Улицы Петербурга, игра, бунтарский дух и, конечно, рок-музыка: вот главные элементы нашего погружения в атмосферу русского рока! Мы прогуляемся по культовым местам ленинградского рок-движения и вспомним его мастодонтов: группы «Кино», «Алиса», «Аквариум», «ДДТ» и не только. И добавим азарта — вам предстоит отвечать на вопросы и угадывать мелодии, чтобы побороться за приз!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Куда пойдём?

Вы окажетесь возле легендарного «Ленинградского рок-клуба» и услышите историю его возникновения. Побываете у знаменитого «Сайгона» (я расскажу, как появилось это название), прогуляетесь по «Эльфийскому саду» — месту встреч творцов городского андеграунда. Посетите арт-центр «Пушкинская 10», увидите улицу Джона Леннона, рассмотрите граффити с Константином Кинчевым, Михаилом Горшенёвым и многое другое.

На прогулке вы узнаете:

на каких улицах выросло «поколение дворников и сторожей»

что такое «синий угол» и в каких барах тусовались ленинградские рокеры

где сотрудники КГБ следили за неформалами и почему последних это устраивало

как американка Джоанна Стингрей повлияла на становление русского рока

у каких пивных ларьков делал остановки Виктор Цой со своими друзьями

почему ленинградские рок-музыканты не попадали под статью о тунеядстве

о каких «Жигулях» пел Констанин Кинчев и где они находились

за что Олега Гаркушу по два раза в день забирали в милицию

где у фарцовщиков можно было купить джинсы, шузы и пластинки

в каких местах проходили съёмки культового фильма «Взломщик»

Не забудем об игре

Ваш ждёт очень динамичная, весёлая и нестандартная прогулка: на протяжении всей экскурсии вам предстоит отвечать на мои вопросы и угадывать рок-мелодии. Кстати, отдельная остановка на маршруте будет посвящена песням группы «Кино». Самый матёрый рокер, набравший больше всего баллов, в конце получит приз.

Кому подойдёт прогулка