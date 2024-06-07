1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
Начало: У ж/д вокзала Сестрорецка
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 12:00
3 июля в 12:00
5 июля в 12:00
950₽ за человека
Групповая
3 часа
Финские истории Зеленогорска: экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: ежедневно в 12:00
3 июля в 12:00
5 июля в 12:00
950₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Знакомьтесь, Зеленогорск
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
6 июля в 12:30
21 июля в 12:30
от 600₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
18 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения
Начало: На ж/д вокзале в Гатчине
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Александр! Спасибо Вам большое за индивидуальную экскурсию в начале мая! Я была с малышкой 2 годика, надеюсь вы нас вспомните.
- ММарина24 апреля 2024Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в Кирху. Очень необычный опыт! Елена рассказывала историю города и его жителей, отвечала на вопросы. Очень увлеченный и интересный гид.
- IILIA14 апреля 2024Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами! Мы узнали истории людей, их домов.
- ММарина13 марта 2024Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за увлекательный рассказ о замечательном Зеленогорске!
- ИИнна17 февраля 2024Экскурсоводом был Глеб. Много и интересно рассказывал о самом городе, его известных памятниках и истории, особенно про Зощенко и Мосина. Были на кладбище и видели их могилы. Рекомендую!
- ЮЮлия11 февраля 2024Даже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое Зеленогорска, финско-русского приграничного города недалеко
- ККсения21 января 2024Спасибо Александру за знакомство с Зеленогорском - за приятную и лёгкую подачу материала, за готовность адаптировать программу под обстоятельства (было
- ИИрина3 октября 2023Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"Модернище зашкаливает. Очень впечатляют как восстановленые дачи, так и руины. А завершающий выход к заливу - восторг. Спасибо экскурсоводу Ольге. Неравнодушный и компетентный человек. Всем рекомендую.
- ТТатьяна11 сентября 2023Интересная, познавательная экскурсия к истокам Руси. Необычайная красота природы, значительное количество объектов, хорошие темп и организация. Большое спасибо гиду Ирине.
- ККристина24 августа 2023Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"В восторге от экскурсии, которую провела экскурсовод Ольга. Прогулялись и возле дач, и по территории Курорта. Ольга очень интересно рассказывала
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От ж/д вокзала»
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