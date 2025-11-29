Мои заказы

Автобусный тур для всей семьи: Великий Новгород и Старая Русса

Посетить дом-музей Фёдора Достоевского, попробовать медовые соты и погулять по Новгородскому кремлю
Приглашаем в путешествие по самому сердцу Древней Руси — от величественного Новгородского кремля, где зарождалась государственность, до целебных источников старинного курорта Старая Русса.

Вас ждут прогулки по Ярославову дворищу, знакомство с
Софийским собором и Варлаамо-Хутынским монастырём, а также визит в дом-музей Фёдора Достоевского.

В «Усадьбе средневекового рушанина» история оживёт на ваших глазах, а дегустация мёда и сладостей подарит вкус настоящего русского прошлого.

А попробовав воду из знаменитых минеральных источников, вы поймёте, почему сюда приезжали за здоровьем и вдохновением веками.

Описание экскурсии

Организационные детали

Возьмите с собой паспорт и при необходимости льготный документ. На маршруте могут отсутствовать терминалы для бесконтактной оплаты, рекомендуются наличные. Одежда должна быть удобной, по сезону. Возможны изменения в порядке посещения объектов и задержки из-за форс-мажоров, нужен запас времени (около 3 часов) после окончания тура.

Питание. В стоимость включён завтрак (шведский стол). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельные автобусы 2024–2025 годов выпуска (от 18 до 55 мест), оборудованные ремнями безопасности, климат-контролем, телевизором и микрофоном для гида. Все сиденья расположены по ходу движения.

Возраст участников. 3+.

Уровень сложности. Минимальный: автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Великий Новгород - от истоков Руси до духовных святынь

Встречаемся и отправляемся в насыщенное мини-путешествие. Автобус будет подан за 15 минут до выезда. Есть возможность присоединиться к группе у станции метро «Московская» в 8:30. Вы также можете приехать из Москвы, поезд № 042А прибывает в Новгород в 6:20. До встречи с участниками из Санкт-Петербурга у вас будет время осмотреть город самостоятельно или немного отдохнуть.

9:00–11:00 — переезд и вводная экскурсия. Гид расскажет о прошлом Новгорода: вечевой республике, где народ самостоятельно выбирал князей, Александре Невском и других легендарных правителях, а также главных символах города — детинце и Ярославовом дворище.

11:00–13:00 — обзорная экскурсия по Новгороду. Вы прочувствуете атмосферу древнего города, где черпали вдохновение Достоевский и другие выдающиеся личности. 13:10–13:40 — Ярославово дворище. На берегу Волхова располагался центр торговли средневекового Новгорода. Здесь кипела ярмарочная жизнь, стояли амбары и пристани, а на вече решались судьбы государства. Вы узнаете, какое значение это место имело для истории всей Руси.

14:00–14:45 — обед. 15:10–16:10 — посещение Новгородского детинца. Самый древний кремль России хранит память о ключевых событиях русской истории. Здесь Александр Невский готовился к битве, Владимир крестил новгородцев, а Ярослав Мудрый писал первые законы. Далее осмотрим Софийский собор — древнейший каменный храм Северной Руси, возведённый в 11 веке князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого. Он всего на несколько лет моложе киевской Софии и стал эталоном храмовой архитектуры. Увидим памятник «Тысячелетие России» — на бронзовом монументе запечатлены 128 выдающихся фигур, от Рюрика до Александра Пушкина. Авторы Микешин, Гартман и Шредер воплотили здесь целую летопись в лицах.

16:30–17:00 — заселение в гостиницу.

17:30–18:15 — экскурсия в Варлаамо-Хутынский монастырь. В обители, основанной в 12 веке, сохранилась память о преподобном Варлааме Хутынском. Здесь до сих пор чувствуется особая духовная сила, а святыни почитаются как чудотворные.

18:30 — ужин и свободное время.

2 день

Старая Русса: курорт, легенды и сладости

После завтрака в 7:00–7:45 посетим усадьбу рушанина, где вы познакомитесь с бытом Древней Руси. Реконструкции интерьеров и атмосфера старины позволят прочувствовать эпоху и сделать яркие фотографии.

11:30–12:30 — дом-музей Фёдора Достоевского. Экскурсия раскроет личную сторону жизни великого писателя: семейные истории, бытовые детали и редкие факты о его пребывании в Старой Руссе.

13:00–13:45 — обед. 14:00–15:30 — прогулка по Старой Руссе. Основанный в 1167 году, город был важной точкой торгового пути «из варяг в греки». Сегодня это знаменитый бальнеологический курорт с 170-летней историей. Минеральные источники и целебные грязи сделали его символом здоровья и восстановления.

15:30–17:00 — курорт «Старая Русса». Вы узнаете, чем он уникален, в питьевой галерее попробуете воду из источников № 11 и № 12, каждый из которых имеет особый химический состав и температуру. А у Муравьёвского фонтана — самого мощного минерального источника Европы, выбрасывающего 70 литров воды каждую секунду, — ощутите на себе целебные пары.

17:30–18:00 — дегустация мёда и сладостей. Вы попробуете традиционные лакомства: свежие медовые соты, сладости с минеральной солью и ароматный чай. Эти вкусы хранят традиции Новгородской земли.

22:30–23:00 — возвращение в Санкт-Петербург.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8450 ₽
Дети до 7 лет8385 ₽
Пенсионеры8385 ₽
Школьники8385 ₽
Студенты8385 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице Великого Новгорода
  • Завтрак (шведский стол)
  • Дегустация мёда и сладостей
  • Проезд на автобусе экскурсионного класса
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Трассовая экскурсия в Великий Новгород
  • Обзорная экскурсия по Новгороду
  • Экскурсия по Ярославову дворищу
  • Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю
  • Осмотр Софийского собора и памятника «Тысячелетие России»
  • Экскурсия в Варлаамо-Хутынский монастырь
  • Пешая экскурсия по Старой Руссе
  • Посещение питьевой галереи и Муравьевского фонтана
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины - 600-650 ₽ за приём
  • Дом-музей Достоевского - 300 ₽
  • Усадьба рушанина - 300 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 3500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, около 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1127 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

