Наступает самое волшебное время года, но в суете порой трудно поймать то детское ощущение чуда.
Приходите на экскурсию! Мы прогуляемся по самым украшенным уголкам Петербурга, сделаем яркие фотографии, загадаем желания и, конечно, обсудим множество интересных фактов о зимних праздниках.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворцовую площадь, которая задавало тон всем праздничным гуляниям в дореволюционной России
- Невский проспект — главный проспект империи
- Казанский собор — важнейший православный собор города. Поговорим об ушедших традициях Рождества
- Площадь Искусств, на которой проходили культурные развлечения
- Гостиный Двор, где покупали подарки и украшения
- Рождественскую ярмарку, на которой горожане развлекались в праздники
Вы узнаете:
- Когда и почему стали праздновать Новый год
- Что за праздник Рождество и как его праздновали в императорской семье
- Почему у праздничной ёлки нелёгкая судьба
- Как появились новогодние традиции
- Как проводили праздничные дни простые горожане
- Какие подарки дарили в дореволюционной России
И многое другое!
Организационные детали
- Начнём у метро «Адмиралтейская», окончание — в районе метро «Гостиный двор»
- Экскурсия подойдёт всем. Главное — одеваться по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 238 туристов
Влюблённый в Санкт-Петербург гид. Всегда трудно выбрать проводника по городу, который подойдёт именно вам. Вполне возможно, вы искали именно меня. Я являюсь автором петербургского сообщества в соцсети VK. Провожу авторские экскурсии, даю много информации о городе и открываю путешественникам новые места.
