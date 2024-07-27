Экскурсии к горам Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Санкт-Петербурге, цены от 1 800 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Карелия и горный парк Рускеала
На автобусе
1 отзыв
16 часов
Групповая
Карелия и горный парк Рускеала
Начало: Демонстрационный проезд
Расписание: по субботам в 6.30
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
1 800 за человека
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
На автобусе
скидка
35%
583 отзыва
13 часов
Групповая
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
«Горный парк Рускеала и прогулка по мраморному каньону»
2 авг в 06:45
3 авг в 06:45
33842 200 за человека
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
На автобусе
скидка
40%
6 отзывов
13 часов
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
3 авг в 07:00
4 авг в 07:00
35302 118 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 июля 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Незабываемая поездка, экскурсовод Надежда очень интересно рассказывала во время всей поездки. Комфортабельный автобус и проффесиональный водитель Дмитрий. Экскурсией остались очень довольны. Всем советуем. Организация на высоте.
  • Д
    Дарья
    25 июля 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Плюсы: Для однодневного тура - просто идеальная экскурсия. Во многом ваши впечатления будут зависеть от гида,нам очень повезло - гид Екатерина
    читать дальше

    и водитель Алексей - профессионалы. Я посещала республику не первый раз,поэтому есть с чем сравнить, и данная экскурсия очень понравилась. Пока вы будете в дороге, гид рассказывает очень интересные факты,достаточно увлекательно. На пути было много остановок (для туалета и перекуса), живописные виды. Если люди с автобуса не покупали билеты сами на Рускеалу/ Ахвенкоски,то гид организовано сама все сделала. Автобус - комфортный, не укачивало,кондиционер на 5 + работал. Доехали туда и обратно очень быстро (приезжали на все локации в числе первых, когда уезжали за нами была уже вереница автобусов). Также плюсы - кто захотел смог немного доплатить, и были организованы дегустация наливок и комплексный обед в двух разных городах! Гид Екатерина также подсказывала кто куда может сходить, если не взяли перекус/ не захотели доплатить за обед/дегустацию! Минусы: Немного мало времени на достопримечательности (не считаю Рускеалу,там было почти 3 часа на прогулку выделено). Эта экскурсия подойдёт именно для активных,потому что быстро ходить придется почти везде. Ну, конечно, контингент тех,кто с вами едет,тоже может отличаться,но нам повезло,все были плюс/минус адекватные. Вывод: По природе- очень красиво,живописно,но много на экскурсию не надейтесь - Карелию за один день невозможно объехать, города однотипные,все самое интересное находится далеко друг от друга. В республику нужно брать либо туры либо экскурсии от нескольких дней. Данная экскурсия подойдёт тем,кто ни разу не был, и решил просто посетить для знакомство данный уголок нашей страны.

  • М
    Марина
    22 июля 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Рекомендуем!
    Рекомендуем!Рекомендуем!Рекомендуем!Рекомендуем!Рекомендуем!Рекомендуем!Рекомендуем!Рекомендуем!Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    5 июля 2024
    Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
    Хорошая экскурсия, благодарю экскурсовода Екатерину за внимательное отношение к туристам, а также водителя Николая за комфортную поездку. Несмотря на дождь
    читать дальше

    смогли наслалиться видами этого прекрасного места. На последних местах в автобусе иногда недостаточно четко было слышно гида, тихие колонки, обратите на это внимание.

  • Н
    Наталья
    5 июля 2024
    Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
    Очень понравилась и Карелия, и экскурсовод Екатерина! И водитель Николай)) Внимательные к туристам, молодцы, в общем. Оба карельских парка - ШИК! Даже летний дождик не стал нам помехой))
    Очень понравилась и Карелия, и экскурсовод Екатерина! И водитель Николай)) Внимательные к туристам, молодцы, в общемОчень понравилась и Карелия, и экскурсовод Екатерина! И водитель Николай)) Внимательные к туристам, молодцы, в общем

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Карелия и горный парк Рускеала
  2. Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
  3. Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 2 200 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 590 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Горы», 590 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам