На экскурсии я познакомлю вас с повседневной жизнью дворца: как его освещали, отапливали и снабжали водой.
Обсудим, почему балы и приёмы становились испытанием для гостей, как праздновали Рождество и Новый год с необычными подарками, в чём заключались секреты царской сервировки и каким был последний бал Романовых в 1903 году — это живая история Зимнего дворца.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Мы пройдём по такому маршруту:
- Фельдмаршальский, Гербовый, Георгиевский, Александровский и другие парадные залы
- Большая церковь Зимнего дворца
- Малахитовая гостиная
- Жилые покои Марии Александровны
За роскошными фасадами дворца скрывалась сложная система обеспечения быта, требующая труда сотен людей. Я расскажу:
- как освещали дворец на протяжении веков — свечи, керосин, электричество — и кто этим занимался
- как поддерживали отопление дворца и как менялась эта система
- кто и как снабжал Зимний водой, продовольствием и предметами первой необходимости
- кто незаметно обеспечивал идеальный порядок в каждом углу грандиозного здания
- зачем создавались двойные кубки, как использовались игровые сосуды и почему некоторые из них называли «яблочными»
- как императорская семья отмечала Рождество и Новый год
- как организовывались великосветские приёмы, церемонии и домашние праздники
- что скрывалось за блеском балов и превращало их в испытание и почему их участники мечтали сбежать, несмотря на блестящий фасад императорского величия
- как проходил последний бал семьи Романовых в 1903 году
Экскурсия будет интересна тем, кто впервые в Эрмитаже и кто побывал здесь много раз. Она не подойдёт тому, кто отправляется сюда, чтобы увидеть шедевры импрессионистов.
Организационные детали
Входные билеты для экскурсантов и гида оплачиваются отдельно заранее — 500 ₽ за чел., дети до 14 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зимнем дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 33 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена,и я уже около 30 лет с любовью рассказываю гостям о своем родном городе Санкт-Петербурге. Я провожу экскурсии для российских и иностранных туристов — от классических прогулок
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
13 авг 2025
Совершенно в восторге от Елены! Потрясающе рассказывает, интересно, не занудно. Не первый раз в Эрмитаже, в этот раз хотелось именно парадные и жилые комнаты посмотреть, послушать как был быт устроен… в дополнение Елена еще и фото показывала как было/ до и после… в общем однозначно рекомендую!!!
Е
Елена
25 мая 2025
Очень понравилась экскурсия,замечательный экскурсовод!
Могу порекомендовать всем,кто хочет знакомиться с музеем в небольшой группе,получить подробную информацию в увлекательном рассказе,узнать о том как жили в Зимнем дворце,о царской семье и многие запоминающиеся мелочи.
В нашей компании были те,кто первый раз в Эмитаже,и те кто посещает регулярно,впечатлены были все.
В
Виталий
15 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Елена умеет увлечь как взрослых так и школьников (15 и 13 лет). Больше всего понравились истории о жилых покоях царских семей, как устроен дворец. Незабываемо! Младшие путешественники настолько заинтересовались, что теперь читают и смотрят только о Романовых. Планируем пойти в следующий раз с Еленой, но уже другим маршрутом в Эрмитаж. Спасибо за чудесную экскурсию!
