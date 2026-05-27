Рассмотреть подлинники Пикассо и Уорхола из коллекции Петера и Ирены Людвиг
Мы не спеша обсудим поп-арт, неоэкспрессионизм, движение Флюксус, Arte povera и группу «Медицинская герменевтика», московский концептуализм и фантастический реализм. Поговорим о том, почему эта коллекция, полученная в дар от меценатов, — большое счастье. Вы услышите о значимости отдельных произведений и мастеров для мировой живописи.
Описание экскурсии
Музей Людвига в Мраморном дворце Санкт-Петербурга — государственный музей современного искусства. Петер и Ирена Людвиг были крупнейшими собирателями поп-арта и абстрактного искусства в 20 веке. Они подарили нашей стране работы Пикассо, Уорхола, Лихтенштейна, Баскии, Бойса, Кифера и других.
Несмотря на сложные названия групп и течений, которые подчас были придуманы художниками как вызов, мы постараемся проследить общие тенденции в искусстве 20 века без заумности. Поговорим о биографиях мастеров, ведь часто их жизненные обстоятельства напрямую влияли на творческий путь.
Вы познакомитесь с работами выдающихся мастеров 20 века:
Пикассо «Большие головы»
Уорхол «Портрет Петера Людвига»
Лихтенштейн «Руины»
Бойс «Женщина-зверь»
Кифер «Большой железный кулак Германии»
Чуйков «Большая купальщица»
Брускин «Всюду жизнь»
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым путешественникам или старшим школьникам / студентам, заинтересованным в искусстве 20 века. На детей младше 14 лет экскурсия не рассчитана, но они могут посетить программу в сопровождении родителей.
Организационные детали
Билеты в музей не входят в стоимость экскурсии и приобретаются заранее: взрослые — 600 ₽ (также необходимо приобрести билет для гида), льготные категории — 450 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Мраморного дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3235 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «За современным искусством - в Русский музей»