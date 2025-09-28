Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Прокатитесь на велосипеде по одному из самых прекрасных мест в Петербурге! Наш маршрут прогулки, протяженностью 15 км, пройдет по территории четырех исторических парков Петергофа: Александрийского, Английского, Лугового и Колонистского.



Вы познакомитесь с фонтанным водоводом, увидите его пруды и каналы, Собор Святых Петра и Павла, Ольгины острова с Ольгиным и Царицыным павильонами, руины Розового павильона и Английского дворца.