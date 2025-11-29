Мои заказы

Волшебство новогоднего Петербурга

Совершить путешествие во времени и узнать, как зарождались зимние праздничные традиции города
Одним из любимых праздников дореволюционной столицы было Рождество. Встречали его раньше Нового года — 25 декабря.

Как же вышло, что сейчас главным праздником стал Новый год? Как петербуржцы его отмечали, где покупали подарки, какие блюда готовили и какие традиции соблюдали? Обо всём этом мы поговорим, гуляя по нарядным улицам города.
Волшебство новогоднего Петербурга© Екатерина
Волшебство новогоднего Петербурга© Екатерина
Волшебство новогоднего Петербурга© Екатерина

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • увидите Аничков дворец — место зарождения рождественских ёлок
  • посетите старейший в городе магазин купцов Елисеевых
  • пройдёте по украшенной пешеходной Малой Садовой улице
  • оцените новогоднее убранство Манежной площади и Невского проспекта
  • погреетесь в кафе «Абрикосов» или «Подвал бродячей собаки»
  • по желанию прокатитесь с горки на Дворцовой площади

Я расскажу:

  • как развлекались в новогодние праздники крестьяне, мещане и дворяне
  • что значит «рушить» ёлку
  • что дарили на Новый год и Рождество
  • какой магический смысл несёт катание с ледяных горок
  • Дед Мороз — кто он
  • из каких угощений состоял праздничный стол петербуржца

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 137 туристов
Меня зовут Екатерина. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу и области. Высшее образование, исторический факультет. Провожу городские экскурсии разного формата (пешеходные, водные, автобусные, музейные). Организую авторские туры в Санкт-Петербург и пригороды.
читать дальше

Город Петербург для меня как средство повествования истории России. Город — живой памятник, организм, в котором переплетаются эпохи дней давно минувших. Я рада, что могу показать вам этот город. Это будет непринужденно, современно и со вкусом. С удовольствием проведу вас к сердцу Петербурга!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Праздничный Петербург: путешествие по истории Нового года
Пешая
2 часа
25 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Праздничный Петербург: история Нового года
Санкт-Петербург - город, где зародились новогодние традиции. Прогулка по Невскому проспекту раскроет тайны праздника и подарит атмосферу волшебства
Начало: На Дворцовой площади
20 дек в 16:00
21 дек в 16:00
1050 ₽ за человека
Рождество в Петербурге
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождество в Петербурге
Открыть все праздничные истории и тайны города на веселой рождественской прогулке
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Рождественская сказка в Петербурге
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка в Петербурге
Тёплая прогулка по праздничному городу - от главной ёлки до главной ярмарки
Начало: У арки Главного штаба
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
8888 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге