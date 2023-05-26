Знакомясь с самыми знаковыми местами города, вы будто прочитаете роман, рассказывающий о личности Монферрана и истории его жизни в контексте эпохи. Вы не просто мимолётно услышите имя, чтобы потом забыть, а наполните его смыслом, увидите в загадочном архитекторе человека и в будущем будете смотреть на шедевры, оставленные им в наследие Петербургу, другими глазами.

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Описание

В программе прогулки: Дворцовая площадь, Александровский сад, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Что вас ожидает

Может показаться, что Монферрану всегда улыбалась удача и жизнь всё преподносила на блюдечке. Иначе как объяснить, что, будучи на должности простого чертёжника, он вдруг получает заказ на строительство главного собора Российской империи? А может быть, жизнь просто смеется над ним? Ведь именно ему, французу по происхождению, выпало стать создателем монумента в Петербурге, посвященного победам над армией Наполеона, в рядах которых он сам когда-то воевал. Со всеми этими вопросами мы будем разбираться на экскурсии.

Вы узнаете:

о молодости будущего архитектора, проведённой во Франции;

мотивах его переезда в Россию — государство, с которым буквально недавно он воевал;

о первой встрече Монферрана с Александром I;

историю создания Александровской колонны;

о первом законченном проекте зодчего — дворце в самом центре императорской столицы, которым восхищался весь город;

любопытную историю продажи этого дворца всего за 1 рубль;

где спасался пушкинский Евгений из поэмы «Медный всадник»;

о создании Исаакиевского собора и сложностях, с которыми столкнулись при его строительстве;

что возмутило жителей Нью-Йорка в возведении этого собора;

чем был недоволен император в день открытия храма;

и почему же не исполнили последнее желание архитектора.

Маршрут экскурсии

🔶 Мы начнём знакомство с архитектором на Дворцовой набережной, откуда открывается вид на Стрелку Васильевского острова — именно туда благополучно причалил корабль, на котором он плыл в Санкт-Петербург.

🔶 Далее мимо Зимнего дворца отправимся на Дворцовую площадь, которую украшает величественная Александровская колонна.

🔶 Следующей точкой станет знаменитый «Дом со львами» — первый масштабный проект зодчего, расположенный в полукилометре от Дворцовой площади и по соседству с главной целью экскурсии — Исаакиевским собором, которому Монферран посвятил всю свою творческую жизнь.

🔶 Завершится прогулка на Исаакиевской площади, у памятника Николаю I.

Кому подойдёт экскурсия

И гостям города, которые впервые приезжают в Петербург и хотят увидеть самые знаковые места, и петербуржцам, которые не раз гуляли и наслаждались ими.

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной обуви для комфортной пешеходной прогулки.