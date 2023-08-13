Путешествие в Страну восходящего солнцаДобро пожаловать в богатейший зал Японии в Кунсткамере! Да-да, музей Петра Великого — это далеко не одни «уродцы». На самом же деле здесь можно познакомиться с культурными и антропологическими особенностями народов разных стран. На экскурсии мы как раз перенесемся в Страну восходящего солнца.

Мы проникнемся духом настоящей Японии, окунемся в ее быт и прочувствуем неповторимое очарование ее культуры. Театр Кабуки, синтоизм, игрушки, самураи, кимоно, детские праздники и особенности чайной церемонии — далеко не полный список того, чем может заинтересовать зал Японии.

Мы узнаем: