Пройти по местам ленинградского андеграунда и угадать культовые рок-мелодии
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Улицы Петербурга, игра, бунтарский дух и, конечно, рок-музыка: вот главные элементы нашего погружения в атмосферу русского рока! Мы прогуляемся по культовым местам ленинградского рок-движения и вспомним его мастодонтов: группы «Кино», «Алиса», «Аквариум», «ДДТ» и не только. И добавим азарта — вам предстоит отвечать на вопросы и угадывать мелодии, чтобы побороться за приз!
Ближайшие даты:
28 сен
29 сен
30 сен
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
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Описание
Что вас ожидает
Куда пойдём?
Вы окажетесь возле легендарного «Ленинградского рок-клуба» и услышите историю его возникновения. Побываете у знаменитого «Сайгона» (я расскажу, как появилось это название), прогуляетесь по «Эльфийскому саду» — месту встреч творцов городского андеграунда. Посетите арт-центр «Пушкинская 10», увидите улицу Джона Леннона, рассмотрите граффити с Константином Кинчевым, Михаилом Горшенёвым и многое другое.
На прогулке вы узнаете:
на каких улицах выросло «поколение дворников и сторожей»
что такое «синий угол» и в каких барах тусовались ленинградские рокеры
где сотрудники КГБ следили за неформалами и почему последних это устраивало
как американка Джоанна Стингрей повлияла на становление русского рока
у каких пивных ларьков делал остановки Виктор Цой со своими друзьями
почему ленинградские рок-музыканты не попадали под статью о тунеядстве
о каких «Жигулях» пел Констанин Кинчев и где они находились
за что Олега Гаркушу по два раза в день забирали в милицию
где у фарцовщиков можно было купить джинсы, шузы и пластинки
в каких местах проходили съёмки культового фильма «Взломщик»
Не забудем об игре
Ваш ждёт очень динамичная, весёлая и нестандартная прогулка: на протяжении всей экскурсии вам предстоит отвечать на мои вопросы и угадывать рок-мелодии. Кстати, отдельная остановка на маршруте будет посвящена песням группы «Кино». Самый матёрый рокер, набравший больше всего баллов, в конце получит приз.
Кому подойдёт прогулка
Любителям рока любого возраста — новичкам, молодым, бывалым и ностальгирующим. Если вам по душе неформальные места города и культура андеграунда, нам по пути!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе станции метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 338 туристов
Привет! Меня зовут Виталий. Я провожу экскурсии-квизы в Петербурге более 8 лет. Гид в них одновременно ведущий увлекательной игры: он задаёт вопросы и объявляет задания на внимательность. За правильные ответы выдаёт жетоны с баллами, а в конце награждает победителя призом. Это очень динамичный, весёлый и нестандартный формат, при котором каждый участник находится в тонусе, ощущает азарт и вовлечённость.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
26 сен 2023
Виталий - истинный профессионал своего дела, его рассказы увлекли с первых минут, и он словно перенес нас в то время, когда в этих стенах рождалась история рока. Его страсть и любовь к теме чувствовались на протяжении всего маршрута, и благодаря этому мы по-настоящему почувствовали атмосферу тех лет. Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем любителям рока, 100% зайдет, можете даже не сомневаться! Спасибо, Виталий, за необыкновенное путешествие в мир ленинградского рока!
Ж
Жанна
23 сен 2023
Как провести отличный вечер в Петербурге, увидеть самые знаковые улицы и места - но с неожиданной стороны и без банальных фактов, а ещё поностальгировать и вместе с тем развлечься? Такой вот запрос был у меня, когда я планировала свой вечер в городе. Выбрала рок-экскурсию - рассчитывала, что понравится и мне, и дочке-подростку. И не ошиблась! Почти 3 часа мы с гидом увлечённо беседовали на самые разные темы - про русский рок, тексты песен, секретные городские места и даже котиков:) слушали знакомые композиции и хором подпевали. А потом отправились в котокафе (какое именно и почему туда - Виталий расскажет, если спросите при встрече). Спасибо за уютно-музыкальный вечер, который запомнится надолго!
Ф
Федор
15 сен 2023
Хочу выразить большую благодарность Виталию за столь интересную экскурсию! Всё, о чём он рассказывал - это воспоминания моей молодости, только теперь я знаю много подробностей про тех, кого слушал в том возрасте) Моему 16-летнему сыну эта экскурсия понравилась не меньше, чем мне, поскольку он тоже знаком с творчеством Цоя, КиШа и других, о которых рассказывал Виталий. Виталий, спасибо!
С
Светлана
10 сен 2023
Очень увлекательная экскурсия, которую провёл для нашей группы гид Виталий по местам ленинградского рок-движения. Во время экскурсии мы не только узнали много новых для нас фактов из жизни рок-музыкантов, но и отвечали на вопросы викторины, которая была мастерски вплетена в экскурсию. Всем очень понравился такой формат с элементами соревнования. Время пролетело незаметно, хотя ходили мы 2,5 часа. Благодарим Виталия! Рекомендуем всем!
Д
Дмитрий
24 авг 2023
Это не просто интересная и увлекательная экскурсия, а ещё и познавательные вопросы и даже интерактив! Время пролетело незаметно!
Юлия
12 авг 2023
Шикарная экскурсия с великолепным гидом! Экскурсия наполнена интересными фактами, прекрасная подача информации, что хочется слушать вечно! Необыкновенная атмосфера дополняется супер-крутой викториной, в которой не только увлекательные вопросы-загадки, но и, позволяющие почувствовать себя звездой телешоу музыкальные вопросы «угадай мелодию». Время пролетает незаметно! Спасибо!
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