Могилёв. Увидим, как имперское и советское наследие здесь вплетено в современность. Главные достопримечательности находятся между площадями Ленина, Звёзд и Славы, а соединяет их пешеходная Ленинская. Отследим историческую застройку, осмотрим старейшее здание 18 века. Полюбуемся Днепром, противоположным берегом реки, костёлом Святого Станислава.

Гомель. Изучим город, чья история насчитывает почти 9 веков. Он был свидетелем феодальной Руси, Литовского княжества, Речи Посполитой, Российской империи. О богатом прошлом и королевском размахе здесь напоминает дворец Румянцевых и Паскевичей. Пройдём по парадным залам с позолоченной лепниной и хрустальными люстрами, личным покоям с подлинной мебелью 19 столетия, Зимнему саду.