400 за всё до 4 чел.
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения
Начало: На ж/д вокзале в Гатчине
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Знакомьтесь, Зеленогорск
    Александр! Спасибо Вам большое за индивидуальную экскурсию в начале мая! Я была с малышкой 2 годика, надеюсь вы нас вспомните.
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    Вы очень тактичный, грамотный и вежливый знаток своего дела! Маршрут движения ОТ и ДО построен очень грамотно с рассказом о городе, особенностями его архитектуры и истории. Спасибо, что дали возможность погреться и перекусить в кафе, подождали (хоть это и не входило в экскурсию). Пересматривая фотографии вспоминаю ваш наглядный материал из папки о Лютеранской церкви, о памятнике в парке при входе, о людях у вокзала и причине их скопления и многое другое! Прекрасный парк на берегу Финского залива! Летом наверное целая курортная зона! Город маленький, но очень милый и уютный! Спасибо за то, что любите его и дарите нам свои знания и эмоции!

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в Кирху. Очень необычный опыт! Елена рассказывала историю города и его жителей, отвечала на вопросы. Очень увлеченный и интересный гид.
    Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в
  • I
    ILIA
    14 апреля 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами! Мы узнали истории людей, их домов.
    Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!
  • М
    Марина
    13 марта 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за увлекательный рассказ о замечательном Зеленогорске!
  • И
    Инна
    17 февраля 2024
    Живописный Сестрорецк
    Экскурсоводом был Глеб. Много и интересно рассказывал о самом городе, его известных памятниках и истории, особенно про Зощенко и Мосина. Были на кладбище и видели их могилы. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    11 февраля 2024
    Знакомьтесь, Зеленогорск
    Даже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое Зеленогорска, финско-русского приграничного города недалеко
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    от Санкт-Петербурга. Рассказы Александра о примечательных местах и сооружениях по ходу нашей прогулки и отдыха в кафе, остановок у памятников и скульптурных композиций, осмотра парка на берегу Финского залива, беседа о современниках и исторических событиях надолго останутся в памяти. С признательностью и благодарностью, Юлия

    Даже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое ЗеленогорскаДаже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое ЗеленогорскаДаже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое ЗеленогорскаДаже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое ЗеленогорскаДаже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое ЗеленогорскаДаже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое ЗеленогорскаДаже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое ЗеленогорскаДаже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое Зеленогорска
  • К
    Ксения
    21 января 2024
    Знакомьтесь, Зеленогорск
    Спасибо Александру за знакомство с Зеленогорском - за приятную и лёгкую подачу материала, за готовность адаптировать программу под обстоятельства (было
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    очень морозно), за фото, за ответы на возникающие вопросы и за рекомендации! Прогулка несмотря на холод, прошла на ура! Благодарим и желаем любознательных гостей города! 🙏🙂🫶

  • И
    Ирина
    3 октября 2023
    Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
    Модернище зашкаливает. Очень впечатляют как восстановленые дачи, так и руины. А завершающий выход к заливу - восторг. Спасибо экскурсоводу Ольге. Неравнодушный и компетентный человек. Всем рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2023
    В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
    Интересная, познавательная экскурсия к истокам Руси. Необычайная красота природы, значительное количество объектов, хорошие темп и организация. Большое спасибо гиду Ирине.
  • К
    Кристина
    24 августа 2023
    Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
    В восторге от экскурсии, которую провела экскурсовод Ольга. Прогулялись и возле дач, и по территории Курорта. Ольга очень интересно рассказывала
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    и об архитектуре, и об исторических фактах, и поделилась необычными историями, связанными со старинными дачами и с жизнью известных людей, построивших их. Я узнала много нового, полюбовалась красотами и пообщалась с интересным знающим человеком. Это ценно! Незабыааемый день для меня. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От ж/д вокзала»

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