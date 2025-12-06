Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся на Валдай. По дороге мы поговорим о том, как формировались Пулковские высоты, как сложилась долина реки Волхова. Вспомним истории знаменитых людей, связанных с этой местностью. В деревне Ручьи мы остановимся у могилы Велимира Хлебникова, судьба которого тесно связана с Валдайской возвышенностью, и посмотрим на трогательный памятник.

Затем посетим старообрядческую деревню — вы узнаете об истории возникновения староверов в этих местах и их традициях. Проедем через деревню Крестцы, известную своей «самоварной улицей». Здесь можно будет попробовать чай из самовара с пирогами.

В Короцко осмотрим возрождающийся монастырь Тихона Задонского — святитель родился в соседней деревне. Вы увидите озеро Короцко и сохранившиеся постройки монастыря. На озере Борое вас ждёт прогулка и дегустация местного сыра (за доплату), который производится на собственной сыроварне.

После обеда побываем в Валдайском Иверском Святоозёрном монастыре: поговорим о патриархе Никоне и посетим восстановленную территорию обители. Желающие смогут посетить Колокольный центр в Валдае, где собраны колокола со всего мира. Экспозиции расскажут об использовании колоколов и колокольчиков в разных областях. Затем разместимся в гостинице и отдохнём.