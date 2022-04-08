Вы пройдете по богато украшенным помещениям, посетите частные покои князя и княгини, оцените оформление домашнего театра. В необыкновенной Мавританской гостиной узнаете историю появления зала в восточном стиле. Попутно услышите о роде Юсуповых — его истоках, достижениях, особом положении в высшем свете и богатствах, в которых они, возможно, даже превосходили самих Романовых.
Рассказ аудиогида будет сопровождаться цитатами из книги воспоминаний Феликса Юсупова, которые дадут вам представление о вкусах, образе жизни и моральных качествах представителей династии.
— беломраморная парадная лестница
— изысканные интерьеры с отделкой из натурального дерева
— личные покои князя и княгини
— знаменитая Мавританская гостиная
— петербургская жемчужина — частный театр Юсуповых
— другие интерьеры, декор которых вдохновит ценителей высокого искусства