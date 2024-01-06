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ее предоставлен не был, когда разошлись было дано 2 часа свободного времени и нам сказали, что кто не успеет в автобус - берут такси и догоняют в Сортавале, где именно искать автобус в незнакомом городе? Никаких ориентиров дано не было, как их там искать не понятно. Все успели и мы в том числе, но сама ситуация странная, неужели нам бы не позвонили и не подождали, ведь номера были нами предоставлены в начале экскурсии. Так же, потом приехали на обед в Сортавалу, дали полтора часа, затем прогулка по городу, мы стояли в очереди за едой 1,15…. когда поели группа уже разумеется ушла без нас, ожидали их 30-40 минут в автобусе, так как не знали куда они ушли и не хотелось бродить по городу в темноте одним. Спасибо водителю Алексею, вез аккуратно, но быстро!