Вокруг Аптекарского острова на теплоходе

Неспешно пройти по каналам и рекам Петроградской стороны
Прогулка вокруг Аптекарского острова — это Петербург без суеты: зелёные берега Карповки, тихие каналы, старинные особняки и отражения куполов в воде.

На теплоходе вы пройдёте по живописному району, увидите Ботанический сад, Каменноостровский дворец, монастыри и современные кварталы Петроградской стороны. А аудиогид на борту поможет почувствовать атмосферу островного Петербурга.
Описание экскурсии

Наш маршрут: Карповка → Большая Невка → Малая Невка → Карповка.

Локации, которые вы увидите с борта:

  • Ботанический сад Петра I — один из старейших в России. Здесь в исторических оранжереях растут редкие растения — и территория хорошо просматривается с воды
  • Иоанновский ставропигиальный женский монастырь — неовизантийский комплекс с пятью куполами и высокой колокольней
  • Дом Ленсовета — масштабное здание 1930-х годов, построенное для специалистов по проекту Левинсона и Фомина. Выделяется строгой геометрией и протяжённым фасадом вдоль реки
  • Дом Союза художников — здание 1961 года с десятками мастерских.
  • Каменноостровский дворец — резиденция Павла I конца 18 века, частично скрытая среди парка на берегу Малой Невки.
  • Телевышка — стратегический объект, который немного выше Эйфелевой башни
  • Современные кварталы и парки — вам будут открываться виды на набережные, особняки, жилые комплексы и зелёные аллеи Петроградской стороны.

Организационные детали

  • Продолжительность прогулки — 40 мин
  • На теплоходе будет аудиогид на русском языке. На закрытой палубе качество звука выше
  • У судна есть открытая палуба и крытый панорамный салон со стеклянными окнами и крышей
  • С вами будут опытные капитан и экипаж

в четверг, пятницу и субботу в 19:45, в воскресенье в 15:45 и 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный950 ₽
Дети 4-12 лет850 ₽
Дети до 3 лет10 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и субботу в 19:45, в воскресенье в 15:45 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 57513 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

