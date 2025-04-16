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Описание тура

Тур для тех, кто хочет впервые познакомиться с Карелией и увидеть самое главное. За 5 дней мы объедем два озера, Ладожское и Онежское, и побываем в трёх главных местах: на острове Валаам, в музее Кижи и в мраморном каньоне Рускеала.

Тур неспешный, но насыщенный. У нас будет время спокойно погулять, посмотреть, почувствовать каждое место.

Вместо обычных гостиниц мы будем жить в уютных домах на природе. Чтобы вечером быть одной компанией, а не расходиться по безликим номерам. Первые две ночи проведём в доме у Ладоги, следующие две — рядом с Петрозаводском.

Поездки на катерах — это не просто транспорт, а отдельное приключение. Мы поплывём на Валаам через Ладожские шхеры, а потом на остров Кижи по Онеге.

И конечно, ретропоезд. Настоящий паровоз, стилизованный под старину. Едешь чуть больше часа, но кажется, что попал в другую эпоху.

Всё уже продумано. Трансфер из Петербурга, жильё, завтраки, билеты на катера, экскурсии и билеты на ретропоезд уже включены в стоимость. Отдельно вы оплачиваете только обеды и ужины в кафе по меню.

Группа будет небольшой, до 8 человек, чтобы всем было комфортно и спокойно. Я буду вести тур сама от начала до конца. Забочусь о каждом и отвечаю за всё.

Что в программе?