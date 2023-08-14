Закат на парусной яхте

Индивидуальная прогулка на яхте: Романтический закат в Санкт-Петербурге

5
1 оценка
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Ответы на вопросы
Для тех, кто не мыслит жизни без романтики и завораживающих видов, наш тур станет ярким и запоминающимся приключением! Приглашаем вас выйти в открытый залив на шведской парусной яхте и насладиться панорамой заходящего солнца!
Закат на парусной яхте
Закат на парусной яхте
Закат на парусной яхте
Закат на парусной яхте
Закат на парусной яхте
Закат на парусной яхте
Закат на парусной яхте
Ближайшие даты:
8
окт
9
окт
10
окт
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окт
12
окт
13
окт
14
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Что вас ожидает:

  • Закат с воды
  • «Лахта-центр»
  • «Газпром Арена»
  • ЗСД
  • Лахтинский фарватер
  • Перспектива Санкт-Петербурга с воды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Специально для любителей романтики и видов с воды;)), предоставляем возможность увидеть закат 🌅 🌆 в акватории Финского залива на борту классической шведской парусной яхты ⛵️ построенной по проекту 30х годов прошлого столетия.

На борту согревающий чай и кофе для всех гостей:)

Старт с Крестовского острова, выход за час до захода солнца, каждый день:)
Продолжительность 1,5 часа.

Стоимость аренды всей яхты - 10000₽

(Стоимость с учетом до 4х гостей, большее количество гостей по согласованию и возможна корректировки по стоимости)

каждый день за час до заката

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат яхты
  • Чай/кофе
  • Пледы
  • Дождевики
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Наб. Мартынова 94
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день за час до заката
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • С собой взять:
  • Хорошее настроение:)
  • ЧЧИСТУЮ спортивную Сменную обувь!!!, желательно на белой подошве.
  • Толстовку/свитер/теплую кофту (что то из этого) или ветровку/куртку на воде вечером в заливе может прохладно.
  • Можно взять что нибудь к чаю (плюшки, сандвичи, бургеры и тд)
  • На яхте есть чай и кофе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 авг 2023

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