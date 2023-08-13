Японская культура в Петербурге

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Познавательное путешествие в Японию

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Хотели бы вы побывать в Японии, не покидая Санкт-Петербург? Тогда эта экскурсия с посещением зала Японии в Кунсткамере создана для вас.

Рассматривая экспонаты, мы окунемся в быт Страны восходящего солнца, очаруемся ее культурой и узнаем много интересных фактов о ней.
Японская культура в Петербурге
Японская культура в Петербурге
Японская культура в Петербурге
Японская культура в Петербурге
Японская культура в Петербурге
Японская культура в Петербурге
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие в Страну восходящего солнцаДобро пожаловать в богатейший зал Японии в Кунсткамере! Да-да, музей Петра Великого — это далеко не одни «уродцы». На самом же деле здесь можно познакомиться с культурными и антропологическими особенностями народов разных стран. На экскурсии мы как раз перенесемся в Страну восходящего солнца.
Мы проникнемся духом настоящей Японии, окунемся в ее быт и прочувствуем неповторимое очарование ее культуры. Театр Кабуки, синтоизм, игрушки, самураи, кимоно, детские праздники и особенности чайной церемонии — далеко не полный список того, чем может заинтересовать зал Японии.

Мы узнаем:

  • Почему сыновья должны быть, как карпы?
  • Какое оружие было у самураев до катаны?
  • Зачем девушке фата на свадьбе?
  • Откуда пришли японские гэта?
  • Как связаны солнце и зеркало? И многое другое.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Университетская наб. , 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Максимальное количество участников: 3
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
Для подростков
Музеи
Кунсткамера
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