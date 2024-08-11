Это оптимальный маршрут для самого полного знакомства с Карелией. За 2 дня вы сможете увидеть 10 самых популярных достопримечательностей Карелии. Наше путешествие начнется в Приозерске, где вы осмотрите средневековую крепость
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тура
Откройте для себя Карелию
Этот тур предлагает уникальную возможность погрузиться в красоту "Края тысячи озер" всего за два дня. Вы сможете увидеть 10 самых известных достопримечательностей Карелии, что сделает ваше путешествие незабываемым.
Преимущества двухдневного путешествия
Двухдневное путешествие идеально подходит для тех, кто хочет провести выходные с пользой и удовольствием. Вы сможете:
- Посетить разнообразные природные и культурные объекты;
- Получить новые впечатления и эмоции;
- Создать яркие воспоминания с близкими и друзьями.
Что вас ждет
В ходе тура вы сможете насладиться красотой карельских озер, величественных лесов и уникальных памятников архитектуры. Это отличная возможность увидеть, как природа и культура переплетаются в этом удивительном регионе.
Не упустите шанс
Не упустите возможность открыть для себя все прелести Карелии. Присоединяйтесь к нашему туру и проведите выходные, которые запомнятся надолго!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый. Одноместный номер
|от 12 300 ₽
|Школьники. Цена за человека в 2-х местном номере
|от 9 000 ₽
|Взрослый. Цена за человека в 2-х местном номере
|от 10 150 ₽
|Студенты/пенсионеры. Цена за человека в 2-х местном номере
|от 9 700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия "Северная сага"
- Входные билеты в заповедник «Кивач» и музей природы
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
- Свободное посещение Александро-Свирского монастыря
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- При наличии времени - внешний осмотр крепости Корела (может быть отменен в связи с дорожной ситуацией)
- Посещение комплекса «Фермерская усадьба»
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат лодок, веревочный парк, троллей и другое): по ценам парка
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел
Место начала и завершения?
М. пл. Восстания / м. Дыбенко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 207 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
11 авг 2024
И
Ирина
7 мая 2024
И
Ирина
5 мая 2024
Все, что заявлено в программе экскурсии, мы посмотрели. Несмотря на не очень теплую погоду и микроавтобус, время провели замечательно. Чудесный экскурсовод, профессионал своего дела Кирилл Жиховский кроме истории и географии этих мест обогатил нас знаниями ещё много чего. При этом, ни один из его рассказов не был скучен! Отдельное спасибо за лекцию по геологии и фильм в пути!!!!
О
Оксана
25 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Немного подвела погода. Особая благодарность замечательному гиду Валентине. Глубокие знания, интересная подача материала, доброжелательность, готовность ответить на вопросы. Возвращаемся с большим багажом новых знаний и впечатлений. Отдельное спасибо водителю - профессионалу Сергею. Надеюсь вернуться.
А
Анастасия
26 мар 2024
А
Алёна
26 мар 2024
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому:
1. Очень интересно рассказывает;
2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
1. Очень интересно рассказывает;
2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
М
Медведюк
26 мар 2024
2х дневная экскурсия нам с мужем очень понравилась. Прекрасно организована, интересна, насыщенна. Особая благодарность профессионализму водителя Александра и прекрасному гиду Ивану. Они показали высокий мастер класс каждый в своей профессии.
Т
Тамара
20 мар 2024
В
Виктория
5 мар 2024
A
Antoskaitm
25 фев 2024
Первая групповая экскурсия которая мне действительно понравилась, но предпочел я бы индивидуальную.
Для туристов
выбирайте поездку на собаках она прикольные чем олени.
В рускеле не стоит идти зимой по трассе лошади она длинная
Для туристов
выбирайте поездку на собаках она прикольные чем олени.
В рускеле не стоит идти зимой по трассе лошади она длинная
В
Вита
11 фев 2024
Состоялся наш первый двухдневный автобусный тур. Тур оказался шикарным! Александр, водитель нашего автобуса, очень аккуратно и профессионально перевозил нас в течении 2х дней! Полное ощущение покоя и уверенности в водителе.
Отдельная
Отдельная
Л
Людмила
8 фев 2024
Спасибо за море змоций и впечатлений!!!
Н
Наталья
7 фев 2024
О
Ольга
5 фев 2024
Д
Дарья
3 фев 2024
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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