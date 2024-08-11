Это оптимальный маршрут для самого полного знакомства с Карелией. За 2 дня вы сможете увидеть 10 самых популярных достопримечательностей Карелии. Наше путешествие начнется в Приозерске, где вы осмотрите средневековую крепость

Корела. Затем вы отправитесь в Сортавалу. После обеда вы окажетесь на лесной реке Тохмайоки, где увидите незамерзающие Рускеальские водопады. Далее вас ждет экскурсия по горному парку Рускеала в зимней подсветке. Вечером вы отправитесь в Петрозаводск. Затем мы поедем к водопаду Кивач в одноименном заповеднике в центре Карелии. И это только половина нашей программы!

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Описание тура

Откройте для себя Карелию

Этот тур предлагает уникальную возможность погрузиться в красоту "Края тысячи озер" всего за два дня. Вы сможете увидеть 10 самых известных достопримечательностей Карелии, что сделает ваше путешествие незабываемым.

Преимущества двухдневного путешествия

Двухдневное путешествие идеально подходит для тех, кто хочет провести выходные с пользой и удовольствием. Вы сможете:

Посетить разнообразные природные и культурные объекты;

Получить новые впечатления и эмоции;

Создать яркие воспоминания с близкими и друзьями.

Что вас ждет

В ходе тура вы сможете насладиться красотой карельских озер, величественных лесов и уникальных памятников архитектуры. Это отличная возможность увидеть, как природа и культура переплетаются в этом удивительном регионе.

Не упустите шанс

Не упустите возможность открыть для себя все прелести Карелии. Присоединяйтесь к нашему туру и проведите выходные, которые запомнятся надолго!