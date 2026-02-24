Побываем в парадной анфиладе залов.
А в половине князя, включающей личные покои, кабинет, музыкальную и Мавританскую гостиные, можно будет ознакомиться с повседневной жизнью хозяев особняка, сохранивших роскошь и благородство.
Экспозиция, посвященная убийству Распутина, позволит разобраться в причинах и последствиях событий 16 декабря 1916 года и погрузиться в атмосферу того времени.
Описание экскурсииМаршрут • Пройдя по парадной анфиладе залов, мы очутимся в роскоши залов, где проходили светские мероприятия.
- В выставочной анфиладе познакомимся с самыми выдающимися членами этого семейства, узнаем об их привычках, увлечениях и причудах.
- В домашнем театре погрузимся в любовь этого семейства к театральному искусству. В половине князя размещались не только личные покои, но и рабочий кабинет, музыкальная гостиная и потрясающая воображение Мавританская гостиная. Удастся чуть ближе прикоснуться к повседневной жизни хозяев особняка. Несмотря на то, что это были частные (закрытые) покои, они не лишены роскоши и благородства в своей обстановке. На экспозиции убийство Распутина разберемся в причинах событий ночи 16 декабря 1916 года, кто помог достичь величия Распутину и к чему это привело. Погрузимся в атмосферу того рокового времени.
Понедельник, среда, суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Синяя спальня
- Гобеленовая гостиная
- Мавританская гостиная
- Танцевальный зал
- Дубовая столовая
- Домашний театр
- Экспозиция убийство Распутина
Что включено
- Входные билеты во дворец
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 21А
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 фев 2026
Очень хорошая экскурсия, великолепный дворец, замечательный гид Валерий, рекомендуем.
В
Виктория
22 фев 2026
Экскурсия с замечательным гидом Валерием бесподобна!
К
Ксения
21 фев 2026
Очень интересная экскурсия, спасибо гиду Валерию.
V
Vmarylove
11 янв 2026
Прекрасная интересная, местами местическая экскурсия. Очень хорошо провел экскурсию Валерий, интересно все рассказывал. Спасибо!
С
Светлана
7 янв 2026
Добрый день. Остались довольны экскурсией, которая с самого начала прошла организационно хорошо. Не было задержек, не было очередей в гардероб, отлично слышно было гида, благодаря пейджеру с наушниками. Отдельно большое
А
Анна
6 янв 2026
Этого экскурсовода хочется слушать и слушать.
А
Андрей
5 янв 2026
Понравился экскурсовод Валерий, очень интересно рассказывал, доступно и просто, также хорошо организовал прохождение группы среди других многочисленных групп, т. к. было очень много посетителей.
А
Анастасия
4 янв 2026
Очень интресно и познавательно. Спасибо за экскурсию
В
Владимир
2 янв 2026
Великолепие дворца приводит в восторг. Восхищает талант создавших это чудо: от архитектора до мастеров, воплотивших этот проект в жизнь. Экскурсовод, Валерий, помог погрузиться в ту непростую и противоречивую эпоху. Огромная ему благодарность.
Б
Борис
8 дек 2025
Спасибо,экскурсоводу Валерию! Профессионально и четко!!
П
Полина
1 окт 2025
Нам повезло с экскурсоводом! Евгений очень интересно рассказывал, ничего лишнего и занудного. Держал внимание все 2 часа! Это большая редкость) спасибо большое за организацию. Человека 3-4 опаздывали, Евгений не стал
Е
Елена
30 сен 2025
Понравилась в целом экскурсия, интересно, местами затянуто, но это не испортило впечатления. Интересные факты, внимательный экскурсовод, уложились в тайминг
Л
Лилия
29 сен 2025
100 процентная экскурсия, на которой надо обязательно побывать потому что: красиво, роскошно, познавательно.
Б
Бусыгина
23 сен 2025
Мы посмотреть сам дворец, а так же спустились в подвал где экскурсовод нам рассказал как убивали Распутина.
М
Мария
21 сен 2025
Это просто шикарная экскурсия, очень интересная и информативная. Нам с мужем очень понравилось. Спасибо организаторам и очень эрудированному гиду.
