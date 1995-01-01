  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород

5
1 отзыв
CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
Однодневный автобусный тур с посещением Музея колокольчиков и Музейного колокольного центра.

Вы узнаете историю 📖 колокольного дела, окунетесь в древнюю эпоху и насладитесь умиротворяющим звоном музыкальных инструментов.

Вас ждет экскурсия ⛳ по Валдаю, осмотр Свято-Троицкого собора и церкви Святой Екатерины, а также посещение двух старинных монастырей: Иверского и Варлаамо-Хутынского.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🖼Музеи
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🎄На новый год!
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Летняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 60 человек

  • 2 200 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород
Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород

Что вы увидите

  • Город Валдай
  • Валдайское озеро
  • Иверский монастырь
  • Варлаамо-Хутынский монастырь
  • Свято-Троицкий собор
  • Музей колоколов
  • Церковь Святой Екатерины
  • Великий Новгород
  • Новгородский Детинец-кремль
  • Ярославово дворище
Впервые на туристическом рынке Петербурга — однодневный тур, в котором вы знакомитесь с красотами и достопримечательностями 🏛️ сразу двух русских городов с древней и славной историей 📖 — Валдая и Великого Новгорода! Вы побываете в знаменитом, единственном в своем роде валдайском Музее колоколов, насладитесь тишиной и умиротворением старинных монастырей, полюбуетесь чистейшим Валдайским озером и проведете свободное время в Великом Новгороде. При желании совершите мини-круиз на теплоходе по величественной Волхов-реке и легендарному Ильмень-озеру!
Легкая и познавательная однодневная поездка, в которой вы познакомитесь с главными историческими и природными достопримечательностями Валдая и Великого Новгорода.
Насыщенная экскурсионная программа: валдайские колокольчики, Иверский и Варлаамо-Хутынский монастыри.
Музей колоколов: вы узнаете десятки интересных фактов и легенд, связанных с колокольным делом.
Свободное время в Великом Новгороде: его достаточно для осмотра знаменитого Кремля-Детинца, для прогулки, фотографирования и даже для водной экскурсии 🧭 по величественному Волхову и озеру Ильмень!
Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря
  • Посещение Иверского монастыря
  • Осмотр Свято-Троицкого собора
  • Обзорная экскурсия по Валдаю
  • Билет в музей колоколов
  • Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • Трассовая обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Что не входит
  • Обед (по желанию), 400 руб.
  • Водная прогулка, от 500 руб.
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 метро Московская
Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород
Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород
Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород
Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород
Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
CharmTravel
CharmTravel
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

CharmTravel проводит ещё 6 экскурсий

Рускеала - мраморное царство (В Карелию на 1 день)
1 500
17 часов
Рускеала - мраморное царство (В Карелию на 1 день)
27 отзывов
Тайны старого Выборга
2 000
13 часов
Тайны старого Выборга
20 отзывов
Великий Новгород: сердце земли русской
2 200
15 часов
Великий Новгород: сердце земли русской
13 отзывов
Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры
2 800
14 часов
Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры
9 отзывов
Карельское счастье: самый лучший тур!
5 800
40 часов
Карельское счастье: самый лучший тур!
1 отзыв
Сказочная деревня Мандроги - 1 день
2 400
15 часов
Сказочная деревня Мандроги - 1 день

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
734 отзыва