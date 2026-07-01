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Железнодорожный вокзал – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 10 экскурсий в категории «Железнодорожный вокзал» в Санкт-Петербурге, цены от 715 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Витебский вокзал и окрестности сквозь века
Пешая
2 часа
27 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Витебский вокзал и окрестности сквозь века
Откройте для себя Витебский вокзал, его парадную лестницу и дебаркадер. Узнайте о первых железных дорогах и царских поездах
Начало: У Витебского вокзала
«Территорию вокруг вокзала с постройками бывшей Семёновской слободы: казармами, офицерскими домами и госпиталем»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2600 ₽ за человека
Фотосессия на Витебском вокзале в Петербурге
Пешая
1 час
24 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия на Витебском вокзале в Петербурге
Получить профессиональные кадры на фоне кинематографичного и атмосферного вокзала
Начало: У Витебского вокзала
«Фотосессия пройдёт в 2 локациях — на частично открытом перроне и в здании вокзала»
4 июл в 10:00
6 июл в 10:30
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Витебский вокзал - северный модерн
Пешая
Метро
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Витебский вокзал - северный модерн
Рассмотреть интерьеры, открыть их секреты и ощутить себя путешественниками начала 20 века
Начало: В районе метро Пушкинская
«Витебский вокзал: хроники путешествия»
5 июл в 13:00
6 июл в 10:00
5850 ₽ за всё до 4 чел.
Детский квест «Секреты Витебского вокзала»
Пешая
1 час
5 отзывов
Квест
до 8 чел.
Детский квест «Секреты Витебского вокзала»
Познакомиться с самым старым вокзалом России и узнать, что такое дебаркадер
Начало: У Витебского вокзала
«Почему изначально Витебский вокзал назывался Царскосельским»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Вокруг Финляндского вокзала
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Вокруг Финляндского вокзала
Раскрыть историю старинного вокзала и рассмотреть окружающие его здания на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Ленина
«Вы рассмотрите фрагменты первого здания вокзала и необычный жилой комплекс для служащих железной дороги, построенный российско-финским архитектурным тандемом»
Завтра в 18:00
3 июл в 18:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Витебский вокзал: экспресс в историю
Пешая
На поезде
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Витебский вокзал: экспресс в историю
Ощутить атмосферу Петербурга начала 20 века и оценить сочетание северного модерна и железных дорог
Начало: Недалеко от метро «Пушкинская»
«Выясните, почему перрон находится на втором этаже и зачем на вокзале работало 9 лифтов»
13 июл в 10:00
14 июл в 12:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
Фотосессия на Витебском вокзале
Пешая
1 час
-
10%
17 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия на Витебском вокзале
Профессиональная фотосессия в самом кинематографичном месте Петербурга
Начало: У Витебского вокзала
«Фотосессия будет проходить в разных залах вокзала и на перроне»
6 июл в 12:00
13 июл в 12:00
5850 ₽6500 ₽ за всё до 2 чел.
Витебский вокзал и окрестности сквозь века
Пешая
2 часа
13 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Витебский вокзал и окрестности сквозь века
Начало: Витебский вокзал
«Не просто вокзал: как железная дорога стала искусством Представьте себе: мраморная лестница, по размерам превосходящая лестницы большинства дворцов, величественно поднимается вверх, словно приглашая вас в мир роскоши и грандиозных событий»
2600 ₽ за человека
Квест-экскурсия «Тайна машины времени» на Витебском вокзале
На машине
1 час
17 отзывов
Квест
Квест-экскурсия «Тайна машины времени» на Витебском вокзале
Начало: Витебский вокзал, главный вход
«Вас ждут загадки архитектора, истории из прошлого, тайны вокзала»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Пешая
На поезде
2 часа
4 отзыва
Аудиогид
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Начало: Загородный проспект, 52
«Витебский вокзал — самый передовой в России, несмотря на то, что построили его в 1904 году»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
715 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Железнодорожный вокзал»

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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Витебский вокзал и окрестности сквозь века;
  2. Фотосессия на Витебском вокзале в Петербурге;
  3. Витебский вокзал - северный модерн;
  4. Детский квест «Секреты Витебского вокзала»;
  5. Вокруг Финляндского вокзала.
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эрмитаж;
  2. Невский проспект;
  3. Петропавловская крепость;
  4. Набережная;
  5. Петергоф;
  6. Финский Залив;
  7. Царское село;
  8. Зимний дворец;
  9. Адмиралтейство;
  10. Кронштадт.
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2026
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