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Знакомство с Васильевским островом

Lily A.
Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга
Знакомство с Васильевским островом
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 950 ₽ за экскурсию

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Знакомство с Васильевским островом
Знакомство с Васильевским островом

Что вы увидите

  • памятник конке
  • лучшие образцы особняков
  • доходных домов и общественных сооружений Васильевского острова
  • лутеранскую кирху св. Михаила
  • флигельную площадь (самую маленькую)
  • улицу Репина (самую узкую)
  • особняки
  • 2 гимназии
  • дом Тани Савичевой
  • Андреевский рынок
  • Андреевский собор
  • церковь 3х святителей вселенских
  • дом Троекурова (денщика Петра)
  • Румянцевский садик
  • Академия художеств
  • Академический садик
  • набережная со сфинксами
  • Благовещенский мост
  • дом Трезини
  • дом Академиков
  • аптека Пеля
  • памятник пушкарю Василию
  • Средний проспект
  • Большой проспект

Во время легкой и приятной экскурсии 🧭 по исторической части Васильевкого острова Вы:

  • узнаете предысторию такого истинно петербургского вида транспорта, как трамвай (Кто не знает, Петербург – «столица трамваев»).
-увидите одни из самых первых типовых домов, которыми был застроен Петербург в первые годы. Ведь Васильевский остров 🏝️ был центром города!
  • проникнитесь геометрией острова. Васильевский остров – квинтэссенция городской планировки Санкт-Петербурга.
  • очаруетесь «пламенеющей готикой» церквей и неповторимым своеобразием доходных домов и особняков Васильевского острова, построенных ведущими архитекторами кон. 19- нач. 20 века, Шабом, Боссе, Шмидтом
  • узнаете о еще одном коммерческом мероприятии создателя Пассажа и о деятельности торгового дома братьев Елисеевых на Васильевском острове.
  • пройдетесь по брусчатке самой узкой улицы города, которая не раз служила декорацией для известных российских фильмов.
  • узнаете адреса знаменитых жителей острова.
  • И, конечно же, увидите много других достопримечательностей 🏛️, которыми богат самый большой остров в дельте Невы.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в музей Академии Художеств и/или аптека Пеля (по желанию)
Начало
🚩 6-я лин. В. О., 11-29
Место завершения
🏁 Андреевский бульвар
Знакомство с Васильевским островом
Знакомство с Васильевским островом
Знакомство с Васильевским островом
Знакомство с Васильевским островом
Знакомство с Васильевским островом

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lily A.
Lily A.
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