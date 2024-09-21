2 дня
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
Посетить средневековый замок, приготовить выборгский крендель и погулять по парку вдохновения
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
21 сен в 09:30
12 окт в 09:30
11 900₽ за человека
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
Завтра в 11:00
14 сен в 08:00
35 000₽ за всё до 4 чел.
5 дней
Путешествие по зимней Карелии: вотчина Талви Укко, "Рускеала" и "Кивач"
Покататься в собачьей упряжке, познакомиться с карельским Дедом Морозом и очароваться Кинермой
Начало: Санкт-Петербург, метро «Улица Дыбенко», 10:00
26 дек в 10:00
3 янв в 10:00
86 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На Рождество»
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