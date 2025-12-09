Мои заказы

Новогодний Петербург для взрослых и детей

Окунуться в зимнюю сказку, пройти по нарядному центру и узнать о праздничных традициях
Наступает самое волшебное время года, но в суете порой трудно поймать то детское ощущение чуда.

Приходите на экскурсию! Мы прогуляемся по самым украшенным уголкам Петербурга, сделаем яркие фотографии, загадаем желания и, конечно, обсудим множество интересных фактов о зимних праздниках.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дворцовую площадь, которая задавало тон всем праздничным гуляниям в дореволюционной России
  • Невский проспект — главный проспект империи
  • Казанский собор — важнейший православный собор города. Поговорим об ушедших традициях Рождества
  • Площадь Искусств, на которой проходили культурные развлечения
  • Гостиный Двор, где покупали подарки и украшения
  • Рождественскую ярмарку, на которой горожане развлекались в праздники

Вы узнаете:

  • Когда и почему стали праздновать Новый год
  • Что за праздник Рождество и как его праздновали в императорской семье
  • Почему у праздничной ёлки нелёгкая судьба
  • Как появились новогодние традиции
  • Как проводили праздничные дни простые горожане
  • Какие подарки дарили в дореволюционной России

И многое другое!

Организационные детали

  • Начнём у метро «Адмиралтейская», окончание — в районе метро «Гостиный двор»
  • Экскурсия подойдёт всем. Главное — одеваться по погоде

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 238 туристов
Влюблённый в Санкт-Петербург гид. Всегда трудно выбрать проводника по городу, который подойдёт именно вам. Вполне возможно, вы искали именно меня. Я являюсь автором петербургского сообщества в соцсети VK. Провожу авторские экскурсии, даю много информации о городе и открываю путешественникам новые места.

