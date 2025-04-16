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Гранд-тур: Ладога + Онега - Валаам, Кижи, Рускеала и два озера за 5 дней

Тур для тех, кто хочет впервые познакомиться с Карелией и увидеть самое главное
Гранд-тур: Ладога + Онега - Валаам, Кижи, Рускеала и два озера за 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Гранд-тур: Ладога + Онега - Валаам, Кижи, Рускеала и два озера за 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Гранд-тур: Ладога + Онега - Валаам, Кижи, Рускеала и два озера за 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур для тех, кто хочет впервые познакомиться с Карелией и увидеть самое главное. За 5 дней мы объедем два озера, Ладожское и Онежское, и побываем в трёх главных местах: на острове Валаам, в музее Кижи и в мраморном каньоне Рускеала.

Тур неспешный, но насыщенный. У нас будет время спокойно погулять, посмотреть, почувствовать каждое место.

Вместо обычных гостиниц мы будем жить в уютных домах на природе. Чтобы вечером быть одной компанией, а не расходиться по безликим номерам. Первые две ночи проведём в доме у Ладоги, следующие две — рядом с Петрозаводском.

Поездки на катерах — это не просто транспорт, а отдельное приключение. Мы поплывём на Валаам через Ладожские шхеры, а потом на остров Кижи по Онеге.

И конечно, ретропоезд. Настоящий паровоз, стилизованный под старину. Едешь чуть больше часа, но кажется, что попал в другую эпоху.

Всё уже продумано. Трансфер из Петербурга, жильё, завтраки, билеты на катера, экскурсии и билеты на ретропоезд уже включены в стоимость. Отдельно вы оплачиваете только обеды и ужины в кафе по меню.

Группа будет небольшой, до 8 человек, чтобы всем было комфортно и спокойно. Я буду вести тур сама от начала до конца. Забочусь о каждом и отвечаю за всё.

Что в программе?

  • Остров Валаам — старинный монастырь на острове посреди Ладоги.
  • Мраморный каньон Рускеала — вода бирюзового цвета и отвесные мраморные стены.
  • Ретропоезд Рускеальский экспресс — паровоз в стиле начала Xx века.
  • Остров Кижи — деревянная церковь Юнеско, построенная без единого гвоздя.
  • Ладожские шхеры — катерная прогулка среди скалистых островов и узких проливов.
  • Долина водопадов — экотропа, самый длинный подвесной мост в Карелии и кормление оленей.
  • Змеиная гора — вид на Ладогу с высоты.
  • Петрозаводск — прогулка по Онежской набережной.
  • Чёртов стул — скала с видом на Онежское озеро.

Программа тура по дням

1 день

Водопады, олени и виды Ладоги

9:30 — встреча на Московском вокзале. Знакомимся, садимся в минивэн и едем на север.

Обедаем, любуясь захватывающим видом: Ладога встречает нас своей красотой и лабиринтами заливов.

Дальше — Долина водопадов. Идём по экотропе вдоль реки Иййоки. Здесь хорошо в любое время: шум воды, свежесть леса, запах мха. А ещё здесь есть самый длинный подвесной мост в Карелии — он качается на уровне макушек елей. Заглянем в гости к северным лосям, лисам и оленям — покормим их с рук.

Далее поднимемся на Змеиную гору. С вершины открывается панорама на Ладогу и лес. Пока вы любуетесь видом, я расскажу вам о самом большом озере Европы.

Вечером заедем поужинать и заселимся в наш коттедж вблизи города Лахденпохья. Будем знакомиться и отдыхать от города на природе.

Водопады, олени и виды ЛадогиВодопады, олени и виды ЛадогиВодопады, олени и виды Ладоги
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Валаам и Ладожские шхеры

Сегодня отправляемся на катере к острову Валаам. Но сам путь — уже приключение. Мы плывём через Ладожские шхеры: скалистые острова, узкие проливы, сосны над водой и ветер с озера. Одна поездка — два впечатления.

Валаам — это главный остров Ладоги, место силы и тишины. Здесь находится знаменитый Спасо-Преображенский монастырь, который веками притягивает паломников и путешественников. Монахи живут на острове с X века, и до сих пор Валаам хранит свой суровый, почти северный уклад.

Мы прогуляемся по центральной усадьбе монастыря, увидим старые скиты, спрятанные в лесу, и поднимемся на смотровые площадки. С них открывается вид на бескрайнюю Ладогу — холодную, мощную, завораживающую.

После экскурсии возвращаемся на катере, любуясь шхерами с воды. Вечером возвращаемся в уютный дом. А после — приятный вечер с баней, чтобы отогреться и расслабиться.

Валаам и Ладожские шхерыВалаам и Ладожские шхерыВалаам и Ладожские шхеры
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Рускеала и ретропоезд

Утром собираем вещи и выезжаем к главной жемчужине Карелии — Мраморному каньону Рускеала. Здесь с конца Xviii века добывали камень для Исаакиевского собора и Мраморного дворца в Петербурге. Сейчас каньон заполнен водой яркого бирюзового цвета. Берега — это отвесные мраморные стены, а вокруг проложена тропа. Мы не спеша обойдём каньон, сделаем красивые кадры и узнаем историю этого места.

А потом — путешествие во времени. Садимся на ретропоезд Рускеальский экспресс — настоящий паровоз, который топится углём и выпускает клубы пара. Поезд стилизован под царскую эпоху: можно откинуться в мягком кресле, слушать фортепиано и наслаждаться бокалом шампанского.

