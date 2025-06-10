Екатерина

Ездили с Екатериной на экскурсию по дороге жизни с 4 детьми 12-18 лет. Это была очень познавательная и интересная экскурсия. Екатерина очень приятная в общении, хороший рассказчик. Мы узнали много нового об этой странице нашей истории. Равнодушным не остался никто. Очень благодарны Екатерине за этот день и искренне рекомендуем данный маршрут!