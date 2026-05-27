Мы не спеша обсудим поп-арт, неоэкспрессионизм, движение Флюксус, Arte povera и группу «Медицинская герменевтика», московский концептуализм и фантастический реализм. Поговорим о том, почему эта коллекция, полученная в дар от меценатов, — большое счастье. Вы услышите о значимости отдельных произведений и мастеров для мировой живописи.

Музей Людвига в Мраморном дворце Санкт-Петербурга — государственный музей современного искусства. Петер и Ирена Людвиг были крупнейшими собирателями поп-арта и абстрактного искусства в 20 веке. Они подарили нашей стране работы Пикассо, Уорхола, Лихтенштейна, Баскии, Бойса, Кифера и других.

Несмотря на сложные названия групп и течений, которые подчас были придуманы художниками как вызов, мы постараемся проследить общие тенденции в искусстве 20 века без заумности. Поговорим о биографиях мастеров, ведь часто их жизненные обстоятельства напрямую влияли на творческий путь.

Вы познакомитесь с работами выдающихся мастеров 20 века:

Пикассо «Большие головы»

Уорхол «Портрет Петера Людвига»

Лихтенштейн «Руины»

Бойс «Женщина-зверь»

Кифер «Большой железный кулак Германии»

Чуйков «Большая купальщица»

Брускин «Всюду жизнь»

Взрослым путешественникам или старшим школьникам / студентам, заинтересованным в искусстве 20 века.

На детей младше 14 лет экскурсия не рассчитана, но они могут посетить программу в сопровождении родителей.

