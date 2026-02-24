О Ольга Очень хорошая экскурсия, великолепный дворец, замечательный гид Валерий, рекомендуем.

В Виктория Экскурсия с замечательным гидом Валерием бесподобна!

К Ксения Очень интересная экскурсия, спасибо гиду Валерию.

V Vmarylove Прекрасная интересная, местами местическая экскурсия. Очень хорошо провел экскурсию Валерий, интересно все рассказывал. Спасибо!

С Светлана читать дальше спасибо гиду Валерию. Рассказывал интересно, не упуская деталей, но и не нагромождая подробностями. Благодаря этому запечатлелись в памяти важные моменты, ради которых и хотелось попасть на эту экскурсию. Великолепный Дворец, экспозиция убийства Распутина очень впечатлила. Спасибо! Обязательно приедем еще и обратимся к вам❤️ Добрый день. Остались довольны экскурсией, которая с самого начала прошла организационно хорошо. Не было задержек, не было очередей в гардероб, отлично слышно было гида, благодаря пейджеру с наушниками. Отдельно большое

А Анна Этого экскурсовода хочется слушать и слушать.

А Андрей Понравился экскурсовод Валерий, очень интересно рассказывал, доступно и просто, также хорошо организовал прохождение группы среди других многочисленных групп, т. к. было очень много посетителей.

А Анастасия Очень интресно и познавательно. Спасибо за экскурсию

В Владимир Великолепие дворца приводит в восторг. Восхищает талант создавших это чудо: от архитектора до мастеров, воплотивших этот проект в жизнь. Экскурсовод, Валерий, помог погрузиться в ту непростую и противоречивую эпоху. Огромная ему благодарность.

Б Борис Спасибо,экскурсоводу Валерию! Профессионально и четко!!

П Полина читать дальше ждать их. За это отдельное спасибо! Как говорится «семеро одного не ждут». Сам дворец особого впечатления не произвел, это коммерческая история. Вместо картин постеры. Это конечно лучше, чем голые стены, но всё же. Если вы неискушенней зритель, то можно идти, но если вы бывали, например, в Версале, то в Юсуповском вам делать нечего 🤷🏼‍♀️ Нам повезло с экскурсоводом! Евгений очень интересно рассказывал, ничего лишнего и занудного. Держал внимание все 2 часа! Это большая редкость) спасибо большое за организацию. Человека 3-4 опаздывали, Евгений не стал

Е Елена Понравилась в целом экскурсия, интересно, местами затянуто, но это не испортило впечатления. Интересные факты, внимательный экскурсовод, уложились в тайминг

Л Лилия 100 процентная экскурсия, на которой надо обязательно побывать потому что: красиво, роскошно, познавательно.

Б Бусыгина Мы посмотреть сам дворец, а так же спустились в подвал где экскурсовод нам рассказал как убивали Распутина.