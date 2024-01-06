Давайте на один день перенесемся из шумного мегаполиса на природу? Приглашаем вас в путешествие по зимней Карелии. Вы познакомитесь с историей этого уникального уголка и прогуляетесь по самым живописным местам. Город Сортавала, парк Рускеала, водопады Ахвенкоски — все это будет на нашем пути.
Описание экскурсииЭкскурсионный тур в Карелию с посещением горного парка Рускеала - это отличный способ провести время. Здесь вы увидите потрясающие природные пейзажи и настоящий мраморный каньон, который создавался еще во времена Екатерины II. Мы побываем в горном парке «Рускеала» — в легендарном городе Сортавала, который называют «малой архитектурной энциклопедией». Здесь сохранилось много интересных памятников архитектуры, старинная городская застройка. Сортавала — кусочек Европы в России, со своим неповторимым очарованием северного европейского города! И конечно, мы увидим горный парк Рускеала! Разработка берет начало в 1760 году. Здесь сосредоточено все то, чем так гордится Карелия — чистейшие озера, удивительные по своей красоте скалы и тихие сосновые леса. Экскурсия и прогулка по волшебному парку оставит незабываемые впечатления! Также посетим водопады Ахвенкоски — здесь снимался фильм «А зори здесь тихие» и первое российское ЗD-кино «Темный мир».
в понедельник 2 января в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Корела (Приозерск) - древняя крепость на берегу Ладожского озера
- Упоминаемая в летописи с IX века. Здесь сражались и держали в плен важных исторических личностей. Отличное место
- Чтобы ощутить дух северной истории и сделать первые фото. Город Сортавала - уютный город на берегу Ладоги с культурными и архитектурными памятниками. Во время короткой прогулки вы увидите основные достопримечательности
- Такие как православный храм Николая Чудотворца и памятник рунопевцу - символу карельской словесной традиции. - Водопады Ахвенкоски - живописные водопады на реке Тохмайоки
- Окружённые хвойным лесом. Это природная жемчужина Карелии и одно из самых фотогеничных мест тура. Они стали известны и благодаря съёмкам популярного советского фильма "А зори здесь тихие". Горный парк "Рускеала" - центральная достопримечательность тура - бывший мраморный карьер
- Превращённый в природный парк с кристально чистыми голубовато-зелёными озёрами и высокими мраморными стенами. Здесь можно гулять по набережной каньона
- Любоваться отражениями в воде
- Фотографировать необычные ландшафты и купить сувениры
Что включено
- Входные билеты в горный парк
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, сувениры и т. д.)
- Входные билеты для посещения экотропы Ахвенкоски
Место начала и завершения?
Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник 2 января в 7:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень интересная экскурсия, остались только положительные эмоции от данного тура, и во многом эта заслуга нашего прекрасного,грамотного и красивого экскурсовод Олентки Авериной. Обязательно вернусь и не один раз вместе с Вами в Карелию.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Для однодневной экскурсии - очень хорошо, посмотрели все основные места, успели купить сувениры. Немного не понравилась организация, группа была большая, основная часть экскурсии (по горному парку) проходила без экскурсовода. Номер
Вам был полезен этот отзыв?
А
Не плохая экскурсия, были на водопадах и на озере Рускеала, там же можно увидеть ретро поезд. Если действительно хотите посмотреть берите на несколько дней, за день ничего не увидеть. Гид Ольга все рассказывала и объясняла, было интересно.
Минус звезда за водителя, был грубым.
Минус звезда за водителя, был грубым.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Вам был полезен этот отзыв?
P
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Вояж по Карелии»
Групповая
до 18 чел.
Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
Залюбоваться природой Карелии, потрогать мрамор и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
8250 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
В Карелию и Рускеалу на день из Петербурга
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
5490 ₽ за человека
Групповая
Сказочная Карелия: водопады, шхеры и острова
Автобусная экскурсия + прогулка на катере (из Петербурга)
Начало: У метро «Проспект Просвещения»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
2770 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Лучшие места Карелии за 1 день: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
Побывать в «Рускеале», восхититься водопадами Карелии и увидеть древнюю крепость
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
11 авг в 06:45
3411 ₽
3790 ₽ за человека
5450 ₽ за человека