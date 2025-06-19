Мы пройдём мимо острова Койонсаари с его удивительными
Программа тура по дням
Встреча у метро Парнас и трансфер к Ладожскому озеру
Встречаемся у метро Парнас в 18:40 (на майские и июньские праздники встреча утром в 09:00) и отправляемся навстречу приключениям!
Через три-четыре часа дороги сквозь бескрайние карельские леса и живописные пейзажи мы окажемся на берегу самой большой пресноводной жемчужины Европы — Ладожского озера, недалеко от деревни Вятиккя.
Здесь, на закате, разобьем лагерь в оборудованном кемпинге недалеко от воды, приготовим ужин и познакомимся с командой.
Ночь в палатках под звёздами, свежий воздух и отсутствие связи обеспечат крепкий, глубокий сон, после которого мы проснёмся бодрыми, вдохновлёнными и готовыми отправиться в путь!
- Трансфер на озеро примерно 3-4 часа.
- Ночёвка в палатках в оборудованном кемпинге.
Сплав на байдарках: Койонсаари и шхеры
Просыпаемся под звуки природы — бодрые, отдохнувшие и готовые к новым подвигам.
Впереди нас ждёт от 10 до 20 километров по воде — точное расстояние подскажет погода и настроение команды.
Начинаем утро с сытного завтрака, лёгкой зарядки и сборов. Перед тем как отправиться в путь, разбираемся с техникой безопасности, учимся держать весло правильно и выходим на воду.
По пути проплывём мимо самой знаменитой достопримечательности Ладоги — острова Койонсаари. Его песчаные пляжи настолько нехарактерны для суровой Карелии, что кажутся почти южным курортом. Если повезёт с погодой и будет желание — сделаем там остановку, чтобы искупаться или просто полюбоваться видами.
Наша цель на сегодня — добраться до красивого острова Лауватсари, где разобьём лагерь на ночёвку. Если ветер будет попутным, а мы — бодрыми, после обеда захватим ещё пару соседних островов: погрести, поплавать, пофотографироваться.
А вечером — ужин в теплой компании, ароматный глинтвейн со свежими фруктами, звёзды над головой и разговоры, которые случаются только в походе. Настоящая карельская магия.
- 10-20 км на байдарках.
- Купание в Ладоге.
- Ночёвка в палатках на диком острове.
- Почти нет связи.
Прогулка на байдарках и возвращение домой
Просыпаемся рано, прислушиваясь к новым ощущениям в мышцах — это приятное напоминание о вчерашних приключениях. Пробуждаем тело лёгкой зарядкой и купанием в бодрящей воде Ладоги, а затем собираемся на завтрак с видом на озеро.
Собираем лагерь и выходим на воду: впереди последний отрезок нашего маршрута к деревне Вятиккя, идем другим маршрутом. Обязательно сделаем остановку на знаменитом острове Шапка Мономаха — здесь расположена потрясающая смотровая площадка с захватывающими видами на бескрайние шхеры. Отличный финальный аккорд к нашему приключению!
По прибытии на берег готовим совместный вкусный обед, моем байдарки, переодеваемся из походных героев обратно в городских жителей и в 15:00 отправляемся на трансфере назад в Петербург. Возвращаемся немного уставшие, но счастливые, наполненные яркими впечатлениями и теплотой карельских приключений.
Этот маршрут — идеальный выбор для насыщенных выходных: самые красивые острова, потрясающие виды ладожских шхер и максимум эмоций за минимальное время. Вы перезагрузитесь и отдохнёте так, словно провели целую неделю в отпуске. Проверено!
- Купание в Ладоге.
- Переход 10-20 км на байдарках.
- Трансфер в Петербург примерно 4-5 часов (зависит от пробок).
Важно! Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
В стоимость входит аренда клубных палаток — мы используем качественные и надёжные модели, проверенные в десятках походов.
Мы заботимся о комфорте участников, поэтому:
- Трёшки выдаём на двоих, четвёрки — на троих.
- Если вы идёте семьёй или компанией из 4 человек, — без проблем размещаем вас вместе.
- Парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения.
- Незнакомых участников селим с учётом пола и по возможности по запросам.
Если у вас есть своя любимая палатка — берите её! За несколько дней до старта мы пришлём анкету, где можно будет указать, нужна ли вам клубная палатка или вы идёте со своей.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Мы используем качественные и надёжные модели, проверенные в десятках походов. Например:
- Normal Zero Z 3 PRO;
- Red Fox Trekking Fox 3 Plus.
Параметры одной из палаток (трёшка):
- вместимость: 3 человека;
- вес: 3,15–3,45 кг;
- размеры тента: 324 × 218 × 114 см;
- внутренняя палатка: 172 × 211 × 104 см.
Наши палатки ежегодно обновляются, поэтому вы получаете современное, исправное и чистое снаряжение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный трансфер из СПб от метро Парнас до начала маршрута и обратно
- Вкусное трёхразовое питание
- Горячий глинтвейн для вечерних посиделок
- Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
- Прокат трехместных байдарок со спасжилетами, веслами, юбками, фартуками
- Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не требуется)
- Гермомешок 80 л для вещей на каждого участника
- Групповая аптечка
- Регистрация группы в МЧС
- Разрешение на посещение нацпарка Ладожские шхеры
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Страховка
- Личные вещи по списку
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собирайтесь по списку, приведенному ниже, но всегда делайте поправку на погоду! Если жара, возьмите побольше воды и солнцезащитного крема; если дожди — побольше непромокаемых вещей и пакетов.
Для походов на майские праздники обязательно нужен тёплый комплект одежды! Пуховик, шарф, шапка, перчатки, тёплая обувь + запасная обувь. Походы в мае — для сильных духом, там в Карелии может и снег выпасть.
