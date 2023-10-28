Военно-историческая экскурсия, с посещением крейсера Аврора

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Экскурсия на крейсер «Аврора», где поговорим о роли моряков Балтийского флота в революционных событиях в России.

Побываем на побережье Финского залива — месте «исхода» кронштадтских беженцев на финскую землю и поговорим о том, как их встретили финские власти. Посетим город-крепость Кронштадт.
Военно-историческая экскурсия, с посещением крейсера Аврора
Военно-историческая экскурсия, с посещением крейсера Аврора
Военно-историческая экскурсия, с посещением крейсера Аврора
Военно-историческая экскурсия, с посещением крейсера Аврора
Военно-историческая экскурсия, с посещением крейсера Аврора
Военно-историческая экскурсия, с посещением крейсера Аврора
Военно-историческая экскурсия, с посещением крейсера Аврора
Военно-историческая экскурсия, с посещением крейсера Аврора
Военно-историческая экскурсия, с посещением крейсера Аврора
Военно-историческая экскурсия, с посещением крейсера Аврора
Ближайшие даты:
28
окт
23
мар

Что вас ожидает:

  • Экскурсия на крейсер «Аврора»
  • Город-крепость Кронштадт
  • Площадь Морского собора
  • Казармы
  • Жилые кварталы семей матросов
  • Точки, связанные с боевыми действиями во время штурма острова
  • Зеленогорск (Терийоки)
  • Побережье Финского залива
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе:

  • Экскурсия на крейсер «Аврора».
  • Город-крепость Кронштадт. о дороге разговор о моряках-балтийцах их «идейно-нравственном» и социальном облике, коснёмся истории кронштадтской крепости.

В самом городе посетим места связанные с событиями марта 21 года:

  • Площадь Морского собора, казармы, жилые кварталы семей матросов, точки связанные с боевыми действиями во время штурма острова.
  • Зеленогорск (Терийоки). Место расположения марионеточного финского правительства.
  • Побережье Финского залива.

28.10 (Сб) и 23.03 (Сб)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в сопровождении автора
  • Место в комфортном автобусе туристического класса
Что не входит
  • Посещение крейсера «Аврора». Взрослый — 650 руб.
  • Пенсионеры
  • Инвалиды 3 группы
  • Студенты
  • Школьники — 400 руб.
  • Дошкольники — 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: 10:30-10:45 - СТ.М. «Горьковская»
Завершение: 18:00 - СТ.М. «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: 28.10 (Сб) и 23.03 (Сб)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • На поездке не запланирован обед, рекомендуем взять с собой перекус.
  • С собой необходимо иметь полис ОМС
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
На автобусе
История и архитектура
Необычные
Выездные
На выходные
На весь день
Военные
По Ленинградской области
Для жителей Петербурга
Экскурсии по северо-западу
Заброшенные места
Финский Залив
Популярные места

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Билет на крейсер «Аврора»
Входной билет
30 минут
13 отзывов
Билет на крейсер «Аврора»
Попасть без очереди на борт легендарного корабля и открыть его героическую историю
у крейсера «Аврора»
31 мая
1 июня
2 июня
4 июня
500 за билет
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Увидеть Семимостье, Исаакий, крейсер «Аврора» и другие достопримечательности с воды
рядом с Горсткиным мостом
Сегодня
Завтра
28 мая
29 мая
13001 105 за человека
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
139 отзывов
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Проехать по центральным улицам и побывать в месте рождения города - обзорный маршрут
в районе метро Невский проспект / Гостиный двор
28 мая
30 мая
1 июня
2 июня
20301 117 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