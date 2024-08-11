10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы

Путешествие к водопаду Кивач: экскурсия в заповедник из Санкт-Петербурга
Это оптимальный маршрут для самого полного знакомства с Карелией. За 2 дня вы сможете увидеть 10 самых популярных достопримечательностей Карелии. Наше путешествие начнется в Приозерске, где вы осмотрите средневековую крепость
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Корела. Затем вы отправитесь в Сортавалу. После обеда вы окажетесь на лесной реке Тохмайоки, где увидите незамерзающие Рускеальские водопады. Далее вас ждет экскурсия по горному парку Рускеала в зимней подсветке. Вечером вы отправитесь в Петрозаводск. Затем мы поедем к водопаду Кивач в одноименном заповеднике в центре Карелии. И это только половина нашей программы!

4.68
207 отзывов
10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Откройте для себя Карелию

Этот тур предлагает уникальную возможность погрузиться в красоту "Края тысячи озер" всего за два дня. Вы сможете увидеть 10 самых известных достопримечательностей Карелии, что сделает ваше путешествие незабываемым.

Преимущества двухдневного путешествия

Двухдневное путешествие идеально подходит для тех, кто хочет провести выходные с пользой и удовольствием. Вы сможете:

  • Посетить разнообразные природные и культурные объекты;
  • Получить новые впечатления и эмоции;
  • Создать яркие воспоминания с близкими и друзьями.

Что вас ждет

В ходе тура вы сможете насладиться красотой карельских озер, величественных лесов и уникальных памятников архитектуры. Это отличная возможность увидеть, как природа и культура переплетаются в этом удивительном регионе.

Не упустите шанс

Не упустите возможность открыть для себя все прелести Карелии. Присоединяйтесь к нашему туру и проведите выходные, которые запомнятся надолго!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый. Одноместный номерот 12 300 ₽
Школьники. Цена за человека в 2-х местном номереот 9 000 ₽
Взрослый. Цена за человека в 2-х местном номереот 10 150 ₽
Студенты/пенсионеры. Цена за человека в 2-х местном номереот 9 700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия "Северная сага"
  • Входные билеты в заповедник «Кивач» и музей природы
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
  • Свободное посещение Александро-Свирского монастыря
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • При наличии времени - внешний осмотр крепости Корела (может быть отменен в связи с дорожной ситуацией)
  • Посещение комплекса «Фермерская усадьба»
Что не входит в цену
  • ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
  • Ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
  • Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат лодок, веревочный парк, троллей и другое): по ценам парка
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел
Место начала и завершения?
М. пл. Восстания / м. Дыбенко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 207 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
162
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30
3
11
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2
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2
А
11 авг 2024
И
7 мая 2024
И
5 мая 2024
Все, что заявлено в программе экскурсии, мы посмотрели. Несмотря на не очень теплую погоду и микроавтобус, время провели замечательно. Чудесный экскурсовод, профессионал своего дела Кирилл Жиховский кроме истории и географии этих мест обогатил нас знаниями ещё много чего. При этом, ни один из его рассказов не был скучен! Отдельное спасибо за лекцию по геологии и фильм в пути!!!!
О
25 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Немного подвела погода. Особая благодарность замечательному гиду Валентине. Глубокие знания, интересная подача материала, доброжелательность, готовность ответить на вопросы. Возвращаемся с большим багажом новых знаний и впечатлений. Отдельное спасибо водителю - профессионалу Сергею. Надеюсь вернуться.
А
26 мар 2024
А
26 мар 2024
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому:
1. Очень интересно рассказывает;
2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
М
26 мар 2024
2х дневная экскурсия нам с мужем очень понравилась. Прекрасно организована, интересна, насыщенна. Особая благодарность профессионализму водителя Александра и прекрасному гиду Ивану. Они показали высокий мастер класс каждый в своей профессии.
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Экскурсовод Иван обладает прекрасным даром изложения, много интересного и захватывающего поведал нам, был очень терпелив и тактичен со всеми. Большое спасибо за эту экскурсию, летом хотим ещё раз посетить эти красивейшие места.

Т
20 мар 2024
В
5 мар 2024
A
25 фев 2024
Первая групповая экскурсия которая мне действительно понравилась, но предпочел я бы индивидуальную.
Для туристов
выбирайте поездку на собаках она прикольные чем олени.
В рускеле не стоит идти зимой по трассе лошади она длинная
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и не о чем, трата времени. Подсветки вы уже не увидите и спуск в пещеры в группе не получится только индивидуально.
Номер можно заказать самостоятельно, но обсудите это с компанией.
Для компании
Помойте окна у автобусов, плохо видно.
Для покупки сувениров, комуто не нужно столько времени и лучше просто показать где это и в свободное время они сами купят. А то просто стоять и ждать всех пустая трата времени.

В
11 фев 2024
Состоялся наш первый двухдневный автобусный тур. Тур оказался шикарным! Александр, водитель нашего автобуса, очень аккуратно и профессионально перевозил нас в течении 2х дней! Полное ощущение покоя и уверенности в водителе.
Отдельная
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признательность Наталье Ворониной, нашему изумительному и деликатному экскурсоводу!
Огромный объем качественной информации, комфортная подача, понимание потребностей своих экскурсантов, все это органично сплелись в Наталье! ОГРОМНЕЙШАЯ благодарность от семьи Никифоровых!
Крошечным минусом в этой поездке стал отель. Но тут мы сами виноваты, взяли тур за 1 день до выезда.

Л
8 фев 2024
Спасибо за море змоций и впечатлений!!!
Н
7 фев 2024
О
5 фев 2024
Д
3 фев 2024

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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