Перед погрузкой в байдарку упаковываем вещи в пакеты и гермомешки (на каждого человека персональный мешок на 80 л).
Лишнее (городское) можно будет оставить на базе и забрать по возвращении в последний день.
Пешком по островам передвигаемся налегке, все вещи носим максимум 100 метров от лагеря до байдарки и обратно, всё остальное время они в байдарке. Поэтому рюкзаки и сумки мы тоже оставляем на базе.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5 С);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- накидка на рюкзак;
- перчатки;
- термос;
- резиновые сапоги;
- гермомешок;
- палатка;
- пуховик тонкий.
Что по удобствам, душу, туалетам?
Наша первая ночёвка в пятницу состоится на территории кемпинга (кроме походов на майские и июньские праздники — там мы сразу уплываем от цивилизации к дикой природе).
Здесь есть деревенский туалет, раздевалка, умывальники и родниковая вода (можно будет набрать с собой на поход в свою бутылочку).
За доп. плату можно воспользоваться душем и фаянсовым туалетом (почему бы и нет?).
После отплытия на острова в субботу (или сразу, для походов на майские и июньские праздники) всякая цивилизация заканчивается, проживать будем на необитаемых островах в палатках, без связи, душа и туалетов. Вокруг нас — Ладога, поэтому при желании вы всегда сможете освежиться в озере.
Возвращаемся в кемпинг в воскресенье к обеду и снова встречаемся с туалетами, умывальниками и раздевалкой. Душ и фаянсовый туалет за доп. плату тоже тут.
Можно ли с собакой?
В этот поход можно отправиться с четвероногим другом весом до 15-17 кг и ростом до 40 см, если собака социализирована, не боится чужих людей, животных и не агрессивна.
Важно: если собака маленькая, помещается на руках и вы сможете с ней грести, и/или идете вдвоем с кем-то, кто готов грести за вас троих (себя, вас и собаку), то отдельного места не требуется.
Если собака не помещается на ручках, ей нужно будет бронировать отдельное сидячее место в байдарке с доплатой 2000 руб.
Этот вариант подойдет, только если у вас уже есть опыт подобных путешествий с собакой и она спокойно себя чувствует на воде.
Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться, т. е. рассчитывайте, что вы живете с собакой вдвоем или со своими друзьями-товарищами, с которыми заранее договоритесь жить вместе.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести ее тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
В первую ночь находиться на территории базы (включая зону кемпинга и береговую зону) можно только с собакой на коротком поводке, спускать собак с поводка и выгуливать на территории базы запрещено.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.
Можно ли с детьми, с какого возраста?
С нашей стороны ограничений нет, если вы и ваш ребёнок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде. Грести мы можем около 4 часов, не вылезая из байдарки. Ребёнок в байдарке сидит на отдельном сидении, не на руках.
Оценивайте сами, готов ли ваш малыш выдержать такое. А вы — грести за двоих.
По нашему опыту, детям до 5 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более взрослого возраста.
Какие байдарки будут?
Этот поход проводится на трехместных моделях «Нева» (изредка двухместных). Это классическая каркасная байдарка с открытой декой для озер и рек со спокойным течением.
Модель идеальна для водных походов по Ладоге: высокая устойчивость и большой полезный объем, что позволяет взять с собой всё необходимое.
В комплект входят фартук и непромокаемые юбки для защиты от брызг, весла, спасательные жилеты на каждого участника.
Как организовано питание?
В нашем походе будет организовано 3-разовое питание (в пятницу — ужин, в субботу — завтрак, обед и ужин, в воскресенье — завтрак, обед). В каждый обед и ужин добавляется тушёнка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушёнка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.
Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.).
Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Пополнить запасы можно будет на пристани в субботу. На готовку кипятим воду из Ладоги.
Что по поводу алкоголя?
Мы стремимся обеспечить безопасность и комфорт всех участников наших походов. Понимаем, что многие из нас ассоциируют отдых на природе с приятными вечерами у костра, поэтому организовали уютные посиделки с глинтвейном, который мы готовим сами.
Тем не менее, мы призываем вас к ответственности и умеренности: учитывая, что на следующий день будет активный день на воде, важно поддерживать ясность ума и силы для управления байдаркой.
Поэтому, пожалуйста, не берите с собой дополнительный алкоголь, чтобы сохранить атмосферу взаимопонимания и безопасности для каждого участника похода.
А если будет плохая погода?
Погода — это часть любого настоящего приключения. На Ладоге бывают солнечные дни со штилем, бывают ветер и дождь. Мы всё это учитываем при планировании маршрута и всегда адаптируем его под фактические условия, чтобы сохранить безопасность и комфорт участников.
Важный плюс: Ладожские шхеры — идеальное место для водных походов.
Это не открытое озеро — это лабиринт из островов и узких проток. В них легко укрыться от ветра, и волна здесь просто не успевает разогнаться до неприятных размеров. Именно поэтому шхеры считаются одним из самых безопасных и защищённых районов для байдарочных маршрутов.
В зависимости от направления ветра, мы корректируем маршрут так, чтобы идти по максимально удобным и защищённым от волн участкам. Инструкторы знают местность как свои пять пальцев — они в любой момент могут найти запасной путь, уютную стоянку или переждать непогоду в красивом месте.
И самое главное — мы никогда не выйдем на воду, если есть хоть малейшие сомнения в безопасности. У нас всегда есть запасной план, и опыт позволяет гибко перестраиваться. Комфорт и безопасность группы для нас важнее любых «по плану».
Ну а если всё-таки пойдёт дождь — у нас есть тенты, горячая еда, глинтвейн и тёплая компания.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдохнули отлично, рекомендуем всем, кто хочет отдохнуть от городской суеты