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В Юсуповский дворец теперь можно попасть через парадный двор усадьбы. Легко представить, как сюда въезжали кареты и как гости гуляли по оранжереям. Но вас ждёт осмотр не только представительской части дворца. Мы спустимся на цокольный этаж, где располагались кухни, заглянем в жилые покои и будуар княгини. А по пути раскроем множество тайн династии Юсуповых.