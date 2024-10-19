Приглашаем познакомиться со старинными городами Новгородской области! Большую часть времени мы проведём в Валдае. Посетим его православные святыни: Иверский монастырь и Свято-Троицкий собор. А также побываем в Музейном колокольном центре. В Великом Новгороде у вас будет 1,5 часа свободного времени. Этого достаточно, чтобы погулять по кремлю и прокатиться на теплоходе по реке Волхов.

Описание экскурсии

07:15 — Отправление от Казанского собора

08:00 — Остановка у метро «Московская»

11:45 — Обзорная экскурсия по Валдаю. Вы увидите Свято-Троицкий собор, церковь Святой Екатерины и ротонду

12:30 — Музейный колокольный центр. Вы узнаете десятки интересных фактов и легенд, связанных с колокольным делом

13:45 — Обед

14:45 — Валдайский Иверский монастырь. Вы посетите православный мужской монастырь, живописно расположенный на Сельвитском озере

17:30 — Варлаамо-Хутынский монастырь. Мы поделимся историей его основания, разрушения и возрождения

18:30 — Свободное время в Великом Новгороде. По желанию можно отправиться в 40-минутный круиз на теплоходе по реке Волхов

20:00 — Выезд из Великого Новгорода

23:00-00:00 — Возвращение в Петербург

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается: