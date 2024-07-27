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и водитель Алексей - профессионалы. Я посещала республику не первый раз,поэтому есть с чем сравнить, и данная экскурсия очень понравилась. Пока вы будете в дороге, гид рассказывает очень интересные факты,достаточно увлекательно. На пути было много остановок (для туалета и перекуса), живописные виды. Если люди с автобуса не покупали билеты сами на Рускеалу/ Ахвенкоски,то гид организовано сама все сделала. Автобус - комфортный, не укачивало,кондиционер на 5 + работал. Доехали туда и обратно очень быстро (приезжали на все локации в числе первых, когда уезжали за нами была уже вереница автобусов). Также плюсы - кто захотел смог немного доплатить, и были организованы дегустация наливок и комплексный обед в двух разных городах! Гид Екатерина также подсказывала кто куда может сходить, если не взяли перекус/ не захотели доплатить за обед/дегустацию! Минусы: Немного мало времени на достопримечательности (не считаю Рускеалу,там было почти 3 часа на прогулку выделено). Эта экскурсия подойдёт именно для активных,потому что быстро ходить придется почти везде. Ну, конечно, контингент тех,кто с вами едет,тоже может отличаться,но нам повезло,все были плюс/минус адекватные. Вывод: По природе- очень красиво,живописно,но много на экскурсию не надейтесь - Карелию за один день невозможно объехать, города однотипные,все самое интересное находится далеко друг от друга. В республику нужно брать либо туры либо экскурсии от нескольких дней. Данная экскурсия подойдёт тем,кто ни разу не был, и решил просто посетить для знакомство данный уголок нашей страны.