Три монастыря у Ладожского озера - из Петербурга

Побывать в заповедных вепсcких землях и прикоснуться к святыням Русского Севера
Отправляемся в особый северный мир, где дремучие леса, тихие реки и старинные дороги ведут к монастырям, словно спрятанным от времени.

Вы проедете по вепсским землям, услышите истории древнего народа и посетите места, где веками сохраняется духовная жизнь.
Описание экскурсии

Дорога по вепсским землям (до 4 ч)

По пути из Петербурга вы проедете через Межозерье и узнаете о народе вепсов, старинных трактах и границе Руси и Швеции. Сделаем остановку для отдыха и лёгкого завтрака.

Введено-Оятский монастырь (около 1,5 ч)

Одна из древнейших обителей Северо-Запада. Здесь находится усыпальница родителей Александра Свирского и знаменитый целебный источник.

Покрово-Тервенический монастырь (около 1 ч)

Женская обитель на берегу озера с живописной архитектурой и каскадной лестницей. При желании можно посетить источник.

Александро-Свирский монастырь (около 1 ч)

Главная духовная точка маршрута. Вы увидите древние храмы с фресками, узнаете о жизни святого и сможете поклониться его мощам.

Свободное время и обед

По пути будет остановка на обед (по желанию) и время для спокойной прогулки по территории монастыря.

Тайминг

7:30 — выезд из Санкт-Петербурга
11:00 — Введено-Оятский монастырь
14:00 — Покрово-Тервенический монастырь
15:30 — обед
16:30 — Александро-Свирский монастырь
22:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Трансфер — на комфортабельном автобусе
  • Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — около 650 ₽
  • Пожертвования в монастырях: Александро-Свирский — 300 ₽, Введено-Оятский — 200 ₽, Покрово-Тервенический — около 100 ₽

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Невском районе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

