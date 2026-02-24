Мои заказы

Юсуповский дворец: парадные залы, покои князя и убийство Распутина

Побываем в парадной анфиладе залов.

А в половине князя, включающей личные покои, кабинет, музыкальную и Мавританскую гостиные, можно будет ознакомиться с повседневной жизнью хозяев особняка, сохранивших роскошь и благородство.

Экспозиция, посвященная убийству Распутина, позволит разобраться в причинах и последствиях событий 16 декабря 1916 года и погрузиться в атмосферу того времени.
5
82 отзыва
Описание экскурсии

Маршрут • Пройдя по парадной анфиладе залов, мы очутимся в роскоши залов, где проходили светские мероприятия.
  • В выставочной анфиладе познакомимся с самыми выдающимися членами этого семейства, узнаем об их привычках, увлечениях и причудах.
  • В домашнем театре погрузимся в любовь этого семейства к театральному искусству. В половине князя размещались не только личные покои, но и рабочий кабинет, музыкальная гостиная и потрясающая воображение Мавританская гостиная. Удастся чуть ближе прикоснуться к повседневной жизни хозяев особняка. Несмотря на то, что это были частные (закрытые) покои, они не лишены роскоши и благородства в своей обстановке. На экспозиции убийство Распутина разберемся в причинах событий ночи 16 декабря 1916 года, кто помог достичь величия Распутину и к чему это привело. Погрузимся в атмосферу того рокового времени.

Понедельник, среда, суббота

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Синяя спальня
  • Гобеленовая гостиная
  • Мавританская гостиная
  • Танцевальный зал
  • Дубовая столовая
  • Домашний театр
  • Экспозиция убийство Распутина
Что включено
  • Входные билеты во дворец
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 21А
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
3
2
1
О
Ольга
24 фев 2026
Очень хорошая экскурсия, великолепный дворец, замечательный гид Валерий, рекомендуем.
В
Виктория
22 фев 2026
Экскурсия с замечательным гидом Валерием бесподобна!
К
Ксения
21 фев 2026
Очень интересная экскурсия, спасибо гиду Валерию.
V
Vmarylove
11 янв 2026
Прекрасная интересная, местами местическая экскурсия. Очень хорошо провел экскурсию Валерий, интересно все рассказывал. Спасибо!
С
Светлана
7 янв 2026
Добрый день. Остались довольны экскурсией, которая с самого начала прошла организационно хорошо. Не было задержек, не было очередей в гардероб, отлично слышно было гида, благодаря пейджеру с наушниками. Отдельно большое
читать дальше

спасибо гиду Валерию. Рассказывал интересно, не упуская деталей, но и не нагромождая подробностями. Благодаря этому запечатлелись в памяти важные моменты, ради которых и хотелось попасть на эту экскурсию. Великолепный Дворец, экспозиция убийства Распутина очень впечатлила. Спасибо! Обязательно приедем еще и обратимся к вам❤️

А
Анна
6 янв 2026
Этого экскурсовода хочется слушать и слушать.
А
Андрей
5 янв 2026
Понравился экскурсовод Валерий, очень интересно рассказывал, доступно и просто, также хорошо организовал прохождение группы среди других многочисленных групп, т. к. было очень много посетителей.
А
Анастасия
4 янв 2026
Очень интресно и познавательно. Спасибо за экскурсию
В
Владимир
2 янв 2026
Великолепие дворца приводит в восторг. Восхищает талант создавших это чудо: от архитектора до мастеров, воплотивших этот проект в жизнь. Экскурсовод, Валерий, помог погрузиться в ту непростую и противоречивую эпоху. Огромная ему благодарность.
Б
Борис
8 дек 2025
Спасибо,экскурсоводу Валерию! Профессионально и четко!!
П
Полина
1 окт 2025
Нам повезло с экскурсоводом! Евгений очень интересно рассказывал, ничего лишнего и занудного. Держал внимание все 2 часа! Это большая редкость) спасибо большое за организацию. Человека 3-4 опаздывали, Евгений не стал
читать дальше

ждать их. За это отдельное спасибо! Как говорится «семеро одного не ждут». Сам дворец особого впечатления не произвел, это коммерческая история. Вместо картин постеры. Это конечно лучше, чем голые стены, но всё же. Если вы неискушенней зритель, то можно идти, но если вы бывали, например, в Версале, то в Юсуповском вам делать нечего 🤷🏼‍♀️

Е
Елена
30 сен 2025
Понравилась в целом экскурсия, интересно, местами затянуто, но это не испортило впечатления. Интересные факты, внимательный экскурсовод, уложились в тайминг
Л
Лилия
29 сен 2025
100 процентная экскурсия, на которой надо обязательно побывать потому что: красиво, роскошно, познавательно.
Б
Бусыгина
23 сен 2025
Мы посмотреть сам дворец, а так же спустились в подвал где экскурсовод нам рассказал как убивали Распутина.
М
Мария
21 сен 2025
Это просто шикарная экскурсия, очень интересная и информативная. Нам с мужем очень понравилось. Спасибо организаторам и очень эрудированному гиду.

