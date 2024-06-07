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Вы очень тактичный, грамотный и вежливый знаток своего дела! Маршрут движения ОТ и ДО построен очень грамотно с рассказом о городе, особенностями его архитектуры и истории. Спасибо, что дали возможность погреться и перекусить в кафе, подождали (хоть это и не входило в экскурсию). Пересматривая фотографии вспоминаю ваш наглядный материал из папки о Лютеранской церкви, о памятнике в парке при входе, о людях у вокзала и причине их скопления и многое другое! Прекрасный парк на берегу Финского залива! Летом наверное целая курортная зона! Город маленький, но очень милый и уютный! Спасибо за то, что любите его и дарите нам свои знания и эмоции!