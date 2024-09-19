Это короткая видовая прогулка со стороны Петроградки до Петропавловской крепости. Возможно, вы уже гуляли по этим местам, ходили на экскурсии.
Теперь же я предлагаю вам раствориться в питерской атмосфере, уделить время лишь себе и красоте вокруг. А я запечатлею эти мгновения на живых фотографиях без постановочности и чрезмерной обработки.
Теперь же я предлагаю вам раствориться в питерской атмосфере, уделить время лишь себе и красоте вокруг. А я запечатлею эти мгновения на живых фотографиях без постановочности и чрезмерной обработки.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание фото-прогулки
- Начнём маршрут с Петроградской стороны у корабля «Летучий голландец».
- Пройдём по красивейшей набережной с видами на Петропавловскую крепость.
- Сделаем фото с Кронверкского мостика и пойдём гулять по Заячьему острову с потрясающими панорамными видами на самую широкую часть Невы, Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, Исаакиевский собор и парадные набережные города.
- Посидим на брусчатке, ощутим по-настоящему морской и романтичный Питер, сделаем снимки на спуске к воде.
Организационные детали
- Вы получите около 200 фото в цветокоррекции и 6 фото в ретуши. На следующий день после прогулки я вышлю ссылку на Яндекс Диск.
- При сильном дожде съёмку можно перенести 1 раз или поменять локацию. Но и с зонтиком в Питере получаются очень атмосферные фото.
- Вы можете взять с собой аксессуары (стаканчики кофе, цветы, шляпу, солнечные очки) и одежду/обувь, которую легко поменять в процессе съёмки (тренч, пиджак, туфли).
- Можно продлить фотосессию за доплату.
- При необходимости порекомендую стилиста и визажиста.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 626 туристов
Я Анна. Ваш фотограф в Петербурге. Провожу короткие фотопрогулки в самых атмосферных локациях родного и любимого города. За 15 минут успеваю сделать полноценную съёмку — порядка 100 удачных кадров разногоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
19 сен 2024
Очень красивые фотографии нам сделала Анна! 🥰
Работать было просто, сложностей не возникло) Анна прекрасно ориентировалась на месте и подсказывала с позированием. Нам очень хотелось получить себе на память семейные фото с нашего мини-путешествия. Итог - за 30 минут прогулки у нас теперь огромное количество классных фотографий😍❤️
Работать было просто, сложностей не возникло) Анна прекрасно ориентировалась на месте и подсказывала с позированием. Нам очень хотелось получить себе на память семейные фото с нашего мини-путешествия. Итог - за 30 минут прогулки у нас теперь огромное количество классных фотографий😍❤️
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