Как эвакуироваться из Ленинграда и добраться живым на большую землю? Из наших дней мы попытаемся вглядеться в судьбы тех, кому выпало пройти этот тяжёлый путь. Отправимся к берегам Ладоги, по которой пролегала Дорога жизни, и погрузимся в историю блокады. Вспомним, как люди искали спасения, почтим память погибших и убедимся в силе человеческого духа.
Вы увидите такие памятники, как Цветок жизни, Балтийские крылья, памятник Полуторке, самолёт ИЛ и памятник детям, рождённым в блокадном Ленинграде.
Посетите мемориал «Разорванное кольцо», музей «Дорога жизни» и прогуляетесь по его территории.
Полюбуетесь панорамой бескрайнего Ладожского озера и дойдёте по берегу до Осиновецкого маяка, который служил важным ориентиром на Дороге жизни.
Вы узнаете:
- Какие шаги были предприняты для обороны Ленинграда в начале войны
- Как менялся быт и жизнь ленинградцев в период блокады
- Как была организована эвакуация гражданского населения с момента начала войны и до первой половины 1942 г.
И многое другое!
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Honda Pilot
- Экскурсия рассчитана на возраст 14+. Дети от 12 лет — по согласованию с гидом
Дополнительные расходы
- Билеты в музей: граждане РФ — 400 ₽ за чел., учащиеся РФ — 200 ₽ за чел., иностранные граждане — 600 ₽ за чел. Понедельник и вторник — выходные дни
- Музей можно посетить с сопровождающим гидом. Если вас более 5 человек, можно заказать экскурсию от музея (по желанию) — от 2500 ₽ за группу + входные билеты
- Обед в кафе
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 137 туристов
Меня зовут Екатерина. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу и области. Высшее образование, исторический факультет. Провожу городские экскурсии разного формата (пешеходные, водные, автобусные, музейные). Организую авторские туры в Санкт-Петербург и пригороды.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
10 июн 2025
Ездили с Екатериной на экскурсию по дороге жизни с 4 детьми 12-18 лет. Это была очень познавательная и интересная экскурсия. Екатерина очень приятная в общении, хороший рассказчик. Мы узнали много нового об этой странице нашей истории. Равнодушным не остался никто. Очень благодарны Екатерине за этот день и искренне рекомендуем данный маршрут!
