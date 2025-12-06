3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
6 дек в 07:00
20 дек в 07:00
10 450 ₽ за человека
Парадный Петербург. Осенне-зимний тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 32 910 ₽ за человека
Автобусный тур для всей семьи: Великий Новгород и Старая Русса
Посетить дом-музей Фёдора Достоевского, попробовать медовые соты и погулять по Новгородскому кремлю
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
29 ноя в 08:00
13 дек в 08:00
8450 ₽ за человека
