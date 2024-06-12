Проведите пять насыщенных дней в Карелии. За это время вы посетите музей-заповедник Кижи — объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершите прогулку на катере на остров Валаам, увидите жемчужину Карелии — горный парк «Рускеала», а также побываете в самой веселой деревне Карелии Киндасово.

Описание тура

Пять сочных дней в Карелии — это несравненное путешествие в знаменитый край рек и озер из Санкт-Петербурга. В программе тура самая веселая деревня Карелии Киндасово, один из самых больших монастырей на Севере – Александро-Свирский, экскурсия на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи, посещение жемчужины Карелии – горного парка «Рускеала» и посещение острова Валаам. Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.