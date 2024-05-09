Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус

Предлагаем на время забыть о ежедневных заботах и шуме городов и пожить в уютных домиках на берегу Ладоги — вас ждёт настоящий отпуск и перезагрузка! Три дня у вас будет на то, чтобы делать всё, что хочется: здесь большой выбор услуг — от экскурсий до активных развлечений для всей семьи, есть русская баня и финская сауна, беседки и мангалы, живописная территория со своим водопадом и даже медвежатами! В остальные дни мы посетим знаменитый горный парк «Рускеала», заглянем в Центр шунгита и прогуляемся у водопадов. А ещё вас ждёт дегустация бальзамов и настоек. Испытайте на себе отдых по-карельски! .
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 990 ₽
Пенсионеры27 890 ₽
Школьники27 890 ₽
Студенты27 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Проживание. В загородном туркомплексе на берегу Ладоги «Белые Мосты», размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату. На территории туркомплекса есть свой ресторан, где вы сможете попробовать местные блюда.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"

Встречаемся и отправляемся в горный парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века и осмотрим руины кирхи Яккима, где несколько лет назад был организован музей под открытым небом «Город ангелов» с деревянными скульптурами ангелов в необычных образах.

После обеда едем к каскаду лесных водопадов — Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.

В 16:30 прибудем в парк. Вы полюбуетесь живописными скалами Мраморного каньона — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Можно посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.

В 20:00 разместимся в туристическом комплексе. Вечером желающие могут пожарить шашлык.

Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"
2 день

Дополнительные экскурсии или свободное время

Сегодня вы можете выбрать из вариантов экскурсий (за доплату): отправиться к водопадам Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты или поучаствовать в интерактивном мастер-классе по добыче граната.

После обеда — свободное время. Можно отдохнуть на территории комплекса или снова посетить парк «Рускеала», прогуляться по городу Сортавала и заглянуть в музей Кронида Гоголева, чтобы полюбоваться коллекцией его рельефных картин, вырезанных из дерева, снова съездить к водопадам Ахвенкоски.

Вечером желающие погреются в русской баньке или сауне.

Дополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное время
3 день

Свободное время, экскурсии на выбор

Этот день вы снова можете провести по своему усмотрению: съездить на экскурсию к водопадам, если не поехали вчера, примерить на себя роль кладоискателя на мастер-классе по добыче граната.

После обеда — свободное время. Можно развлечься в горном парке, прогуляться и отдохнуть на турбазе: насладиться чистым воздухом в окружении хвойного леса и спокойствием и единением с живописной карельской природой, пройтись вдоль озера, дойти до небольшого водопада и посмотреть на медвежат, которые живут на территории туркомплекса.

Свободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выбор
4 день

Свободный день

Утром у вас снова будет возможность посетить экскурсии, а после обеда — свободное время для отдыха по-карельски: можно пожарить шашлык, попариться в русской бане или финской сауне и насладиться тишиной вдали от шума и суеты городов.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Экскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака можно снова отдохнуть на территории туркомплекса или отправиться к водопадам. Пообедав, побываем в заливе Кирьявалахти, а затем желающие самостоятельно прогуляются по Сортавале и посетят интерактивный музей «Город Викингов». Здесь вас ждут мастерские и тир, дегустация медовухи и фотосессия в исторических костюмах.

Совершим трассовую экскурсию по Сортавале, а во второй половине дня заедем в Центр шунгита — уникального минерала, обладающего целебными свойствами. Вы узнаете о пользе шунгита и поучаствуете в дегустации карельских бальзамов и настоек.

В 19:00 заглянем в магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут знаменитую карельскую рыбу. Затем — возвращение в Санкт-Петербург.

Экскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-Петербург

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (размер автобуса зависит от размера группы)
  • Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
  • Проживание в туристическом комплексе, беседки на берегу озера и мангалы
  • Горячие завтраки
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обед 1 - 500 руб., ужин 1 - 700 руб., обед 2 - 700 руб., ужин 2 - 700 руб., обед 3 - 700 руб., ужин 3 - 700 руб., обед 4 - 700 руб., ужин 4 - 700 руб., обед 5 - 700 руб
  • Доплата за одноместное размещение - 6000 руб
  • Входной билет в парк «Рускеала»: взрослые - 600 руб., лица 60+ и студенты - 400 руб., школьники 7+ - 350 руб., дети до 7 лет - бесплатно
  • Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм: 200 руб. - взрослые 100 руб. - студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
  • Проход по экотропе над водопадом: 400 руб. - взрослые 300 руб. - пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно
  • Экскурсия к большим карельским водопадам и мастер-класс по добыче граната - 1800 руб. с человека
  • Экскурсия «Гранитные тропы линии U» - от 250 руб
  • Полёт на троллее (7+) - 2000 руб
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» 7+: 2000 руб. - взрослые 750 руб. - школьники, 1000 руб. - студенты
  • Развлечения и экскурсии в парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 руб. Тировая зона в музее живой истории - от 150 руб
  • Аренда шампуров - 150 руб
  • Банный комплекс: русская баня - 4000 руб. /2 часа, сауна - 2000 руб. /2 часа, веник - 300 руб
  • «Город ангелов»: взрослые - 250 руб. школьники, студенты и пенсионеры - 200 руб
  • Развлечения и прокат спортинвентаря в туркомплексе (по сезону): по ценам туркомплекса
  • Вход в город викингов: 650 руб. - взрослые 550 руб. - школьники, студенты, пенсионеры
  • Прокат лодки в «Рускеала» - 1200 руб. /40 минут за лодку до 4 человек
  • Водная прогулка на самоходной платформе в «Рускеала» (30 минут) - 400 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской площади, 08:40 - отправление от станции метро «Проспект Просвещения»
Завершение: Санкт-Петербург, 22:30-23:00 - станция метро «Проспект Просвещения»; 23:00-23:30 - прибытие к Казанскому собору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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