Показать всё
Групповая
до 20 чел.
Витебский вокзал и окрестности сквозь века
Откройте для себя Витебский вокзал, его парадную лестницу и дебаркадер. Узнайте о первых железных дорогах и царских поездах
Начало: У Витебского вокзала
«Территорию вокруг вокзала с постройками бывшей Семёновской слободы: казармами, офицерскими домами и госпиталем»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2600 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия на Витебском вокзале в Петербурге
Получить профессиональные кадры на фоне кинематографичного и атмосферного вокзала
Начало: У Витебского вокзала
«Фотосессия пройдёт в 2 локациях — на частично открытом перроне и в здании вокзала»
4 июл в 10:00
6 июл в 10:30
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Витебский вокзал - северный модерн
Рассмотреть интерьеры, открыть их секреты и ощутить себя путешественниками начала 20 века
Начало: В районе метро Пушкинская
«Витебский вокзал: хроники путешествия»
5 июл в 13:00
6 июл в 10:00
5850 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 8 чел.
Детский квест «Секреты Витебского вокзала»
Познакомиться с самым старым вокзалом России и узнать, что такое дебаркадер
Начало: У Витебского вокзала
«Почему изначально Витебский вокзал назывался Царскосельским»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вокруг Финляндского вокзала
Раскрыть историю старинного вокзала и рассмотреть окружающие его здания на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Ленина
«Вы рассмотрите фрагменты первого здания вокзала и необычный жилой комплекс для служащих железной дороги, построенный российско-финским архитектурным тандемом»
Завтра в 18:00
3 июл в 18:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Витебский вокзал: экспресс в историю
Ощутить атмосферу Петербурга начала 20 века и оценить сочетание северного модерна и железных дорог
Начало: Недалеко от метро «Пушкинская»
«Выясните, почему перрон находится на втором этаже и зачем на вокзале работало 9 лифтов»
13 июл в 10:00
14 июл в 12:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия на Витебском вокзале
Профессиональная фотосессия в самом кинематографичном месте Петербурга
Начало: У Витебского вокзала
«Фотосессия будет проходить в разных залах вокзала и на перроне»
6 июл в 12:00
13 июл в 12:00
5850 ₽
6500 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Витебский вокзал и окрестности сквозь века
Начало: Витебский вокзал
«Не просто вокзал: как железная дорога стала искусством Представьте себе: мраморная лестница, по размерам превосходящая лестницы большинства дворцов, величественно поднимается вверх, словно приглашая вас в мир роскоши и грандиозных событий»
2600 ₽ за человека
Квест
Квест-экскурсия «Тайна машины времени» на Витебском вокзале
Начало: Витебский вокзал, главный вход
«Вас ждут загадки архитектора, истории из прошлого, тайны вокзала»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Аудиогид
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Начало: Загородный проспект, 52
«Витебский вокзал — самый передовой в России, несмотря на то, что построили его в 1904 году»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
715 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Железнодорожный вокзал»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Железнодорожный вокзал" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 715 до 8900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Железнодорожный вокзал», 143 ⭐ отзыва, цены от 715₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь