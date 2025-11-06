Приглашаем вас на прогулку по Эрмитажу — музею, в котором представлена вторая в мире по величине коллекция произведений искусства. С нашей аудиоэкскурсией вы самостоятельно пройдетесь по самым интересным из 350 залов. Билеты уже включены в стоимость, поэтому вам не придется стоять в огромной очереди на входе. Насладитесь Эрмитажем в своем темпе и с максимальным комфортом!
Описание билета
Вы пройдётесь от жилых покоев императриц и изысканно украшенных лестниц к залам, где выставляются картины Леонардо да Винчи и Рафаэля. Внимание:
- для прохождения экскурсии нужно скачать приложение We.
- Go.
- Trip, наушники на входе не выдаются, возьмите свои. Эрмитаж — второй по величине художественный музей в мире. Здесь легко потеряться, потому что маршрут по всем залам составит 24 километра. Поэтому эта экскурсия составлена по короткому маршруту, комфортному для тех, кто пришел сюда в первый раз. В этом аудиогиде собраны только самые значимые шедевры коллекции. Аудиоэкскурсия начнётся с парадных залов Зимнего дворца и знаменитой Иорданской лестницы. Вы пройдете маршрутом личных гостей императорской семьи, увидите Большую парадную анфиладу: Петровский, Гербовый и Георгиевский залы. В этих залах принимались важные государственные решения, проходили царские приёмы и тронные церемонии. После вы зайдете в комнату, из-за которой Зимний Дворец называют Эрмитажем, и рассмотрите часы «Павлин». Далее вы увидите картины уровня мировых коллекций. В Эрмитаже висят два оригинальных полотна Леонардо да Винчи и единственная в России статуя Микеланджело. Вас ждёт увлекательная и лёгкая прогулка с интересным рассказом о главных шедеврах коллекции музея — идеально для первого визита. Экскурсия рассчитана на 2-2,5 часа. После ее окончания вы сможете продолжить свою экскурсию самостоятельно. Вы увидите:• Роскошную Парадную лестницу из белого мрамора, сохранившую барочные элементы эпохи Растрелли;
- Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов;
- Элегантную Малахитовую гостиную, любимое место для сборов женской половины императорской семьи;
- Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи;
- И многое другое. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Организационные детали:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
- Рекомендуем взять с собой наушники. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
- Go.
- Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
- Билет вы найдёте в приложении We.
- Go.
- Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей. Важная информация: Каждый понедельник, 1 января и 9 мая — выходные дни. При посещении музейных комплексов Государственного Эрмитажа необходимо иметь при себе удостоверение личности и документы, подтверждающие льготу, в случае наличия в заказе льготных билетов. Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей. Позаботьтесь об удобной обуви и захватите питьевую воду.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Роскошная Парадная лестница из белого мрамора, сохранившая барочные элементы эпохи Растрелли
- Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
- Павильонный зал, где находятся знаменитые часы-павлин
- Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
- И многое другое
Что включено
- Билет для взрослых в Эрмитаж - Главный музейный комплекс (Маршрут 1) в приложении WeGoTrip
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Все льготные билеты приобретаются только в кассе музея
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, д. 2 (Зимний дворец)
Завершение: Дворцовая площадь, д. 2
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Каждый понедельник, 1 января и 9 мая - выходные дни
- При посещении музейных комплексов Государственного Эрмитажа необходимо иметь при себе удостоверение личности и документы, подтверждающие льготу, в случае наличия в заказе льготных билетов
- Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей
- Позаботьтесь об удобной обуви и захватите питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 465 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
6 ноя 2025
Все супер!
Нелли
26 авг 2025
Все отлично,нам понравилось
Алла
31 июл 2025
Я купила билеты в спутнике в эрмитаж на двоих с аудиогидом. Билеты мне прислало приложение Wegotrip (организатор аудиогидов). Было два окна с билетом и аудиогидом. Когда мы пришли в музей
Евгений
28 июл 2025
Компания что продавала билет (WeGoTrip) берут огромную комиссию, билеты стоили 500 руб, с мен взяли больше 1300.
И перепутали билеты, дозвониться после первого звонка не возможно!
Покупайте на официальных сайтах.
И перепутали билеты, дозвониться после первого звонка не возможно!
Покупайте на официальных сайтах.
Татьяна
26 июл 2025
Посетили Эрмитаж с аудиогидом. Была с детьми первый раз. Конечно это восторг! Поражает масштаб и величина эдания! Организована экскурсия на высшем уровне👍Ответы на мои вопросы были быстрые, понятные. После брони
Эльмира
18 июл 2025
Удобство аудиогида безусловное. Группами ходить в замкнутом помещении неудобно. В Эрмитаж нужно ходить один на один с собой! И с аудиогидом!
Дарья
16 июл 2025
Могу поставить только такую оценку! Мы заблудились,гид рассказывал совсем не то что смотрели мы,как пройти по залам тоже было не понятно!
Юлия
11 июл 2025
Экскурсия по Зимнему дворцу и Эрмитажу очень понравилась. Спасибо.
Леся
4 июл 2025
Экскурсия прошла хорошо, но без аудиогида (скаченное приложение не открывалось).
Тюрикова
2 июл 2025
Всё подключилось, всё хорошо, спокойно прошло
Василий
16 июн 2025
Отличный маршрут! Для ознакомление с Эрмитажом самое то. С собой лучше у касс взять схему музея, но мы и без нее справились, куда и как пройти в приложении видно.
Елена
8 июн 2025
5.06 мы с дочерью были на ознакомительной экскурсии по Эрмитаже с аудио гидом. Нам все понравилось, информация преподносилась чётко и понятно
Солдаткина
29 мая 2025
Рекомендую такой формат экскурсии для всех,кто хочет самостоятельно посмотреть Эрмитаж. Во- первых,билет уже есть и не надо стоять в очереди в кассу,во- вторых,никак не зависишь от сбора группы,точного времени начала.
Роман
1 мая 2025
Очень понравилось всё, очень приятные голоса в аудиогиде, очень подробно и интересно преподносится материал, полезны фотографии в приложении
Виктория
26 апр 2025
Мало информации по аудиогиду, если нет своих наушников слушать сможете только по громкой связи, неудобно, лучше взять экскурсию в самом музее