После обеда начинаем движение в сторону Петрозаводска. Дорога займёт около 4 часов — мы будем постепенно прощаться с Ладогой и приближаться к Онежскому озеру. Вечером заселяемся в уютный коттедж недалеко от Петрозаводска.

Рускеала и ретропоездРускеала и ретропоездРускеала и ретропоезд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Остров Кижи и прогулка по Петрозаводску

Утром отправляемся на катере на остров Кижи — главный музей деревянного зодчества под открытым небом. Главная жемчужина — Преображенская церковь, построенная без единого гвоздя. Рядом — шатровая колокольня и уютная Покровская церковь. Всё это составляет единый архитектурный ансамбль, который входит в список Всемирного наследия Юнеско.

Мы не спеша прогуляемся по острову, посмотрим старинные дома, мельницы и часовни, привезённые сюда из разных уголков Заонежья. Гид расскажет, как жили крестьяне, рыбаки и монахи в этих суровых, но красивых местах. А ещё здесь удивительная природа: сосны, скалы и бескрайнее Онежское озеро.

После экскурсии возвращаемся на катере в Петрозаводск. У нас будет время прогуляться по городу: пройдём по Онежской набережной, полюбуемся скульптурами и панорамой озера. Вечером возвращаемся в наш коттедж недалеко от города.

Остров Кижи и прогулка по ПетрозаводскуОстров Кижи и прогулка по ПетрозаводскуОстров Кижи и прогулка по Петрозаводску
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Чёртов стул и дорога домой

Утром выезжаем в урочище Чёртов стул — каменный массив в виде кресла. Раньше здесь был вулкан Большая Ваара, а сейчас это геологический памятник природы прямо в черте Петрозаводска. Высота скалы — 122 метра. Отсюда открывается один из лучших видов на Онежское озеро и город. Неспешно прогуляемся, подышим свежим воздухом и сделаем красивые кадры.

После прогулки заезжаем в Петрозаводск. Те, кто планирует остаться в городе дольше, могут закончить путешествие здесь — ориентировочно после 14:00. Остальные гости продолжают путь в Санкт-Петербург. Дорога займёт около 6 часов, с остановками на отдых. Если вы возвращаетесь домой из Петербурга на поезде, советую брать билеты после 22:00 — с запасом на дорогу и возможные пробки.

Путешествие подходит к концу, но Карелия теперь будет с вами — в фотографиях, впечатлениях и желании вернуться сюда снова. Буду рада видеть вас в этом путешествии!

Чёртов стул и дорога домойЧёртов стул и дорога домойЧёртов стул и дорога домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (4 ночи в домах на природе, двухместное размещение, общий санузел)
  • Баня в день 2
  • Трансфер из Санкт-Петербурга и обратно (минивэн)
  • Завтраки
  • Сопровождение гида на всём маршруте
  • Долина водопадов - входной билет
  • Прогулка на Змеиную гору
  • Поездка на Валаам (катер через Ладожские шхеры)
  • Мраморный каньон Рускеала - входной билет
  • Ретропоезд Рускеальский экспресс - билет
  • Поездка на Кижи (катер)
  • Прогулка по Петрозаводску
  • Посещение урочища Чёртов стул
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург из вашего города
  • Сувениры и прочие личные покупки
  • Обеды и ужины (заезжаем в кафе, выбираете по меню)
О чём нужно знать до поездки

Меня зовут Надя. Я живу в Карелии и уже несколько лет провожу туры по родному краю. Мои программы — это не массовые экскурсии, а маленькие, душевные путешествия для тех, кто хочет по-настоящему прочувствовать север. Я сама разрабатываю маршруты, сама всё организую и сама еду с вами.

В этом туре мы увидим самые известные места Карелии, но без гонки и без очередей. Группа небольшая, до 8 человек, чтобы всем было комфортно и чтобы я могла уделить внимание каждому.

Если вы ищете готовое путешествие, где всё уже продумано, и хотите увидеть самое главное за одну поездку — этот тур для вас. Буду рада составить вам компанию и показать Карелию такой, какой я её люблю!

Пожелания к путешественнику

Мои туры привлекают открытых и дружелюбных людей, которые любят путешествовать и заводить новые знакомства. Если вы один из них, то вы точно найдёте здесь свою компанию. Мы будем вместе исследовать потрясающие места, делиться впечатлениями и создавать незабываемые воспоминания.

Если вы готовы к приключениям, любите природу и цените дружескую атмосферу, то вы точно впишетесь в нашу группу. Я с нетерпением жду вас в туре и готова поделиться с вами всеми секретами и красотами моего родного края!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Надя
Надя — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Надя, и я обожаю исследовать мир! Теперь я делюсь своими приключениями, организуя увлекательные туры по Карелии и Кавказу. Что вас ждет во время путешествий со мной: ⦁ Уникальные локации: откройте
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эксклюзивные места, о которых знают только местные! ⦁ Природа без суеты: наслаждайтесь уединением и красотой природы! ⦁ Индивидуальные экскурсии: узнайте культуру и традиции от местных жителей. ⦁ Все под контролем: я всё спланирую за вас! ⦁ Дружеская атмосфера: в группах до 8 человек я слышу желания каждого. Давайте вместе создадим незабываемые воспоминания! Жду вас в своих турах!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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