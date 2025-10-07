Мои заказы

Мандроги – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Мандроги» в Санкт-Петербурге, цены от 20 950 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Новый год по-карельски с посещением резиденций Талви Укко и Морозца Паккайне
На автобусе
3 дня
Новый год по-карельски с посещением резиденций Талви Укко и Морозца Паккайне
Узнать о волшебниках северных народов, полюбоваться деревянным зодчеством, погулять по Петрозаводску
Начало: Казанская площадь, 2, 9:00
31 дек в 09:00
23 950 ₽ за человека
Двухдневное путешествие к Монастырю Александра Свирского и Мандрогам
На машине
1 день 11 часов
Двухдневное путешествие к Монастырю Александра Свирского и Мандрогам
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.
В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии
На автобусе
3 дня
В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии
Погулять по заповеднику «Кивач» и Петрозаводску, заглянуть в музеи и посетить атмосферные деревни
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00. Авто...
31 дек в 09:00
20 950 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мандроги»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новый год по-карельски с посещением резиденций Талви Укко и Морозца Паккайне
  2. Двухдневное путешествие к Монастырю Александра Свирского и Мандрогам
  3. В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Музей Фаберже
  4. Водопад Ахвенкоски
  5. Ладожские шхеры
  6. Мраморный каньон
  7. Водопад Кивач
  8. Остров Валаам
  9. Исаакиевский собор
  10. Петергоф
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мандроги" можно забронировать 3 тура от 20 950 до 38 000.
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Мандроги», цены от 20950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь