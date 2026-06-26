Выставка "Петербург - Господу. Господь с Петербургом" объединяет художников разных поколений и направлений, для которых тема веры звучит через личный художественный язык. На выставке представлено более 230 работ более 55 авторов - петербуржцев. В экспозиции соседствуют работы разные по настроению и форме, но объединенные общим чувством: стремлением через искусство говорить о важном, личном и вечном. Важная информация:

Выставка проходит до 24 июля • За одно посещение Смольного собора можно (билеты приобретаются отдельно): - полюбоваться городом с высоты птичьего полета со смотровой площадки - соборной звонницы! - увидеть макет Смольного монастыря 18-го века! - спуститься в подцерковье собора и увидеть выставочное пространство - прогуляться в восстановленном монастырском саду.