Что вас ожидает

Вы пройдете по богато украшенным помещениям, посетите частные покои князя и княгини, оцените оформление домашнего театра. В необыкновенной Мавританской гостиной узнаете историю появления зала в восточном стиле. Попутно услышите о роде Юсуповых — его истоках, достижениях, особом положении в высшем свете и богатствах, в которых они, возможно, даже превосходили самих Романовых.

Рассказ аудиогида будет сопровождаться цитатами из книги воспоминаний Феликса Юсупова, которые дадут вам представление о вкусах, образе жизни и моральных качествах представителей династии.

Маршрут

— беломраморная парадная лестница

— изысканные интерьеры с отделкой из натурального дерева

— личные покои князя и княгини

— знаменитая Мавританская гостиная

— петербургская жемчужина — частный театр Юсуповых

— другие интерьеры, декор которых вдохновит ценителей высокого искусства

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно