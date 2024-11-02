Даже если вы совсем ничего не понимаете в авангарде, приходите познавать искусство вместе! Мы пройдём по любопытным закоулкам Петроградки и легко и без занудства попробуем разобраться, почему живопись того времени так повлияла на все последующие поколения.

Описание экскурсии

Мы отправимся в нетипичный для обзорных экскурсий район Петроградской стороны:

Пройдём по паркам, переулкам и узким улочкам — от Кронверкского пролива до набережной Карповки

Обсудим несколько памятников эпохи конструктивизма (дом Ленсовета и дом Свирьстроя)

Побываем у мест, где жили, встречались и творили великие мастера: Малевич, Татлин, Петров-Водкин, Филонов и многие другие

Мы перенесёмся с вами в начало 20 века и разберёмся, как развивалось искусство авангарда на Неве. Почему конь красный, а квадрат чёрный? Как живопись сращивалась с поэзией и театром? Действительно ли каждый может нарисовать картину в духе Малевича или это сложное непостижимое искусство? Что нам больше по душе — супрематизм, лучизм или, может, кубизм? Всё это и многое другое обсудим на прогулке.

Организационные детали