Новый год по-карельски с посещением резиденций Талви Укко и Морозца Паккайне
Узнать о волшебниках северных народов, полюбоваться деревянным зодчеством, погулять по Петрозаводску
Начало: Казанская площадь, 2, 9:00
31 дек в 09:00
23 950 ₽ за человека
Двухдневное путешествие к Монастырю Александра Свирского и Мандрогам
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.
В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии
Погулять по заповеднику «Кивач» и Петрозаводску, заглянуть в музеи и посетить атмосферные деревни
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00. Авто...
31 дек в 09:00
20 950 ₽ за человека
