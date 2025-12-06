По желанию продегустируете сыр на частной сыроварне и побываете
дек
Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте необходимо внести ещё 2500 ₽
Порядок посещения объектов может быть изменён по решению автора тура. Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам, не зависящим от организатора.
Проживание. В гостинице «Амакс Валдайские зори» 3*, в Соловьёвском парке, на берегу Валдайского озера. Размещение 2-местное.
*Фото гостиницы взяты с сайта travel.yandex.ru
Питание. В стоимость включен завтрак в гостинице. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Микроавтобус туристического класса.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
От Санкт-Петербурга до Валдая с остановками в примечательных местах
Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся на Валдай. По дороге мы поговорим о том, как формировались Пулковские высоты, как сложилась долина реки Волхова. Вспомним истории знаменитых людей, связанных с этой местностью. В деревне Ручьи мы остановимся у могилы Велимира Хлебникова, судьба которого тесно связана с Валдайской возвышенностью, и посмотрим на трогательный памятник.
Затем посетим старообрядческую деревню — вы узнаете об истории возникновения староверов в этих местах и их традициях. Проедем через деревню Крестцы, известную своей «самоварной улицей». Здесь можно будет попробовать чай из самовара с пирогами.
В Короцко осмотрим возрождающийся монастырь Тихона Задонского — святитель родился в соседней деревне. Вы увидите озеро Короцко и сохранившиеся постройки монастыря. На озере Борое вас ждёт прогулка и дегустация местного сыра (за доплату), который производится на собственной сыроварне.
После обеда побываем в Валдайском Иверском Святоозёрном монастыре: поговорим о патриархе Никоне и посетим восстановленную территорию обители. Желающие смогут посетить Колокольный центр в Валдае, где собраны колокола со всего мира. Экспозиции расскажут об использовании колоколов и колокольчиков в разных областях. Затем разместимся в гостинице и отдохнём.
Достопримечательности Валдая и Валдайской возвышенности
После завтрака начнём знакомство с Валдаем. Вы увидите главные достопримечательности города, будет возможность выйти к набережной и сделать красивые фотографии Иверского монастыря. Вы узнаете, что такое «Валдайское метро» и какие станции к нему относятся. Также увидите знаменитую дачу «Медведь» Александра Абдулова. Затем вернёмся в гостиницу, заберём вещи и отправимся дальше исследовать интересные локации Валдайской возвышенности.
Есть здесь экотропы, источники и бывшие усадьбы — постараемся добраться до некоторых из них. Затем осмотрим достопримечательности за Валдайским озером. Подъедем к базе отдыха, где была построена дача для Сталина, проедем через посёлок Долгие Бороды, связанный с именем Эльдара Рязанова, прогуляемся по небольшой экотропе к известному с давних времён источнику и выйдем к озеру Ужин. Остановимся у бывшей ГЭС, увидим берег озера, где стояла дача Бианки, и прогуляемся по живописным окрестностям.
Желающие смогут пообедать в кафе на берегу озера Мосно на Валдайской возвышенности. Около 21:00-22:00 вернёмся в Санкт-Петербург.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 940 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак в отеле
- Экскурсионное сопровождение автором тура
- Трансферы по маршруту
- Посещение Иверского Валдайского монастыря
- Экскурсия по г. Валдай
Что не входит в цену
- Обед в 1-й день - 900 ₽ (оплачивается заранее)
- Обед во 2-й день - 700 ₽ (оплачивается заранее)
- Дегустация на сыроварне - 250 ₽
- Входные билеты в Колокольный центр - 230₽
- Экологический сбор за посещение заповедника - 200 ₽
- Радиооборудование - 360 ₽ (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и всё слышать, заказывается и оплачивается заранее)
- При 1-местном размещении стоимость тура составит 19 090 ₽