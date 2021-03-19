Рыбаки Санкт-Петербурга и гости города, которые не представляют своей жизни без ловли рыбы, нередко задаются вопросом, какие в этой местности существуют самые красивые места для комфортной рыбалки, в каких из них можно поймать много рыбы и каких видов. Ниже описаны популярные в Санкт-Петербурге и области живописные и рыбные местности. Каждое из них уникально. Но в общем и целом приятный и комфортный отдых рядом с живописным водоемом или с резиновой или моторной лодки при помощи удочки будет гарантирован.
В городе Санкт-Петербург достаточно большое количество водоемов. Именно по этой причине единственной заботой каждого рыбака будет покупка идеальной экипировки, а также выбор подходящего места среди множества предложенных. В области можно насчитать более 25 000 водоемов, но есть ТОП самых популярных живописных водоемов, которые относят не только к категории самых красивых, но и довольно рыбных. Вот самые основные из них.
Пионерское озеро
Популярное среди рыбаков направление. Расположено непосредственно рядом с Санкт-Петербургом. Очень красивое озеро, с прозрачной водой. В некоторых местах можно видеть дно. Чтобы добраться сюда на автомобиле, необходимо поехать на Приморск. Рыбаки нередко добираются в эту местность на электричке. В подобной ситуации нужно выйти на ст. Куолемоярви. В эту местность можно ехать сугубо мужской компанией, а также с представительницами прекрасной половины человечества. В этом уникальном озере комфортно купаться, вода приятная, прохладная и чистая.
Река Вуокса
Идеальный выбор для предпочитающих добывать не просто речную рыбу, но благородный лосось. Выбирая это место, нужно помнить, что летом погоду здесь ловят судака. Главным преимуществом этой местности и самой реки является тот факт, что рыбачить можно в любой сезон.
Что касается вариантов ловли рыбы, то опытные профессиональные рыбаки едут сюда, желая получить удовольствие от рыбалки на качественный спиннинг. Они выдают один секрет - между двумя популярными озерами Суванта и Верта - максимально рыбный участок.
Река Волхов
Это идеальное место для предпочитающих рыбачить с моторной резиновой лодки. По словам профессионалов, рыбные участки можно найти именно в центре этого водоема. Отлично ловится рыба:
- язь;
- щука;
- сом;
- судак.
Рыбачить можно в какой угодно сезон, но летняя рыбалка является более предпочтительной, так как это идеальная возможность получить параллельное удовольствие от окружающей природы.
Река Свирь
Расположена данная река на юго-западе. Среди рыбаков характеризуется, как рыбное место. Любой даже самый начинающий рыбак не вернется домой без добычи, побывав на реке. Отлично ловятся щука, красноперка, а также сом.
Полянское озеро
Достаточно много лет считается лучшим участком отдыха для рыболовов и просто для отдыхающих. Один из живописных участков в области. На берегу растут камышом, растет много кувшинок. Максимально комфортно и быстро доехать до этой местности можно через населенный пункт Зеленогорск.
Озеро Зеркальное
Этот водоем не зря получил такое название. Оно прозрачное, как стекло. Есть два небольших острова - Любовь и Разлука. Доехать до этой местности легко. В первую очередь нужно добраться до села Зеленая роща, передвигаясь по скоростному Приморскому шоссе. После этого необходимо свернуть направо, по направлению к ст. Яппиля. В этом место можно приехать на электричке. Изначально потребуется доехать изначально до Зеленогорска, потом до выше указанной станции. Но здесь придется быть готовыми к тому, что придется немного пешком пройти до самого водоема.
Невское озеро
Находится по направлению юго-западу от п. Кузнечное. Это еще одно рыболовное место. Водоем щедро одаривает рыбаков плотвой, ершом, окунем, а также щукой. Озеро отличается по-настоящему величавой красотой. Со всех сторон озеро окружено лесными насаждениями, обрамлено скалами. Время провождения в этом месте принесет огромное удовольствие не только от улова, но в плане эстетики и морального, психологического отдыха.
Заречное озеро
Находится рядом с п. Кузнечное. Обязательно понравится всем без исключения любителям рыбачить в тени достаточно зелени. Водоем со всех сторон окружен множеством деревьев. Особо приятно проводить время в этой местности в жаркий день.
Качественная экипировка
Вне зависимости от того, какую местность выбирает рыбак, он в обязательном порядке должен позаботиться о качественном оснащении. Любителям рыбачить с борта собственной удочкой, в обязательном порядке нужно будет купить качественные лодки ПВХ в СПб. Чтобы обеспечить ее быстротой передвижения, стоит обратить внимание на модели, оснащенные мотором. Такая покупка окупит себя довольно быстро хорошими уловами и гарантией отличного настроения.