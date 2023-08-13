Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Познавательное путешествие в Японию
Хотели бы вы побывать в Японии, не покидая Санкт-Петербург? Тогда эта экскурсия с посещением зала Японии в Кунсткамере создана для вас.
Рассматривая экспонаты, мы окунемся в быт Страны восходящего солнца, очаруемся ее культурой и узнаем много интересных фактов о ней.
Рассматривая экспонаты, мы окунемся в быт Страны восходящего солнца, очаруемся ее культурой и узнаем много интересных фактов о ней.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие в Страну восходящего солнцаДобро пожаловать в богатейший зал Японии в Кунсткамере! Да-да, музей Петра Великого — это далеко не одни «уродцы». На самом же деле здесь можно познакомиться с культурными и антропологическими особенностями народов разных стран. На экскурсии мы как раз перенесемся в Страну восходящего солнца.
Мы проникнемся духом настоящей Японии, окунемся в ее быт и прочувствуем неповторимое очарование ее культуры. Театр Кабуки, синтоизм, игрушки, самураи, кимоно, детские праздники и особенности чайной церемонии — далеко не полный список того, чем может заинтересовать зал Японии.
Мы узнаем:
- Почему сыновья должны быть, как карпы?
- Какое оружие было у самураев до катаны?
- Зачем девушке фата на свадьбе?
- Откуда пришли японские гэта?
- Как связаны солнце и зеркало? И многое другое.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Что не входит
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Университетская наб. , 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Максимальное количество участников: 3
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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