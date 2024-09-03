В Юсуповский дворец теперь можно попасть через парадный двор усадьбы. Легко представить, как сюда въезжали кареты и как гости гуляли по оранжереям. Но вас ждёт осмотр не только представительской части дворца. Мы спустимся на цокольный этаж, где располагались кухни, заглянем в жилые покои и будуар княгини. А по пути раскроем множество тайн династии Юсуповых.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Прежде чем посетить дворец, мы пройдём через парадный двор усадьбы. Здесь сохранились здания конюшен и небольшой пейзажный сад с горкой «Парнас». Поговорим об истории усадьбы и обсудим оранжереи садовника Эйлера.
- Отправимся на цокольный этаж Юсуповского дворца, где располагались кухни и винные погреба.
- Поднимемся по парадной лестнице на второй этаж. Вы увидите парадную анфиладу, залы картинной галереи и уютный домашний театр.
- Окажемся в будуаре Зинаиды Николаевны Юсуповой. Вы услышите историю о том, как художник Валентин Серов написал известный портрет княгини.
- В библиотеке вам откроется тайна 26 писем.
- Посетим жилые покои дворца. Поговорим об отношениях в семье Юсуповых и вспомним историю любовного треугольника и дуэли старшего брата Феликса Юсупова — Николая.
- Рассмотрим экспозицию «Убийство Г. Распутина».
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида и экскурсионный ваучер в Юсуповский дворец.
- Важно! После бронирования вы сразу переводите оставшуюся часть оплаты гиду, чтобы он выкупил ваучер. Гид покупает ваучер и присылает его вам. Ваучер невозвратен — при отмене экскурсии его стоимость не будет вам возмещена.
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле усадьбы Юсуповых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 33 туристов
Меня зовут Анна. Я работаю гидом по Санкт-Петербургу с 2007 года. Вожу экскурсии на русском, французском, итальянском и английском языках. Люблю показывать свой город и рассказывать о судьбах владельцев дворцов.Задать вопрос
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