Групповая
до 20 чел.
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
Начало: У ж/д вокзала Сестрорецка
«А гуляя вдоль Водосливного канала, увидите Оружейный завод, симпатичные деревянные дома, искусственный водопад и озеро Разлив — одно из старейших действующих водохранилищ мира»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 12:00
24 янв в 12:00
25 янв в 12:00
1290 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
«В конце маршрута вас ожидает памятник "Разорванное кольцо", оригинальный вокзал станции "Ладожское озеро" и настоящий паровоз, а также пляж базы отдыха "Осиновецкий маяк"»
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Дорога жизни на Ладожском озере
Посетить музей, дойти до Осиновецкого маяка и вспомнить историю блокадного Ленинграда
«Полюбуетесь панорамой бескрайнего Ладожского озера и дойдёте по берегу до Осиновецкого маяка, который служил важным ориентиром на Дороге жизни»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
24 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Утренний треккинг у озера Щучье (из Питера)
Начать день с леса, тишины и чая на берегу
Начало: На Васильевском острове
«Рано утром мы отправимся на прогулку по заказнику у живописного озера Щучье»
Завтра в 07:00
22 янв в 06:00
6700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Жизнь и смерть на Дороге жизни: путешествие на Ладожское озеро
Узнать о трагических событиях военных лет и дореволюционном прошлом окрестностей Петербурга
«станция Ладожское озеро и паровоз»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера
Начало: У метро «Василеостровская»
«А в заключительной части прогулки устроим вкусный пикник на берегу Ладожского озера»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Вспомним дни блокады Ленинграда
Проехать по Дороге жизни до берега Ладожского озера и посетить военные мемориалы
Начало: У станции метро «Улица Дыбенко»
«Памятник полуторке — машинам, которые шли по льду Ладожского озера из Кобоны в Ленинград и обратно»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
7800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытые жемчужины Ленинградской области: поездка из Петербурга
Увидеть радоновые озера и крепость Копорье
Начало: У Московского вокзала
1 апр в 11:00
2 апр в 11:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Подземный космос парка «Рускеала» - из Петербурга
Пройти по штольням и штрекам к подземному озеру и насладиться зрелищным шоу «Северное сияние»
Начало: У Казанского собора
«Вы спуститесь вглубь мраморных штолен, где звучит музыка и отражается свет подземного озера»
Расписание: во вторник и среду в 07:15
27 янв в 07:15
28 янв в 07:15
8890 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Поиски слона на Озерках»
Разнообразить прогулку по своему району или открыть новое место на карте в нескучном формате
Начало: У метро «Озерки»
«В живописных Озерках так много воды, что даже из прошлого сюда отправляют людей за ней… Гуляя по району вдали от центра Петербурга, вы неожиданно встречаете растерянного мужчину с ведром»
Завтра в 00:00
22 янв в 00:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в январе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Озера" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 800 до 24 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Озера», 55 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март