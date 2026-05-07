Александровский парк в Царском Селе всегда оставался в тени Екатерининского, расположенного рядом. Но именно он был настоящим домом многим поколениям Романовых.
Предлагаю прокатиться по уютным аллеям на велосипеде, полюбоваться достопримечательностями и послушать личные истории из жизни венценосной семьи.
Описание экскурсии
Мы проедем по самым укромным уголкам, где в тени вековых деревьев скрываются романтические павильоны и старинные сооружения.
Вы увидите:
- Верхний сад — парадный и симметричный, с отсылками к французской моде 18 века
- Китайскую деревню, построенную при Екатерине II
- Александровский дворец — семейное гнездо Николая II, полное личных воспоминаний
- Детский остров и Белую башню — места детских игр и учёбы наследников престола
- Могилу Григория Распутина и Фёдоровский городок в псевдорусском стиле
- А также: обсерваторию, гимнастическую площадку, зоопарк, конюшни, арсенал с коллекцией оружия, романтическую Шапель и кладбище императорских лошадей
Катаясь по Александровскому парку, мы проследим за историей семьи Романовых, ведь это место были их фактическим домом. Мой рассказ не будет перегружен архитектурными и историческими справками. Мы поговорим про быт членов императорской семьи, увлечения, праздники и трагедии, которые сопровождали их на протяжении всей жизни.
Организационные детали
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно. Вы можете приехать на своём велосипеде или арендовать его в пункте проката — 600–800 ₽ за 2,5 часа
- Протяжённость маршрута — около 10 км. Движение — в спокойном темпе, с частыми остановками в живописных местах и отдыхом на скамейках
- Программа подходит даже для начинающих велосипедистов и подростков с 12 лет
- На территории парка нет пунктов питания, поэтому возьмите с собой бутылочку с водой
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Царском Селе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 216 туристов
Я гид по Санкт-Петербургу. Имею государственную аккредитацию и лицензию на право проводить экскурсии в Павловском парке. Участница краеведческого клуба «Путеводительные звёзды». Принимала участие в краеведческом фестивале «Карты в руки». Живу в Царском селе, но сердце моё принадлежит Павловскому парку. Люблю его историю, красоту, неповторимость и смогу рассказать о нём так, что вы захотите возвращаться туда снова и снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
С удовольствием посетили велосипедную экскурсию! Был поражен, на сколько Татьяна живет этим городом, его историей и историей России!! Настоятельно рекомендую!
Очень понравилась экскурсия с дополнительным материалом из прошлых исторических локаций и перестроек в виде фотографий высокого качества. Наталья, профессиональный гид.
С
Благодарю за содержательную интересную экскурсию. Всем рекомендую.
К
Незабываемо провели с детьми время на экскурсии с Татьяной! Нам очень понравился формат: велосипеды, прекрасный парк, гид Татьяна) Обстановка очень душевная и дружелюбная. Интересные истории, фотографии. Воспоминаний много!!!!)))
Можно отметить только положительные моменты. Велосипедная экскурсия позволяет увидеть много и совершенно не устать. Татьяна очень интересно ведет рассказ, это один из самых приятных экскурсоводов за все время.
