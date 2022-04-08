Юсуповский дворец: входной билет и аудиоэкскурсия

Познакомиться с «энциклопедией» петербургского аристократического интерьера

Мини-группа
Род Юсуповых — один из самых богатых и влиятельных в истории царской России.

Персиковое сооружение на Мойке, которое вы посетите, — яркий образец роскоши, в которой купались приближенные двора, и ценный памятник, сохранивший не только парадные залы, но и жилые покои князей.

С помощью установленного на смартфоне приложения вы поразитесь убранству дворца и прикоснетесь к ушедшему миру знати.
Юсуповский дворец: входной билет и аудиоэкскурсия
Юсуповский дворец: входной билет и аудиоэкскурсия
Юсуповский дворец: входной билет и аудиоэкскурсия
Юсуповский дворец: входной билет и аудиоэкскурсия
Юсуповский дворец: входной билет и аудиоэкскурсия
Юсуповский дворец: входной билет и аудиоэкскурсия
Юсуповский дворец: входной билет и аудиоэкскурсия
Юсуповский дворец: входной билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вы пройдете по богато украшенным помещениям, посетите частные покои князя и княгини, оцените оформление домашнего театра. В необыкновенной Мавританской гостиной узнаете историю появления зала в восточном стиле. Попутно услышите о роде Юсуповых — его истоках, достижениях, особом положении в высшем свете и богатствах, в которых они, возможно, даже превосходили самих Романовых.

Рассказ аудиогида будет сопровождаться цитатами из книги воспоминаний Феликса Юсупова, которые дадут вам представление о вкусах, образе жизни и моральных качествах представителей династии.

Маршрут

— беломраморная парадная лестница
— изысканные интерьеры с отделкой из натурального дерева
— личные покои князя и княгини
— знаменитая Мавританская гостиная
— петербургская жемчужина — частный театр Юсуповых
— другие интерьеры, декор которых вдохновит ценителей высокого искусства

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в парадные залы и жилые покои Юсуповского дворца
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в саду Юсуповского дворца
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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