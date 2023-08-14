Индивидуальная прогулка на яхте: Романтический закат в Санкт-Петербурге
Для тех, кто не мыслит жизни без романтики и завораживающих видов, наш тур станет ярким и запоминающимся приключением! Приглашаем вас выйти в открытый залив на шведской парусной яхте и насладиться панорамой заходящего солнца!
Ближайшие даты:
8
окт
окт
9
окт
окт
10
окт
окт
11
окт
окт
12
окт
окт
13
окт
окт
14
окт
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Закат с воды
- «Лахта-центр»
- «Газпром Арена»
- ЗСД
- Лахтинский фарватер
- Перспектива Санкт-Петербурга с воды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Специально для любителей романтики и видов с воды;)), предоставляем возможность увидеть закат 🌅 🌆 в акватории Финского залива на борту классической шведской парусной яхты ⛵️ построенной по проекту 30х годов прошлого столетия.
На борту согревающий чай и кофе для всех гостей:)
Старт с Крестовского острова, выход за час до захода солнца, каждый день:)
Продолжительность 1,5 часа.
Стоимость аренды всей яхты - 10000₽
(Стоимость с учетом до 4х гостей, большее количество гостей по согласованию и возможна корректировки по стоимости)
каждый день за час до заката
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прокат яхты
- Чай/кофе
- Пледы
- Дождевики
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Наб. Мартынова 94
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день за час до закатаЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- С собой взять:
- Хорошее настроение:)
- ЧЧИСТУЮ спортивную Сменную обувь!!!, желательно на белой подошве.
- Толстовку/свитер/теплую кофту (что то из этого) или ветровку/куртку на воде вечером в заливе может прохладно.
- Можно взять что нибудь к чаю (плюшки, сандвичи, бургеры и тд)
- На яхте есть чай и кофе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Богдан
14 авг 2023
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