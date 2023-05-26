Открыть удивительную биографию создателя Исаакиевского собора и Александровской колонны
Вы не просто мимолётно услышите имя, чтобы потом забыть, а наполните его смыслом, увидите в загадочном архитекторе человека и в будущем будете смотреть на шедевры, оставленные им в наследие Петербургу, другими глазами.
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Описание
В программе прогулки: Дворцовая площадь, Александровский сад, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.
Что вас ожидает
Может показаться, что Монферрану всегда улыбалась удача и жизнь всё преподносила на блюдечке. Иначе как объяснить, что, будучи на должности простого чертёжника, он вдруг получает заказ на строительство главного собора Российской империи? А может быть, жизнь просто смеется над ним? Ведь именно ему, французу по происхождению, выпало стать создателем монумента в Петербурге, посвященного победам над армией Наполеона, в рядах которых он сам когда-то воевал. Со всеми этими вопросами мы будем разбираться на экскурсии.
Вы узнаете:
- о молодости будущего архитектора, проведённой во Франции;
- мотивах его переезда в Россию — государство, с которым буквально недавно он воевал;
- о первой встрече Монферрана с Александром I;
- историю создания Александровской колонны;
- о первом законченном проекте зодчего — дворце в самом центре императорской столицы, которым восхищался весь город;
- любопытную историю продажи этого дворца всего за 1 рубль;
- где спасался пушкинский Евгений из поэмы «Медный всадник»;
- о создании Исаакиевского собора и сложностях, с которыми столкнулись при его строительстве;
- что возмутило жителей Нью-Йорка в возведении этого собора;
- чем был недоволен император в день открытия храма;
- и почему же не исполнили последнее желание архитектора.
Маршрут экскурсии
🔶 Мы начнём знакомство с архитектором на Дворцовой набережной, откуда открывается вид на Стрелку Васильевского острова — именно туда благополучно причалил корабль, на котором он плыл в Санкт-Петербург.
🔶 Далее мимо Зимнего дворца отправимся на Дворцовую площадь, которую украшает величественная Александровская колонна.
🔶 Следующей точкой станет знаменитый «Дом со львами» — первый масштабный проект зодчего, расположенный в полукилометре от Дворцовой площади и по соседству с главной целью экскурсии — Исаакиевским собором, которому Монферран посвятил всю свою творческую жизнь.
🔶 Завершится прогулка на Исаакиевской площади, у памятника Николаю I.
Кому подойдёт экскурсия
И гостям города, которые впервые приезжают в Петербург и хотят увидеть самые знаковые места, и петербуржцам, которые не раз гуляли и наслаждались ими.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви для комфортной пешеходной прогулки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Адмиралтейская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.