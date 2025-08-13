На экскурсии я познакомлю вас с повседневной жизнью дворца: как его освещали, отапливали и снабжали водой. Обсудим, почему балы и приёмы становились испытанием для гостей, как праздновали Рождество и Новый год с необычными подарками, в чём заключались секреты царской сервировки и каким был последний бал Романовых в 1903 году — это живая история Зимнего дворца.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы пройдём по такому маршруту:

Фельдмаршальский, Гербовый, Георгиевский, Александровский и другие парадные залы

Большая церковь Зимнего дворца

Малахитовая гостиная

Жилые покои Марии Александровны

За роскошными фасадами дворца скрывалась сложная система обеспечения быта, требующая труда сотен людей. Я расскажу:

как освещали дворец на протяжении веков — свечи, керосин, электричество — и кто этим занимался

как поддерживали отопление дворца и как менялась эта система

кто и как снабжал Зимний водой, продовольствием и предметами первой необходимости

кто незаметно обеспечивал идеальный порядок в каждом углу грандиозного здания

зачем создавались двойные кубки, как использовались игровые сосуды и почему некоторые из них называли «яблочными»

как императорская семья отмечала Рождество и Новый год

как организовывались великосветские приёмы, церемонии и домашние праздники

что скрывалось за блеском балов и превращало их в испытание и почему их участники мечтали сбежать, несмотря на блестящий фасад императорского величия

как проходил последний бал семьи Романовых в 1903 году

Экскурсия будет интересна тем, кто впервые в Эрмитаже и кто побывал здесь много раз. Она не подойдёт тому, кто отправляется сюда, чтобы увидеть шедевры импрессионистов.

Организационные детали

Входные билеты для экскурсантов и гида оплачиваются отдельно заранее — 500 ₽ за чел., дети до 14 лет — бесплатно.