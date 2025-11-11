После длительной реставрации открылись личные покои Екатерины II в Зубовском флигеле — настоящая мечта ценителей истории! Вы увидите залы флигеля, насладитесь роскошью и невероятным разнообразием отделки.
А также узнаете о хозяйке — Екатерине, перестройках эпохи Александра II, годах войны и многом другом.
Описание экскурсии
Прикосновение к истории По пути в Царское Село мы поговорим о достопримечательностях, мимо которых будем проезжать, и о том, как небольшое поместье Саари Мойс превратилось в величественную императорскую резиденцию. Обсудим, как годы Великой Отечественной войны отразились на судьбе города и его уникального наследия. По прибытии нас ждет прогулка по Екатерининскому парку и уютному Собственному саду. Вы увидите флигель, пристроенный к Большому дворцу, который некогда соединялся с павильоном «Холодная баня» при помощи висячего сада. Здесь можно вдоволь насладиться природой, видами и атмосферой царского покоя. Но главная цель нашего визита — личные покои Екатерины II, которые стали доступны после долгой и кропотливой реставрации. Это подлинное путешествие во вкусы, привычки и эстетику великой императрицы. Что вы увидите:
- Лионский зал — с оригинальным паркетом, найденным после войны на заброшенном элеваторе.
- Купольный зал — с росписью, создающей иллюзию тенистого парка.
- Китайский зал — с изысканными произведениями китайского и японского искусства из музейных фондов.
- Изящная Табакерка и Опочивальня Екатерины II — с воссозданными медальонами из белого и голубого бисквита.
- Зеркальный кабинет — отражения в нем создают иллюзию бесконечности.
• Рафаэлевская комната — с книжными шкафами, росписями и духом классической гармонии. Важная информация:
Билеты в парк и флигель оплачиваются отдельно, их нужно приобрести онлайн заранее.
Ежедневно, кроме четверга с 9:00 до 13:00 (время уточняйте у гида)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зубовский флигель
- Екатерининский парк
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в Екатерининский парк (и гиду тоже): в зимний период (31.10-11.04) - вход бесплатный, в летний период - 400 ₽
- Зубовский флигель (только гостям): полный билет - 1500 ₽, льготный билет - 900 ₽
- По желанию время экскурсии может быть продлено: 1 час - 2500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристами
Завершение: Гид привезет вас туда, куда вы скажете
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме четверга с 9:00 до 13:00 (время уточняйте у гида)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билеты в парк и флигель оплачиваются отдельно
- Их нужно приобрести онлайн заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
