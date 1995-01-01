Впервые на туристическом рынке Петербурга — однодневный тур, в котором вы знакомитесь с красотами и достопримечательностями 🏛️ сразу двух русских городов с древней и славной историей 📖 — Валдая и Великого Новгорода! Вы побываете в знаменитом, единственном в своем роде валдайском Музее колоколов, насладитесь тишиной и умиротворением старинных монастырей, полюбуетесь чистейшим Валдайским озером и проведете свободное время в Великом Новгороде. При желании совершите мини-круиз на теплоходе по величественной Волхов-реке и легендарному Ильмень-озеру!

Легкая и познавательная однодневная поездка, в которой вы познакомитесь с главными историческими и природными достопримечательностями Валдая и Великого Новгорода.

Насыщенная экскурсионная программа: валдайские колокольчики, Иверский и Варлаамо-Хутынский монастыри.

Музей колоколов: вы узнаете десятки интересных фактов и легенд, связанных с колокольным делом.

Свободное время в Великом Новгороде: его достаточно для осмотра знаменитого Кремля-Детинца, для прогулки, фотографирования и даже для водной экскурсии 🧭 по величественному Волхову и озеру Ильмень!