Что вы увидите
- памятник конке
- лучшие образцы особняков
- доходных домов и общественных сооружений Васильевского острова
- лутеранскую кирху св. Михаила
- флигельную площадь (самую маленькую)
- улицу Репина (самую узкую)
- особняки
- 2 гимназии
- дом Тани Савичевой
- Андреевский рынок
- Андреевский собор
- церковь 3х святителей вселенских
- дом Троекурова (денщика Петра)
- Румянцевский садик
- Академия художеств
- Академический садик
- набережная со сфинксами
- Благовещенский мост
- дом Трезини
- дом Академиков
- аптека Пеля
- памятник пушкарю Василию
- Средний проспект
- Большой проспект
Во время легкой и приятной экскурсии 🧭 по исторической части Васильевкого острова Вы:
- узнаете предысторию такого истинно петербургского вида транспорта, как трамвай (Кто не знает, Петербург – «столица трамваев»).
-увидите одни из самых первых типовых домов, которыми был застроен Петербург в первые годы. Ведь Васильевский остров 🏝️ был центром города!
- проникнитесь геометрией острова. Васильевский остров – квинтэссенция городской планировки Санкт-Петербурга.
- очаруетесь «пламенеющей готикой» церквей и неповторимым своеобразием доходных домов и особняков Васильевского острова, построенных ведущими архитекторами кон. 19- нач. 20 века, Шабом, Боссе, Шмидтом
- узнаете о еще одном коммерческом мероприятии создателя Пассажа и о деятельности торгового дома братьев Елисеевых на Васильевском острове.
- пройдетесь по брусчатке самой узкой улицы города, которая не раз служила декорацией для известных российских фильмов.
- узнаете адреса знаменитых жителей острова.
- И, конечно же, увидите много других достопримечательностей 🏛️, которыми богат самый большой остров в дельте Невы.
Что не входит
- билеты в музей Академии Художеств и/или аптека Пеля (по желанию)
Начало
🚩 6-я лин. В. О., 11-29
Место завершения
🏁 Андреевский бульвар
Выберите дату для встречи
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Lily A.
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