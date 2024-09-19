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Это короткая видовая прогулка со стороны Петроградки до Петропавловской крепости. Возможно, вы уже гуляли по этим местам, ходили на экскурсии.



Теперь же я предлагаю вам раствориться в питерской атмосфере, уделить время лишь себе и красоте вокруг. А я запечатлею эти мгновения на живых фотографиях без постановочности и чрезмерной обработки.