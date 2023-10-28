Экскурсия на крейсер «Аврора», где поговорим о роли моряков Балтийского флота в революционных событиях в России.
Побываем на побережье Финского залива — месте «исхода» кронштадтских беженцев на финскую землю и поговорим о том, как их встретили финские власти. Посетим город-крепость Кронштадт.
Побываем на побережье Финского залива — месте «исхода» кронштадтских беженцев на финскую землю и поговорим о том, как их встретили финские власти. Посетим город-крепость Кронштадт.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
23
мар
мар
Что вас ожидает:
- Экскурсия на крейсер «Аврора»
- Город-крепость Кронштадт
- Площадь Морского собора
- Казармы
- Жилые кварталы семей матросов
- Точки, связанные с боевыми действиями во время штурма острова
- Зеленогорск (Терийоки)
- Побережье Финского залива
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе:
- Экскурсия на крейсер «Аврора».
- Город-крепость Кронштадт. о дороге разговор о моряках-балтийцах их «идейно-нравственном» и социальном облике, коснёмся истории кронштадтской крепости.
В самом городе посетим места связанные с событиями марта 21 года:
- Площадь Морского собора, казармы, жилые кварталы семей матросов, точки связанные с боевыми действиями во время штурма острова.
- Зеленогорск (Терийоки). Место расположения марионеточного финского правительства.
- Побережье Финского залива.
28.10 (Сб) и 23.03 (Сб)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия в сопровождении автора
- Место в комфортном автобусе туристического класса
- Что не входит
- Посещение крейсера «Аврора». Взрослый — 650 руб.
- Пенсионеры
- Инвалиды 3 группы
- Студенты
- Школьники — 400 руб.
- Дошкольники — 200 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 10:30-10:45 - СТ.М. «Горьковская»Завершение: 18:00 - СТ.М. «Озерки»
- Когда и сколько длится?
- Когда: 28.10 (Сб) и 23.03 (Сб)Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Важная информация
- На поездке не запланирован обед, рекомендуем взять с собой перекус.
- С собой необходимо иметь полис ОМС
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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