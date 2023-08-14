Специально для любителей романтики и видов с воды;)), предоставляем возможность увидеть закат 🌅 🌆 в акватории Финского залива на борту классической шведской парусной яхты ⛵️ построенной по проекту 30х годов прошлого столетия.

На борту согревающий чай и кофе для всех гостей:)

Старт с Крестовского острова, выход за час до захода солнца, каждый день:)

Продолжительность 1,5 часа.

Стоимость аренды всей яхты - 10000₽

(Стоимость с учетом до 4х гостей, большее количество гостей по согласованию и возможна корректировки по стоимости)