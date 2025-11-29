Одним из любимых праздников дореволюционной столицы было Рождество. Встречали его раньше Нового года — 25 декабря.
Как же вышло, что сейчас главным праздником стал Новый год? Как петербуржцы его отмечали, где покупали подарки, какие блюда готовили и какие традиции соблюдали? Обо всём этом мы поговорим, гуляя по нарядным улицам города.
Как же вышло, что сейчас главным праздником стал Новый год? Как петербуржцы его отмечали, где покупали подарки, какие блюда готовили и какие традиции соблюдали? Обо всём этом мы поговорим, гуляя по нарядным улицам города.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- увидите Аничков дворец — место зарождения рождественских ёлок
- посетите старейший в городе магазин купцов Елисеевых
- пройдёте по украшенной пешеходной Малой Садовой улице
- оцените новогоднее убранство Манежной площади и Невского проспекта
- погреетесь в кафе «Абрикосов» или «Подвал бродячей собаки»
- по желанию прокатитесь с горки на Дворцовой площади
Я расскажу:
- как развлекались в новогодние праздники крестьяне, мещане и дворяне
- что значит «рушить» ёлку
- что дарили на Новый год и Рождество
- какой магический смысл несёт катание с ледяных горок
- Дед Мороз — кто он
- из каких угощений состоял праздничный стол петербуржца
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 137 туристов
Меня зовут Екатерина. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу и области. Высшее образование, исторический факультет. Провожу городские экскурсии разного формата (пешеходные, водные, автобусные, музейные). Организую авторские туры в Санкт-Петербург и пригороды.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 20 чел.
Праздничный Петербург: история Нового года
Санкт-Петербург - город, где зародились новогодние традиции. Прогулка по Невскому проспекту раскроет тайны праздника и подарит атмосферу волшебства
Начало: На Дворцовой площади
20 дек в 16:00
21 дек в 16:00
1050 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождество в Петербурге
Открыть все праздничные истории и тайны города на веселой рождественской прогулке
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка в Петербурге
Тёплая прогулка по праздничному городу - от главной ёлки до главной ярмарки
Начало: У арки Главного штаба
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
8888 ₽ за всё до 5 чел.