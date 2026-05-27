Отправляемся в особый северный мир, где дремучие леса, тихие реки и старинные дороги ведут к монастырям, словно спрятанным от времени. Вы проедете по вепсским землям, услышите истории древнего народа и посетите места, где веками сохраняется духовная жизнь.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Дорога по вепсским землям (до 4 ч)

По пути из Петербурга вы проедете через Межозерье и узнаете о народе вепсов, старинных трактах и границе Руси и Швеции. Сделаем остановку для отдыха и лёгкого завтрака.

Введено-Оятский монастырь (около 1,5 ч)

Одна из древнейших обителей Северо-Запада. Здесь находится усыпальница родителей Александра Свирского и знаменитый целебный источник.

Покрово-Тервенический монастырь (около 1 ч)

Женская обитель на берегу озера с живописной архитектурой и каскадной лестницей. При желании можно посетить источник.

Александро-Свирский монастырь (около 1 ч)

Главная духовная точка маршрута. Вы увидите древние храмы с фресками, узнаете о жизни святого и сможете поклониться его мощам.

Свободное время и обед

По пути будет остановка на обед (по желанию) и время для спокойной прогулки по территории монастыря.

Тайминг

7:30 — выезд из Санкт-Петербурга

11:00 — Введено-Оятский монастырь

14:00 — Покрово-Тервенический монастырь

15:30 — обед

16:30 — Александро-Свирский монастырь

22:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Трансфер — на комфортабельном автобусе

Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы