От Санкт-Петербурга до Валдайской возвышенности: главные места Валдая и «Страны Див»

Полюбоваться Валдайским озером и посетить деревню староверов и Иверский Валдайский монастырь
В нашей мини-экспедиции по знаменитым и труднодоступным местам Новгородской земли вы узнаете о староверческих традициях, погуляете у озера Борое, заглянете в монастыри.

По желанию продегустируете сыр на частной сыроварне и побываете
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в Колокольном центре, где собраны колокола и колокольчики со всего мира.

Мы осмотрим достопримечательности Валдая и «Страны Див», как назвал северную часть Валдайской возвышенности писатель Виталий Бианки. А остановимся мы в живописном месте на берегу Валдайского озера. Вас также ждут увлекательные рассказы и истории о прошлом, настоящем и великих личностях.

От Санкт-Петербурга до Валдайской возвышенности: главные места Валдая и «Страны Див»
От Санкт-Петербурга до Валдайской возвышенности: главные места Валдая и «Страны Див»
От Санкт-Петербурга до Валдайской возвышенности: главные места Валдая и «Страны Див»
Ближайшие даты:
6
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо внести ещё 2500 ₽
Порядок посещения объектов может быть изменён по решению автора тура. Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам, не зависящим от организатора.

Проживание. В гостинице «Амакс Валдайские зори» 3*, в Соловьёвском парке, на берегу Валдайского озера. Размещение 2-местное.

*Фото гостиницы взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание. В стоимость включен завтрак в гостинице. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус туристического класса.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

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Программа тура по дням

1 день

От Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местах

Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся на Валдай. По дороге мы поговорим о том, как формировались Пулковские высоты, как сложилась долина реки Волхова. Вспомним истории знаменитых людей, связанных с этой местностью. В деревне Ручьи мы остановимся у могилы Велимира Хлебникова, судьба которого тесно связана с Валдайской возвышенностью, и посмотрим на трогательный памятник.

Затем посетим старообрядческую деревню — вы узнаете об истории возникновения староверов в этих местах и их традициях. Проедем через деревню Крестцы, известную своей «самоварной улицей». Здесь можно будет попробовать чай из самовара с пирогами.

В Короцко осмотрим возрождающийся монастырь Тихона Задонского — святитель родился в соседней деревне. Вы увидите озеро Короцко и сохранившиеся постройки монастыря. На озере Борое вас ждёт прогулка и дегустация местного сыра (за доплату), который производится на собственной сыроварне.

После обеда побываем в Валдайском Иверском Святоозёрном монастыре: поговорим о патриархе Никоне и посетим восстановленную территорию обители. Желающие смогут посетить Колокольный центр в Валдае, где собраны колокола со всего мира. Экспозиции расскажут об использовании колоколов и колокольчиков в разных областях. Затем разместимся в гостинице и отдохнём.

От Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местахОт Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местахОт Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местахОт Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местахОт Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местахОт Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местахОт Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местахОт Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местахОт Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местахОт Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местах
2 день

Достопримечательности Валдая и Валдайской возвышенности

После завтрака начнём знакомство с Валдаем. Вы увидите главные достопримечательности города, будет возможность выйти к набережной и сделать красивые фотографии Иверского монастыря. Вы узнаете, что такое «Валдайское метро» и какие станции к нему относятся. Также увидите знаменитую дачу «Медведь» Александра Абдулова. Затем вернёмся в гостиницу, заберём вещи и отправимся дальше исследовать интересные локации Валдайской возвышенности.

Есть здесь экотропы, источники и бывшие усадьбы — постараемся добраться до некоторых из них. Затем осмотрим достопримечательности за Валдайским озером. Подъедем к базе отдыха, где была построена дача для Сталина, проедем через посёлок Долгие Бороды, связанный с именем Эльдара Рязанова, прогуляемся по небольшой экотропе к известному с давних времён источнику и выйдем к озеру Ужин. Остановимся у бывшей ГЭС, увидим берег озера, где стояла дача Бианки, и прогуляемся по живописным окрестностям.

Желающие смогут пообедать в кафе на берегу озера Мосно на Валдайской возвышенности. Около 21:00-22:00 вернёмся в Санкт-Петербург.

Достопримечательности Валдая и Валдайской возвышенностиДостопримечательности Валдая и Валдайской возвышенностиДостопримечательности Валдая и Валдайской возвышенностиДостопримечательности Валдая и Валдайской возвышенности

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 940 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак в отеле
  • Экскурсионное сопровождение автором тура
  • Трансферы по маршруту
  • Посещение Иверского Валдайского монастыря
  • Экскурсия по г. Валдай
Что не входит в цену
  • Обед в 1-й день - 900 ₽ (оплачивается заранее)
  • Обед во 2-й день - 700 ₽ (оплачивается заранее)
  • Дегустация на сыроварне - 250 ₽
  • Входные билеты в Колокольный центр - 230₽
  • Экологический сбор за посещение заповедника - 200 ₽
  • Радиооборудование - 360 ₽ (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и всё слышать, заказывается и оплачивается заранее)
  • При 1-местном размещении стоимость тура составит 19 090 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:45
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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