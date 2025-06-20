Уют русской глубинки: Вышний Волочёк, Рязань, Коломна
Рассмотреть древние монастыри и храмы, поговорить о нарышкинском барокко и посетить кремли
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 6:30
«Побываем в Рязани: тут чудом сохранился в первозданном виде кремль, много особняков с ажурной резьбой и «водятся» грибы с глазами»
20 июн в 06:30
25 июл в 06:30
13 980 ₽ за человека
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса ориентировоч...
«Вы познакомитесь с главной достопримечательностью города — Ростовским кремлём, знаменитым ещё и тем, что здесь снимали эпизоды фильма «Иван Васильевич меняет профессию»»
12 июн в 08:00
17 июл в 08:00
13 380 ₽ за человека
Обратно в Древнюю Русь: индивидуальный автотур в Великий Новгород
С комфортом увидеть значимые места, побывать в древнейшем кремле России и резиденции князей
Начало: Санкт-Петербург, ваш отель в центральном или южном...
«Вы увидите древнейший кремль России, рассмотрите фрагменты росписи 12 века и деревянные дома, мельницы и церкви в «Витославлицах»»
24 мая в 08:00
26 мая в 08:00
35 800 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кремль»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в мае 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Кремль" можно забронировать 3 тура от 13 380 до 35 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Кремль», 1 ⭐ отзыв, цены от 13380₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль