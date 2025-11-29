Встречаемся и отправляемся в насыщенное мини-путешествие. Автобус будет подан за 15 минут до выезда. Есть возможность присоединиться к группе у станции метро «Московская» в 8:30. Вы также можете приехать из Москвы, поезд № 042А прибывает в Новгород в 6:20. До встречи с участниками из Санкт-Петербурга у вас будет время осмотреть город самостоятельно или немного отдохнуть.

9:00–11:00 — переезд и вводная экскурсия. Гид расскажет о прошлом Новгорода: вечевой республике, где народ самостоятельно выбирал князей, Александре Невском и других легендарных правителях, а также главных символах города — детинце и Ярославовом дворище.

11:00–13:00 — обзорная экскурсия по Новгороду. Вы прочувствуете атмосферу древнего города, где черпали вдохновение Достоевский и другие выдающиеся личности. 13:10–13:40 — Ярославово дворище. На берегу Волхова располагался центр торговли средневекового Новгорода. Здесь кипела ярмарочная жизнь, стояли амбары и пристани, а на вече решались судьбы государства. Вы узнаете, какое значение это место имело для истории всей Руси.

14:00–14:45 — обед. 15:10–16:10 — посещение Новгородского детинца. Самый древний кремль России хранит память о ключевых событиях русской истории. Здесь Александр Невский готовился к битве, Владимир крестил новгородцев, а Ярослав Мудрый писал первые законы. Далее осмотрим Софийский собор — древнейший каменный храм Северной Руси, возведённый в 11 веке князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого. Он всего на несколько лет моложе киевской Софии и стал эталоном храмовой архитектуры. Увидим памятник «Тысячелетие России» — на бронзовом монументе запечатлены 128 выдающихся фигур, от Рюрика до Александра Пушкина. Авторы Микешин, Гартман и Шредер воплотили здесь целую летопись в лицах.

16:30–17:00 — заселение в гостиницу.

17:30–18:15 — экскурсия в Варлаамо-Хутынский монастырь. В обители, основанной в 12 веке, сохранилась память о преподобном Варлааме Хутынском. Здесь до сих пор чувствуется особая духовная сила, а святыни почитаются как чудотворные.

18:30 — ужин и свободное время.