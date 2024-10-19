Приглашаем познакомиться со старинными городами Новгородской области! Большую часть времени мы проведём в Валдае. Посетим его православные святыни: Иверский монастырь и Свято-Троицкий собор. А также побываем в Музейном колокольном центре. В Великом Новгороде у вас будет 1,5 часа свободного времени. Этого достаточно, чтобы погулять по кремлю и прокатиться на теплоходе по реке Волхов.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
07:15 — Отправление от Казанского собора
08:00 — Остановка у метро «Московская»
11:45 — Обзорная экскурсия по Валдаю. Вы увидите Свято-Троицкий собор, церковь Святой Екатерины и ротонду
12:30 — Музейный колокольный центр. Вы узнаете десятки интересных фактов и легенд, связанных с колокольным делом
13:45 — Обед
14:45 — Валдайский Иверский монастырь. Вы посетите православный мужской монастырь, живописно расположенный на Сельвитском озере
17:30 — Варлаамо-Хутынский монастырь. Мы поделимся историей его основания, разрушения и возрождения
18:30 — Свободное время в Великом Новгороде. По желанию можно отправиться в 40-минутный круиз на теплоходе по реке Волхов
20:00 — Выезд из Великого Новгорода
23:00-00:00 — Возвращение в Петербург
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается:
- Музейный колокольный центр — 250 руб. взрослые, 170 руб. студенты, 100 руб. дети до 16 лет
- Прогулка на теплоходе — 800 руб. взрослые, дети до 12 лет — 400 руб., по выходным — 1 000/500 руб.
- Обед (по желанию) — от 650 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 690 ₽
|Пенсионеры
|2 590 ₽
|Школьники
|2 590 ₽
|Студенты
|2 590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 226 туристов
Приветствуем гостей северного края! С 2016 года более 70 тысяч человек посетили с нами экскурсии в Карелии, Ленинградской области и Великом Новгороде. В нашей команде работают лицензированные гиды, которые ежегодно повышают свою квалификацию. Мы организуем качественные путешествия по доступным ценам и с душой знакомим с достопримечательностями региона. Приезжайте к нам — и путешествуйте с любовью!Задать вопрос
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