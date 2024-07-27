16 часов
Групповая
Карелия и горный парк Рускеала
Начало: Демонстрационный проезд
Расписание: по субботам в 6.30
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
1 800₽ за человека
скидка
35%
13 часов
Групповая
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
«Горный парк Рускеала и прогулка по мраморному каньону»
2 авг в 06:45
3 авг в 06:45
33842 200₽ за человека
скидка
40%
13 часов
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
3 авг в 07:00
4 авг в 07:00
35302 118₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 июля 2024Незабываемая поездка, экскурсовод Надежда очень интересно рассказывала во время всей поездки. Комфортабельный автобус и проффесиональный водитель Дмитрий. Экскурсией остались очень довольны. Всем советуем. Организация на высоте.
- ДДарья25 июля 2024Плюсы: Для однодневного тура - просто идеальная экскурсия. Во многом ваши впечатления будут зависеть от гида,нам очень повезло - гид Екатерина
- ММарина22 июля 2024Рекомендуем!
- ИИрина5 июля 2024Хорошая экскурсия, благодарю экскурсовода Екатерину за внимательное отношение к туристам, а также водителя Николая за комфортную поездку. Несмотря на дождь
- ННаталья5 июля 2024Очень понравилась и Карелия, и экскурсовод Екатерина! И водитель Николай)) Внимательные к туристам, молодцы, в общем. Оба карельских парка - ШИК! Даже летний дождик не стал нам помехой))
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Горы»
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