Прокатитесь на велосипеде по одному из самых прекрасных мест в Петербурге! Наш маршрут прогулки, протяженностью 15 км, пройдет по территории четырех исторических парков Петергофа: Александрийского, Английского, Лугового и Колонистского.
Вы познакомитесь с фонтанным водоводом, увидите его пруды и каналы, Собор Святых Петра и Павла, Ольгины острова с Ольгиным и Царицыным павильонами, руины Розового павильона и Английского дворца.
Описание экскурсииНаш веломаршрут: Жемчужиной Вашего путешествия станет знакомство с фонтанным водоводом – замечательным гидротехническим сооружением русских инженеров, благодаря которому всемирно известные петергофские фонтаны работают без единого насоса. Пруды и каналы водовода органично вписаны в композицию парков, расположенных на Вашем маршруте. Вы увидите:
- Собор Святых Петра и Павла • Ольгины острова с Ольгиным и Царицыным павильонами • Руины Розового павильона и Английского дворца Все наши гиды — местные жители, которые любят и знают свой город. Важная информация:.
По воскресеньям в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтанный водовод
- Собор Святых Петра и Павла
- Ольгины острова с Ольгиным и Царицыным павильонами
- Руины Розового павильона и Английского дворца
- Самсониевский канал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Прокат велосипеда
Место начала и завершения?
Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе., 121, к. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- В залог за велосипед можно оставить документ (паспорт РФ или водительское удостоверение) или денежную стоимость велосипеда (от 10000 рублей до 25000 рублей) в зависимости от выбранной модели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
