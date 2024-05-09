Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 990 ₽
|Пенсионеры
|27 890 ₽
|Школьники
|27 890 ₽
|Студенты
|27 890 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Проживание. В загородном туркомплексе на берегу Ладоги «Белые Мосты», размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату. На территории туркомплекса есть свой ресторан, где вы сможете попробовать местные блюда.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"
Встречаемся и отправляемся в горный парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века и осмотрим руины кирхи Яккима, где несколько лет назад был организован музей под открытым небом «Город ангелов» с деревянными скульптурами ангелов в необычных образах.
После обеда едем к каскаду лесных водопадов — Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.
В 16:30 прибудем в парк. Вы полюбуетесь живописными скалами Мраморного каньона — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Можно посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.
В 20:00 разместимся в туристическом комплексе. Вечером желающие могут пожарить шашлык.
Дополнительные экскурсии или свободное время
Сегодня вы можете выбрать из вариантов экскурсий (за доплату): отправиться к водопадам Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты или поучаствовать в интерактивном мастер-классе по добыче граната.
После обеда — свободное время. Можно отдохнуть на территории комплекса или снова посетить парк «Рускеала», прогуляться по городу Сортавала и заглянуть в музей Кронида Гоголева, чтобы полюбоваться коллекцией его рельефных картин, вырезанных из дерева, снова съездить к водопадам Ахвенкоски.
Вечером желающие погреются в русской баньке или сауне.
Свободное время, экскурсии на выбор
Этот день вы снова можете провести по своему усмотрению: съездить на экскурсию к водопадам, если не поехали вчера, примерить на себя роль кладоискателя на мастер-классе по добыче граната.
После обеда — свободное время. Можно развлечься в горном парке, прогуляться и отдохнуть на турбазе: насладиться чистым воздухом в окружении хвойного леса и спокойствием и единением с живописной карельской природой, пройтись вдоль озера, дойти до небольшого водопада и посмотреть на медвежат, которые живут на территории туркомплекса.
Свободный день
Утром у вас снова будет возможность посетить экскурсии, а после обеда — свободное время для отдыха по-карельски: можно пожарить шашлык, попариться в русской бане или финской сауне и насладиться тишиной вдали от шума и суеты городов.
Экскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака можно снова отдохнуть на территории туркомплекса или отправиться к водопадам. Пообедав, побываем в заливе Кирьявалахти, а затем желающие самостоятельно прогуляются по Сортавале и посетят интерактивный музей «Город Викингов». Здесь вас ждут мастерские и тир, дегустация медовухи и фотосессия в исторических костюмах.
Совершим трассовую экскурсию по Сортавале, а во второй половине дня заедем в Центр шунгита — уникального минерала, обладающего целебными свойствами. Вы узнаете о пользе шунгита и поучаствуете в дегустации карельских бальзамов и настоек.
В 19:00 заглянем в магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут знаменитую карельскую рыбу. Затем — возвращение в Санкт-Петербург.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (размер автобуса зависит от размера группы)
- Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
- Проживание в туристическом комплексе, беседки на берегу озера и мангалы
- Горячие завтраки
- Все трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Обед 1 - 500 руб., ужин 1 - 700 руб., обед 2 - 700 руб., ужин 2 - 700 руб., обед 3 - 700 руб., ужин 3 - 700 руб., обед 4 - 700 руб., ужин 4 - 700 руб., обед 5 - 700 руб
- Доплата за одноместное размещение - 6000 руб
- Входной билет в парк «Рускеала»: взрослые - 600 руб., лица 60+ и студенты - 400 руб., школьники 7+ - 350 руб., дети до 7 лет - бесплатно
- Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм: 200 руб. - взрослые 100 руб. - студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
- Проход по экотропе над водопадом: 400 руб. - взрослые 300 руб. - пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно
- Экскурсия к большим карельским водопадам и мастер-класс по добыче граната - 1800 руб. с человека
- Экскурсия «Гранитные тропы линии U» - от 250 руб
- Полёт на троллее (7+) - 2000 руб
- Экскурсия «Подземная Рускеала» 7+: 2000 руб. - взрослые 750 руб. - школьники, 1000 руб. - студенты
- Развлечения и экскурсии в парке «Рускеала»: по ценам парка
- Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 руб. Тировая зона в музее живой истории - от 150 руб
- Аренда шампуров - 150 руб
- Банный комплекс: русская баня - 4000 руб. /2 часа, сауна - 2000 руб. /2 часа, веник - 300 руб
- «Город ангелов»: взрослые - 250 руб. школьники, студенты и пенсионеры - 200 руб
- Развлечения и прокат спортинвентаря в туркомплексе (по сезону): по ценам туркомплекса
- Вход в город викингов: 650 руб. - взрослые 550 руб. - школьники, студенты, пенсионеры
- Прокат лодки в «Рускеала» - 1200 руб. /40 минут за лодку до 4 человек
- Водная прогулка на самоходной платформе в «Рускеала» (30 минут) - 400 руб