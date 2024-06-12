Проведите пять насыщенных дней в Карелии. За это время вы посетите музей-заповедник Кижи — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Совершите прогулку на катере на остров Валаам, увидите жемчужину Карелии — горный парк «Рускеала», а также побываете в самой веселой деревне Карелии Киндасово.
Совершите прогулку на катере на остров Валаам, увидите жемчужину Карелии — горный парк «Рускеала», а также побываете в самой веселой деревне Карелии Киндасово.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Остров Кижи
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Лесные водопады и месторождение граната
- Ладожские шхеры
- Остров Валаам
Описание тура
Пять сочных дней в Карелии — это несравненное путешествие в знаменитый край рек и озер из Санкт-Петербурга. В программе тура самая веселая деревня Карелии Киндасово, один из самых больших монастырей на Севере – Александро-Свирский, экскурсия на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи, посещение жемчужины Карелии – горного парка «Рускеала» и посещение острова Валаам. Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель категории «Бюджет»
|47 950 ₽
|Отель категории «Оптима»
|52 950 ₽
|Отель категории «Экстра»
|73 950 ₽
|Отель категории «Хит»
|58 950 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Остров Кижи
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Лесные водопады и месторождение граната
- Ладожские шхеры
- Остров Валаам
Что включено
- Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи с местным аттестованным гидом
- Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Входные билеты в Олонецкий музей
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
- Посещение острова Валаам по выбранной программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение объекта «Белые мосты». Оплата на сайте oopt-rk. ru
Место начала и завершения?
М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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