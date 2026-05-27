Побывать в заповедных вепсcких землях и прикоснуться к святыням Русского Севера
Отправляемся в особый северный мир, где дремучие леса, тихие реки и старинные дороги ведут к монастырям, словно спрятанным от времени.
Вы проедете по вепсским землям, услышите истории древнего народа и посетите места, где веками сохраняется духовная жизнь.
Описание экскурсии
Дорога по вепсским землям (до 4 ч)
По пути из Петербурга вы проедете через Межозерье и узнаете о народе вепсов, старинных трактах и границе Руси и Швеции. Сделаем остановку для отдыха и лёгкого завтрака.
Введено-Оятский монастырь (около 1,5 ч)
Одна из древнейших обителей Северо-Запада. Здесь находится усыпальница родителей Александра Свирского и знаменитый целебный источник.
Покрово-Тервенический монастырь (около 1 ч)
Женская обитель на берегу озера с живописной архитектурой и каскадной лестницей. При желании можно посетить источник.
Александро-Свирский монастырь (около 1 ч)
Главная духовная точка маршрута. Вы увидите древние храмы с фресками, узнаете о жизни святого и сможете поклониться его мощам.
Свободное время и обед
По пути будет остановка на обед (по желанию) и время для спокойной прогулки по территории монастыря.
Тайминг
7:30 — выезд из Санкт-Петербурга 11:00 — Введено-Оятский монастырь 14:00 — Покрово-Тервенический монастырь 15:30 — обед 16:30 — Александро-Свирский монастырь 22:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
Трансфер — на комфортабельном автобусе
Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Обед — около 650 ₽
Пожертвования в монастырях: Александро-Свирский — 300 ₽, Введено-Оятский — 200 ₽, Покрово-Тервенический — около 100 ₽
3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Невском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
