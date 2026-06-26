ПЕТЕРБУРГ ГОСПОДУ.
ГОСПОДЬ С ПЕТЕРБУРГОМ. Более 150 произведений Петербургских художников: живопись, графика, икона, скульптура, мозаика и произведения современного искусства. Выставка пройдет в подцерковье действующего Смольного собора
ГОСПОДЬ С ПЕТЕРБУРГОМ. Более 150 произведений Петербургских художников: живопись, графика, икона, скульптура, мозаика и произведения современного искусства. Выставка пройдет в подцерковье действующего Смольного собора
Описание билета
Выставка "Петербург - Господу. Господь с Петербургом" объединяет художников разных поколений и направлений, для которых тема веры звучит через личный художественный язык. На выставке представлено более 230 работ более 55 авторов - петербуржцев. В экспозиции соседствуют работы разные по настроению и форме, но объединенные общим чувством: стремлением через искусство говорить о важном, личном и вечном. Важная информация:
Выставка проходит до 24 июля • За одно посещение Смольного собора можно (билеты приобретаются отдельно): - полюбоваться городом с высоты птичьего полета со смотровой площадки - соборной звонницы! - увидеть макет Смольного монастыря 18-го века! - спуститься в подцерковье собора и увидеть выставочное пространство - прогуляться в восстановленном монастырском саду.
Каждый день самостоятельный осмотр выставки
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Можно посетить смотровую площадку Смольного собора
- Самая высокая точка в исторической части города. Билет приобретается отдельно
Что включено
- Выставка икон
Что не входит в цену
- Остальные локации Смольного собора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Растрелли 1, Смольный собор
Завершение: Пл. Растрелли 1 Смольный собор
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день самостоятельный осмотр выставки
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Выставка проходит до 24 июля
- За одно посещение Смольного собора можно (билеты приобретаются отдельно):
- Полюбоваться городом с высоты птичьего полета со смотровой площадки - соборной звонницы
- Увидеть макет Смольного монастыря 18-го века
- Спуститься в подцерковье собора и увидеть выставочное пространство
- Прогуляться в восстановленном монастырском саду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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