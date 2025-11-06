читать дальше

один билет с первого окна сработал, а второй со второго окна нет. Начали разбираться, оказалось у этих билетов одинаковые номера. Дозвонились в спутник, там нас оператор отправил к организатору, то есть к Wegotrip. Где заявленный номер для помощи клиентам просто был недоступен целый час. Мы час простояли в фойе музея, пытаясь дозвониться. И просто ушли. День был испорчен, деньги потеряны. Хорошо! Вечером я нашла их почту, объяснила ситуацию в письме. Оказывается, надо было листать окна,где то там был второй билет. А второе окно это просто дубликат. Это что за прикол??? Кто до такого догадался??? Естейственно деньги мне никто не вернул. Но аудиогидом, уже скаченным в телефон мы смогли воспользоваться в другой раз. Я не знаю как другим, но нам такой аудиогид не зашёл… Мы вообще не понимали куда идти в этих лабиринтах. Спасибо служащим, они показывали дорогу. Вообщем я осталась недовольна ни качеством аудиогида, ни самой организацией процесса. Выглядело это так. . Вы билеты оплатили-а дальше выкручивайтесь сами. Билеты в музей мы покупали второй раз, чтобы нас впустили, так как первые купленные были профуканы. Спасибо организатору. А компания спутник в моих глазах является виновной, так как платила я именно им, как продавцу экскурсии. В общем как то так….