Даже если вы совсем ничего не понимаете в авангарде, приходите познавать искусство вместе! Мы пройдём по любопытным закоулкам Петроградки и легко и без занудства попробуем разобраться, почему живопись того времени так повлияла на все последующие поколения.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Мы отправимся в нетипичный для обзорных экскурсий район Петроградской стороны:
- Пройдём по паркам, переулкам и узким улочкам — от Кронверкского пролива до набережной Карповки
- Обсудим несколько памятников эпохи конструктивизма (дом Ленсовета и дом Свирьстроя)
- Побываем у мест, где жили, встречались и творили великие мастера: Малевич, Татлин, Петров-Водкин, Филонов и многие другие
Мы перенесёмся с вами в начало 20 века и разберёмся, как развивалось искусство авангарда на Неве. Почему конь красный, а квадрат чёрный? Как живопись сращивалась с поэзией и театром? Действительно ли каждый может нарисовать картину в духе Малевича или это сложное непостижимое искусство? Что нам больше по душе — супрематизм, лучизм или, может, кубизм? Всё это и многое другое обсудим на прогулке.
Организационные детали
- Имейте в виду, что 3-часовая прогулка на тему искусства может быть утомительной для детей
- Достопримечательности осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2493 туристов
Меня зовут Никита, я художник и исследователь-энтузиаст истории искусства 20 века. Все мои знания превратились в путешествия. Мне важно, в первую очередь, рассказать вам увлекательную историю, чтобы вы получили уникальное впечатление, особенно, если вы устали от стандартной туристической программы. Рок, авангардная живопись, кинематограф, граффити… Со мной вы взглянете по-новому на улицы города.Задать вопрос
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