Описание экскурсии
Организационные детали
Возьмите с собой паспорт и при необходимости льготный документ. На маршруте могут отсутствовать терминалы для бесконтактной оплаты, рекомендуются наличные. Одежда должна быть удобной, по сезону. Возможны изменения в порядке посещения объектов и задержки из-за форс-мажоров, нужен запас времени (около 3 часов) после окончания тура.
Питание. В стоимость включён завтрак (шведский стол). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортабельные автобусы 2024–2025 годов выпуска (от 18 до 55 мест), оборудованные ремнями безопасности, климат-контролем, телевизором и микрофоном для гида. Все сиденья расположены по ходу движения.
Возраст участников. 3+.
Уровень сложности. Минимальный: автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Великий Новгород - от истоков Руси до духовных святынь
Встречаемся и отправляемся в насыщенное мини-путешествие. Автобус будет подан за 15 минут до выезда. Есть возможность присоединиться к группе у станции метро «Московская» в 8:30. Вы также можете приехать из Москвы, поезд № 042А прибывает в Новгород в 6:20. До встречи с участниками из Санкт-Петербурга у вас будет время осмотреть город самостоятельно или немного отдохнуть.
9:00–11:00 — переезд и вводная экскурсия. Гид расскажет о прошлом Новгорода: вечевой республике, где народ самостоятельно выбирал князей, Александре Невском и других легендарных правителях, а также главных символах города — детинце и Ярославовом дворище.
11:00–13:00 — обзорная экскурсия по Новгороду. Вы прочувствуете атмосферу древнего города, где черпали вдохновение Достоевский и другие выдающиеся личности. 13:10–13:40 — Ярославово дворище. На берегу Волхова располагался центр торговли средневекового Новгорода. Здесь кипела ярмарочная жизнь, стояли амбары и пристани, а на вече решались судьбы государства. Вы узнаете, какое значение это место имело для истории всей Руси.
14:00–14:45 — обед. 15:10–16:10 — посещение Новгородского детинца. Самый древний кремль России хранит память о ключевых событиях русской истории. Здесь Александр Невский готовился к битве, Владимир крестил новгородцев, а Ярослав Мудрый писал первые законы. Далее осмотрим Софийский собор — древнейший каменный храм Северной Руси, возведённый в 11 веке князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого. Он всего на несколько лет моложе киевской Софии и стал эталоном храмовой архитектуры. Увидим памятник «Тысячелетие России» — на бронзовом монументе запечатлены 128 выдающихся фигур, от Рюрика до Александра Пушкина. Авторы Микешин, Гартман и Шредер воплотили здесь целую летопись в лицах.
16:30–17:00 — заселение в гостиницу.
17:30–18:15 — экскурсия в Варлаамо-Хутынский монастырь. В обители, основанной в 12 веке, сохранилась память о преподобном Варлааме Хутынском. Здесь до сих пор чувствуется особая духовная сила, а святыни почитаются как чудотворные.
18:30 — ужин и свободное время.
Старая Русса: курорт, легенды и сладости
После завтрака в 7:00–7:45 посетим усадьбу рушанина, где вы познакомитесь с бытом Древней Руси. Реконструкции интерьеров и атмосфера старины позволят прочувствовать эпоху и сделать яркие фотографии.
11:30–12:30 — дом-музей Фёдора Достоевского. Экскурсия раскроет личную сторону жизни великого писателя: семейные истории, бытовые детали и редкие факты о его пребывании в Старой Руссе.
13:00–13:45 — обед. 14:00–15:30 — прогулка по Старой Руссе. Основанный в 1167 году, город был важной точкой торгового пути «из варяг в греки». Сегодня это знаменитый бальнеологический курорт с 170-летней историей. Минеральные источники и целебные грязи сделали его символом здоровья и восстановления.
15:30–17:00 — курорт «Старая Русса». Вы узнаете, чем он уникален, в питьевой галерее попробуете воду из источников № 11 и № 12, каждый из которых имеет особый химический состав и температуру. А у Муравьёвского фонтана — самого мощного минерального источника Европы, выбрасывающего 70 литров воды каждую секунду, — ощутите на себе целебные пары.
17:30–18:00 — дегустация мёда и сладостей. Вы попробуете традиционные лакомства: свежие медовые соты, сладости с минеральной солью и ароматный чай. Эти вкусы хранят традиции Новгородской земли.
22:30–23:00 — возвращение в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8450 ₽
|Дети до 7 лет
|8385 ₽
|Пенсионеры
|8385 ₽
|Школьники
|8385 ₽
|Студенты
|8385 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице Великого Новгорода
- Завтрак (шведский стол)
- Дегустация мёда и сладостей
- Проезд на автобусе экскурсионного класса
- Сопровождение профессиональным гидом
- Трассовая экскурсия в Великий Новгород
- Обзорная экскурсия по Новгороду
- Экскурсия по Ярославову дворищу
- Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю
- Осмотр Софийского собора и памятника «Тысячелетие России»
- Экскурсия в Варлаамо-Хутынский монастырь
- Пешая экскурсия по Старой Руссе
- Посещение питьевой галереи и Муравьевского фонтана
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - 600-650 ₽ за приём
- Дом-музей Достоевского - 300 ₽
- Усадьба рушанина - 300 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 3500 ₽