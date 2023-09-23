Улицы Петербурга, игра, бунтарский дух и, конечно, рок-музыка: вот главные элементы нашего погружения в атмосферу русского рока! Мы прогуляемся по культовым местам ленинградского рок-движения и вспомним его мастодонтов: группы «Кино», «Алиса», «Аквариум», «ДДТ» и не только. И добавим азарта — вам предстоит отвечать на вопросы и угадывать мелодии, чтобы побороться за приз!
Описание экскурсии
Куда пойдём?
Вы окажетесь возле легендарного «Ленинградского рок-клуба» и услышите историю его возникновения. Побываете у знаменитого «Сайгона» (я расскажу, как появилось это название), прогуляетесь по «Эльфийскому саду» — месту встреч творцов городского андеграунда. Посетите арт-центр «Пушкинская 10», увидите улицу Джона Леннона, рассмотрите граффити с Константином Кинчевым, Михаилом Горшенёвым и многое другое.
На прогулке вы узнаете:
- на каких улицах выросло «поколение дворников и сторожей»
- что такое «синий угол» и в каких барах тусовались ленинградские рокеры
- где сотрудники КГБ следили за неформалами и почему последних это устраивало
- как американка Джоанна Стингрей повлияла на становление русского рока
- у каких пивных ларьков делал остановки Виктор Цой со своими друзьями
- почему ленинградские рок-музыканты не попадали под статью о тунеядстве
- о каких «Жигулях» пел Констанин Кинчев и где они находились
- за что Олега Гаркушу по два раза в день забирали в милицию
- где у фарцовщиков можно было купить джинсы, шузы и пластинки
- в каких местах проходили съёмки культового фильма «Взломщик»
Не забудем об игре
Ваш ждёт очень динамичная, весёлая и нестандартная прогулка: на протяжении всей экскурсии вам предстоит отвечать на мои вопросы и угадывать рок-мелодии. Кстати, отдельная остановка на маршруте будет посвящена песням группы «Кино». Самый матёрый рокер, набравший больше всего баллов, в конце получит приз.
Кому подойдёт прогулка
- Любителям рока любого возраста — новичкам, молодым, бывалым и ностальгирующим. Если вам по душе неформальные места города и культура андеграунда, нам по пути!
- Это квиз-соревнование, поэтому участвовать можно минимум вдвоём (то есть программа не подойдёт для одиночного путешественника)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2469 туристов
Привет! Меня зовут Виталий. Я провожу экскурсии-квизы в Петербурге более 8 лет. Я одновременно и гид, и ведущий увлекательной игры: задаю вопросы и объявляю задания на внимательность. За правильные ответы выдаю жетоны с баллами, а в конце награждаю победителя призом. Это очень динамичный, весёлый и нестандартный формат, при котором каждый участник находится в тонусе, ощущает азарт и вовлечённость.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Как провести отличный вечер в Петербурге, увидеть самые знаковые улицы и места - но с неожиданной стороны и без банальных фактов, а ещё поностальгировать и вместе с тем развлечься? Такой
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А
Я очень довольна экскурсией, во первых комфортный маршрут, во-вторых действительно было интересно, т е понятно, что тем кто, что называется в «теме» - будет, но с нами были и подростки
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Экскурсия чистый восторг! Ходили семьёй: муж, сын и я. Получили удовольствие от знакомства с культовыми рок-н-ролл местами и от общения с экскурсоводом Виталием. Это, конечно, талант: и квест выстроить, и маршрут, и беседу поддержать. Думаю, что для всех, кто интересуется русским роком, экскурсия просто отлично подойдёт, но и желающие открыть для себя это культурное явление тоже что-то узнают и заинтересуются.
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Е
Нам очень понравилась экскурсия. И формат квиза классный. Захотелось сразу переслушать все, что мы угадывали. Много новой информации и новых мест в любимом городе. Спасибо, Виталий
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Е
4 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по знакомым улочкам, мы узнали столько всего нового, а ещё посетили места, где не были
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М
Спасибо Виталию за интересный рассказ и интересные локации, узнали много нового, хотя сами очень давно любим русский рок! Одно но… детям (11 и 13) было чутка скучновато, но это точно не их тема просто 🤷♂️ больше радовались мы с женой! Так что любителям русского рока очень рекомендую!
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