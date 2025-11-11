Прикосновение к истории По пути в Царское Село мы поговорим о достопримечательностях, мимо которых будем проезжать, и о том, как небольшое поместье Саари Мойс превратилось в величественную императорскую резиденцию. Обсудим, как годы Великой Отечественной войны отразились на судьбе города и его уникального наследия. По прибытии нас ждет прогулка по Екатерининскому парку и уютному Собственному саду. Вы увидите флигель, пристроенный к Большому дворцу, который некогда соединялся с павильоном «Холодная баня» при помощи висячего сада. Здесь можно вдоволь насладиться природой, видами и атмосферой царского покоя. Но главная цель нашего визита — личные покои Екатерины II, которые стали доступны после долгой и кропотливой реставрации. Это подлинное путешествие во вкусы, привычки и эстетику великой императрицы. Что вы увидите:

Лионский зал — с оригинальным паркетом, найденным после войны на заброшенном элеваторе.

Купольный зал — с росписью, создающей иллюзию тенистого парка.

Китайский зал — с изысканными произведениями китайского и японского искусства из музейных фондов.

Изящная Табакерка и Опочивальня Екатерины II — с воссозданными медальонами из белого и голубого бисквита.

Зеркальный кабинет — отражения в нем создают иллюзию бесконечности.

• Рафаэлевская комната — с книжными шкафами, росписями и духом классической гармонии. Важная информация:

Билеты в парк и флигель оплачиваются отдельно, их нужно приобрести онлайн заранее.