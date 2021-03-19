Выбираем самоё клёвое место для рыбалки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Например, можно поехать на Невское или Пионерское озеро, так же неплохой клёв на реку Волхов, где можно поймать язя, щуку, сома или судака

Самые лучшие места для рыбалки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Рыбаки Санкт-Петербурга и гости города, которые не представляют своей жизни без ловли рыбы, нередко задаются вопросом, какие в этой местности существуют самые красивые места для комфортной рыбалки, в каких из них можно поймать много рыбы и каких видов. Ниже описаны популярные в Санкт-Петербурге и области живописные и рыбные местности. Каждое из них уникально. Но в общем и целом приятный и комфортный отдых рядом с живописным водоемом или с резиновой или моторной лодки при помощи удочки будет гарантирован.

В городе Санкт-Петербург достаточно большое количество водоемов. Именно по этой причине единственной заботой каждого рыбака будет покупка идеальной экипировки, а также выбор подходящего места среди множества предложенных. В области можно насчитать более 25 000 водоемов, но есть ТОП самых популярных живописных водоемов, которые относят не только к категории самых красивых, но и довольно рыбных. Вот самые основные из них.

Пионерское озеро

Пионерское озеро

Популярное среди рыбаков направление. Расположено непосредственно рядом с Санкт-Петербургом. Очень красивое озеро, с прозрачной водой. В некоторых местах можно видеть дно. Чтобы добраться сюда на автомобиле, необходимо поехать на Приморск. Рыбаки нередко добираются в эту местность на электричке. В подобной ситуации нужно выйти на ст. Куолемоярви. В эту местность можно ехать сугубо мужской компанией, а также с представительницами прекрасной половины человечества. В этом уникальном озере комфортно купаться, вода приятная, прохладная и чистая.

Река Вуокса

Река Вуокса

Идеальный выбор для предпочитающих добывать не просто речную рыбу, но благородный лосось. Выбирая это место, нужно помнить, что летом погоду здесь ловят судака. Главным преимуществом этой местности и самой реки является тот факт, что рыбачить можно в любой сезон.

Что касается вариантов ловли рыбы, то опытные профессиональные рыбаки едут сюда, желая получить удовольствие от рыбалки на качественный спиннинг. Они выдают один секрет - между двумя популярными озерами Суванта и Верта - максимально рыбный участок.

Река Волхов

Река Волхов

Это идеальное место для предпочитающих рыбачить с моторной резиновой лодки. По словам профессионалов, рыбные участки можно найти именно в центре этого водоема. Отлично ловится рыба:

язь;

щука;

сом;

судак.

Рыбачить можно в какой угодно сезон, но летняя рыбалка является более предпочтительной, так как это идеальная возможность получить параллельное удовольствие от окружающей природы.

Река Свирь

Река Свирь

Расположена данная река на юго-западе. Среди рыбаков характеризуется, как рыбное место. Любой даже самый начинающий рыбак не вернется домой без добычи, побывав на реке. Отлично ловятся щука, красноперка, а также сом.

Полянское озеро

Полянское озеро

Достаточно много лет считается лучшим участком отдыха для рыболовов и просто для отдыхающих. Один из живописных участков в области. На берегу растут камышом, растет много кувшинок. Максимально комфортно и быстро доехать до этой местности можно через населенный пункт Зеленогорск.

Озеро Зеркальное

Озеро Зеркальное

Этот водоем не зря получил такое название. Оно прозрачное, как стекло. Есть два небольших острова - Любовь и Разлука. Доехать до этой местности легко. В первую очередь нужно добраться до села Зеленая роща, передвигаясь по скоростному Приморскому шоссе. После этого необходимо свернуть направо, по направлению к ст. Яппиля. В этом место можно приехать на электричке. Изначально потребуется доехать изначально до Зеленогорска, потом до выше указанной станции. Но здесь придется быть готовыми к тому, что придется немного пешком пройти до самого водоема.

Невское озеро

Невское озеро

Находится по направлению юго-западу от п. Кузнечное. Это еще одно рыболовное место. Водоем щедро одаривает рыбаков плотвой, ершом, окунем, а также щукой. Озеро отличается по-настоящему величавой красотой. Со всех сторон озеро окружено лесными насаждениями, обрамлено скалами. Время провождения в этом месте принесет огромное удовольствие не только от улова, но в плане эстетики и морального, психологического отдыха.

Заречное озеро

Заречное озеро

Находится рядом с п. Кузнечное. Обязательно понравится всем без исключения любителям рыбачить в тени достаточно зелени. Водоем со всех сторон окружен множеством деревьев. Особо приятно проводить время в этой местности в жаркий день.

Качественная экипировка

Не забывайте о качественное экипировке, ведь это залог хорошей рыбалки