Автобусный тур по Восточной Беларуси - из Санкт-Петербурга
Орша, Могилёв, Гомель, Буйничское поле и дворцы разных эпох
Города и достопримечательности этого маршрута — разные грани богатого прошлого Восточной Беларуси.
В Орше вы увидите следы былых сражений — остатки укреплений и валов, а в Могилёве — барочные фасады и читать дальшеуменьшить
нарядные храмы.
В гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей осмотрите оружие, трофейные знамёна и портреты фельдмаршалов, вершивших судьбы армий и менявших границы империй.
В усадьбе Козелл-Поклевских полюбуетесь архитектурной эклектикой — крышей под рыбью чешую, горгульями, арабскими мотивами.
В имении Булгаков окунётесь в шляхетскую роскошь, рассматривая геральдику, потолочные фрески, фамильные вензеля.
А также вспомните трагические страницы советской истории — Великую Отечественную войну и первые бои 1941-го.
Описание тура
Организационные детали
Экскурсионная программа — входит в стоимость, но оплачивается наличными (2490 ₽), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется). В пакет входят экскурсии в 1–4 дни с трансферами.
Программа тура по дням
1 день
Орша
Рано утром отправимся в Беларусь. Первым пунктом на маршруте будет Орша, где царит европейская атмосфера. Погуляем по 100-летнему мосту и Замковой горе. Осмотрим барочный иезуитский коллегиум 17 века с мощными стенами, арками, внутренним двориком.
Ночуем в Орше.
2 день
Могилёв, Гомель, дворец Румянцевых и Паскевичей
Могилёв. Увидим, как имперское и советское наследие здесь вплетено в современность. Главные достопримечательности находятся между площадями Ленина, Звёзд и Славы, а соединяет их пешеходная Ленинская. Отследим историческую застройку, осмотрим старейшее здание 18 века. Полюбуемся Днепром, противоположным берегом реки, костёлом Святого Станислава.
Гомель. Изучим город, чья история насчитывает почти 9 веков. Он был свидетелем феодальной Руси, Литовского княжества, Речи Посполитой, Российской империи. О богатом прошлом и королевском размахе здесь напоминает дворец Румянцевых и Паскевичей. Пройдём по парадным залам с позолоченной лепниной и хрустальными люстрами, личным покоям с подлинной мебелью 19 столетия, Зимнему саду.
3 день
Дворцы Козелл-Поклевских и Булгаков
Дворец Козелл-Поклевских в Красном Береге. Познакомимся с эклектикой стилей — здесь сочетаются барокко, Ренессанс и модерн. Заглянем в тайную комнату с камином и зеркалами, услышим легенды о любви и призраках.
Шляхетский дворец Булгаков в Жиличах. Среди полей и рек увидим шедевр классицизма с колоннадой, фронтонами, идеальными пропорциями и симметрией. Насладимся торжественной атмосферой дворянской усадьбы, рассмотрим интерьеры.
Ночуем в Могилёве.
4 день
Буйничское поле
Напоследок посетим мемориал «Буйничское поле» и музей Славы Могилёвщины, посвящённые защитникам города в Великой Отечественной войне.
В Санкт-Петербург вернёмся ближе к ночи.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
23 480 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение руководителем группы
Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается отдельно (2490 ₽), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется). В пакет входят экскурсии в 1-4 дни с трансферами
Что не входит в цену
Проезд до/от места старта/финиша
Обеды, ужины
1-местное проживание - 5100 ₽
Выбор места в автобусе - 300 ₽
Входные билеты:
Дворец Румянцевых и Паскевичей - 20 бел. руб. (523 ₽)
Дворец Козелл-Поклевских - 15 бел. руб. (392 ₽)
Дворец Булгаков - 16 бел. руб. (418 ₽)
Музей Славы - 25 бел. руб. (654 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро "Площадь Восстания", Лиговский пр., 30, ТЦ "Галерея", 6:15
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро "Площадь Восстания", Лиговский пр., 30, ТЦ "Галерея", 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 330 туристов
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