Санкт-Петербург с самого рождения порождал вокруг себя множество легенд и мистических историй.
Во время путешествия с нами вы разберетесь с самыми таинственными и загадочными явлениями в Петербурге. По вашему желанию можем составить индивидуальную программу с учётом ваших интересов.
Описание экскурсииРазгадать тайны Петербурга Санкт-Петербург с самого рождения порождал вокруг себя легенды. Скорость его строительства, гениальность возводивших дворцы и памятники архитекторов, загадочная личность Петра I и многие другие удивительные черты города продолжают будоражить умы, загадывать загадки тем, кто пытается постигнуть суть, характер, историю города. Мы поможем вам разобраться с самыми таинственными, мистическими явлениями в Петербурге. Откуда взялся гуляющий по ночам скелет в Кунсткамере? Кого по ночам видели прохожие в окнах Михайловского замка? Быть ли Петербургу пусту? Что за волшебник построил наш город? Зачем надо дружить с грифонами и кто их разводил в Петербурге? В каком старинном особняке хранилось зеркало Дракулы? Важная информация: Организационные детали:
- На связи с вами не только гид, но и многоопытные организаторы путешествий Вероника и Надежда.
- Составление индивидуальной программы с учётом ваших возможностей и интересов. Есть гиды, специализирующиеся на истории, архитектуре, фортификациях, на духовной тематике.
- Тур может провести гид-профессиональный фотохудожник с опытом личных выставок.
- При вашем желании рекомендуем лучшие кафе, бары, рестораны, магазины которые с удовольствием посещаем и сами. Делаем это искренне, без скрытого мотивирования.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кунсткамера
- Сфинксы на Университетской набережной
- Дом аптекаря Пеля
- Особняк Брусницыных
- Михайловский замок
- Троицкая площадь
- Спас-на-крови
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
Что включено
- Помощь наших администраторов.
- Сопровождение профессиональным гидом-краеведом
- Трансфер на автомобиле комфорт или бизнес класса
- Подача чистого автомобиля после мойки
- Старт и финиш, где вам удобно в пределах кольцевой дороги + Пулково
- Помощь в фотографировании
- Остановки с выходом из автомобиля для более внимательного знакомства с достопримечательностями
- Составление индивидуальной программы с учётом ваших возможностей и интересов
- Оплата парковки в центре Петербурга для выходов из автомобиля
- Перевозка багажа. В объёмный багажник автомобиля войдут как чемоданы, так и детская коляска
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Старт или финиш вне кольцевой автодороги (исключая Пулково) (+ 1000 руб)
- Старт до 9 утра или после 21 часа (+ 1000 руб)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости: от квартиры, отеля, вокзала, аэропорта
Завершение: Где вам удобно: у отеля, квартиры, вокзала, ресторана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
